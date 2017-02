Liviu Dragnea, detalii despre remaniere: „Guvernul nu a făcut nimic ilegal, nu a furat nimic, nu a gândit să iasă corupţii, nu a avut agende ascunse”

Întrebat în debutul emisiunii cum comentează decizia Curţii de Apel Piteşti în cazul casei lui Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a declarat că este îngrijorat de situaţia băncii. ”Să nu rămână pe drumuri. Sigur că suntem preocupaţi de asta. În rest, e o decizie a instanţei, nu comentăm”, a spus Dragnea, potrivit site-ului Antena 3.

Despre remanierea Executivului

E clar că cele două locuri vacante trebuiau ocupate. Suntem în situaţia în care avem o întârziere de două luni de zile şi trebuie să recuperăm foarte mult. La Fondurile Europene era nevoie de un plus de greutate politică



Doamna Mihaela Toader, foarte buna specialistă, rămâne în sistem, dar era nevoie de o mai mare anvergură politcă pentru a avea un ritm mai ridicat.



Am ajuns la concluzia că un om indicat pentru acest post este doamna Rovana Plumb.



La Ministerul pentru Afaceri şi IMM-uri, este un domeniu care în programul nostru de guvernare are un rol foarte important. Noi am spus că vrem să dezvoltăm clasa mijlocie, iar firmele mai mici să fie ajutate să crească.

Despre tensiunile din PSD

Am avut mai multe întâlniri cu colegii mei în ultima perioadă în care le-am spus că noi nu am făcut nimic rău, guvernul nu a făcut nimic ilegal, nu a furat nimic, nu a gândit să iasă corupţii, nu a avut agende ascunse. Demersul OUG a fost legal



Au fost zile grele, cu telefoane afişate, cu ameninţări acasă, la familie, dar activitatea guvernamentală a continuat



În ceea ce priveşte mitingul. Aici îmi asum eu că nu am lăsat să se organizeze un miting de susţinere în Bucureşti. (...) În schimb, mitingurile judeţene care au început nu vor fi oprite de către mine. Nu este exclus un miting mare al PSD.

Despre audierile miniştrilor la DNA, în dosarul OUG

Cred cu tărie că va rămâne acest guvern pentru că majoritatea parlamentară nu poate fi ruptă. Spun cu toată seriozitatea, nu sunt de acord cu intruziunea unei puteri a statului asupra altei puteri a statului.



Nu înţeleg care este baza legală pentru care se face această achetă. Asta nu poate să facă bine României. De ce nu s-a procedat în aceeaşi manieră când s-au adoptat alte OUG de modificare a codurilor penale.



Eu sunt absolut convins că acest guvern va rezista tot mandatul. (...) Susţinerea de la partid este uriaşă, şi pentru mine, ca preşedinte de partid, şi pentru Sorin Grindeanu, ca premier.

Despre lupta anti-corupţie

Nu se pot uita declaraţiile publice făcute de procurorul Negulescu. Câte destine a stricat acest procuror? (...) Vedeţi care este riscul? Că se poate pune pata pe tot sistemul şi mâine să apară Negulescu 2.

Despre OUG prin care Cioloş achiziţia unei ”Corvete multifuncţională”

Cred că este sufientă expertiză şi la Guvern şi la MApn. În primul rând, la orice achiziţie trebuie să se ajungă pe cale legală. O să vedem care este cea mai folositoare variantă pentru statul român, din punct de vedere al preţului şi al utilităţii acelui echipament.

Despre declaraţiile lui Victor Ponta

Avionul nu este guvernul, avionul este România. Ţara asta, nu e în regulă să fie condusă doar de noi. Aşa o vedea Traian Băsescu. Un om este prim ministru, adică conduce Guvernul, doi oameni conduc Parlamentul, un om este preşedintele României. Patru oameni sunt la conducerea României. Ce ar trebui? Să aibă fiecare avionul lui? Sau să treacă peste frustrări şi să se aşeze la aceeaşi masă şi să se pună de acord.



Nu e bătălie pe manşă. Unii nu reuşesc să înţeleagă că e important să rămâi în căsuţa ta constituţională. Şi dacă rămâi acolo, nu e înghesuială.

Un stat în care ordinea constituţională este lovită de ani de zile, străinii, şi nu îi condamn, îşi văd interesul, or să spună că suntem o ţară slabă, mai uşor cu părerea voastră, dacă aveţi ceva ce ne interesează vă băgăm în seamă.



România are resurse foarte mari, ar fi bine să le gestioneze în avantajul ei. (...) Sper ca preşedintele Iohannis să aibă capacitatea să devină preşedintele acestei naţiuni.

Domnul Tudorel Toader, daca va fi lăsat singur, nu va avea putere. (...) Dacă noi tot înaintăm şi în vârstă şi în timp şi se tot aduc cazuri de acum şapte ani, opt ani, vorbim de lupta anticorupţie cu trecutul. Suntem în situaţia în care ne apropiem de un sistem care riscă să se blocheze.



Există o distincţie între oportunitate şi legalitate.



(...) Acest lucru se poate face dacă aceşti câţiva oameni, în frunte cu preşedintele României, vor asigura un cadru în care măcar să poţi să pui în discuţie anumite prevederi, anumite legi.



Despre susţinerea PSD: Am ajuns la un milion patru sute cincizeci de mii de semnături, iar procesul de strângere a acestor semnături continuă.

Despre justiţie

Este singura şansă. Sunt asociaţiile magistraţilor din România, sunt barourile de avocaţi, oameni cu experienţă şi care ştiu multe lucruri din profunzimea sistemului. Eu am auzit lucruri de care m-am îngrozit. Jurişti care au scris mii de pagini. Nu putem fi într-o situaţie în care nimeni nu are voie să deschidă subiectul.



Preşedintele, dacă vrea, să participe la asigurarea acestui cadru serios şi liniştit. Se discută foarte serios despre legea răspunderii magistraţilor. Eu spun că trebuie făcută o discuţie, o dezbatere serioasă despre tot sistemul.

