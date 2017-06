PSD alege noul premier. Dragnea, înainte de CEX: Avem cinci-şase nume pentru postul de premier. Carmen Dan este una dintre propuneri

Liviu Dragnea: Am avut şi ieri şi zilele trecute discuţii cu aproape toţi preşedinţii de organizaţii, cu două excepţii, care sunt plecaţi din ţară, cu o serie de parlamentari, colegi din ţară, şi au reieşit 5-6 variante pentru postul de prim-ministru. Am discutat aseară, azi noapte şi azi dimineaţă cu fiecare dintre ei şi se degajează o soluţie care vreau să o propun în CEx. Carmen Dan este una dintre propuneri. Am rugat-o să vină la CEX.

Întrebat dacă va susţine un premier trecut pe la şcoala SRI (Academia Naţională de Informaţii), Dragnea a răspuns: "Nu trebuie să fie neapărat un criteriu. Nu vreau să fiu răutăcios, dar alt premier, zilele trecute, se vorbea foarte bine, chiar dacă avea această şcoală", a spus Dragnea, ironic la adresa lui Grindeanu.

Întrebat dacă ia în calcul ca Iohannis să respingă prima variantă, Dragnea a spus: "Poate ne acceptă, teoretic ar trebui să ne accepte. Am văzut toate declaraţiile dumnealui şi poziţia din ultima perioadă, care, trebuie să recunosc că mi s-a părut o poziţie corectă, adică nu s-a implicat, chiar dacă poate au fost tentaţii în această speţă şi cred că vrea stabilitate ca şi noi".

Vicepreşedintele PSD Gabriela Firea spune că sunt luate în calcul şi femei, dar şi oameni de stânga, cu care partidul a mai colaborat, în timp ce secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu vorbeşte despre o listă de opt nume de potenţiali premieri, printre care actualul ministru al Economiei, Mihai Tudose, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, şi europarlamentarul Viorica Dăncilă.

Şedinţa CExN va începe la ora 10.30, la Palatul Parlamentului. La finalul ei, social-democraţii vor vota asupra variantelor de premier, urmând ca delegaţia partidului să meargă, la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu o singură variantă. Liviu Dragnea anunţa că numele propunerii de premier va fi făcut public într-o declaraţie de presă la finalul consultărilor, în jurul orei 16.00.

Întrebat dacă are convingerea că preşedintele Iohannis va desemna un premier de la PSD, Dragnea a răspuns: ”Eu am convingerea în continuare că preşedintele Iohannis doreşte stabilitatea României”.

Liviu Dragnea a ajuns la un acord cu parlamentarii apropiaţi de Sorin Grindeanu pentru a vota noul Guvern. Potrivit unor surse politice, Dragnea se mai bazează şi pe voturile UDMR, partid care va susţine PSD, însă fără să intre la guvernare. Ca întotdeauna, minorităţile naţionale vor fi şi ele de partea puterii. Potrivit unor surse din PSD, Mihai Tudose pleacă favorit pentru Palatul Victoria. Mai rămâne ca Iohannis să accepte propunerea.