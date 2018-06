Ludovic Orban: Am fost primit bine în Videle deşi mi s-a spus că este „fieful” lui Dragnea, Dăncilă şi Carmen Dan

„Unde credeţi că am fost astăzi? Tocmai în Videle, judeţul Teleorman. Cu ocazia zilelor oraşului, care aniversează 50 de ani de la înfiinţare. Mulţi m-au sfătuit să nu mă duc, că este fieful lui Dragnea, Dăncilă şi Carmen Dan, că este posibil să fiu întâmpinat cu ostilitate, că o să fie plin de pesedişti. M-am dus totuşi şi, ce să vezi? Oamenii m-au primit foarte bine, nu prea am văzut picior de lider PSD. Şi, mai ales, am remarcat că <fiicele satului> nu au catadicsit să onoreze locuitorii din Videle cu augusta lor prezenţa, deşi oraşul împlineşte o vârstă rotundă”, a povestit Ludovic Orban pe contul său de Facebook.

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi premierul Viorica Dăncilă sunt din Videle, judeţul Teleorman.