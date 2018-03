LIVE BLOG Congresul PSD. Document: Dragnea şi Dăncilă au pus la cale o regie. Promisiunile liderului PSD: monedă euro şi modificarea Codurilor Penale

UPDATE Liviu Dragnea a cerut votul pe mai multe „convenţii naţionale“, adică linii strategice de dezvoltare a României. Una dintre ele se numeşte „România 2040“.

UPDATE Discursul lui Liviu Dragnea, preşedintele PSD:

Am tot auzit în ultimele zile şi de la colegii din parti şi din afară: de ce să faem un Congres? Din ce ştiu eu când se anunţă un Congres, toată lumea vrea să ajungă aici.

Care sunt motivele Congresului? Motivele sunt mai multe şi răspunsul e valabil pentru toţi. Ne aflăm la capătul primului an de guvernare PSD-ALDE. E nevoie de concluzii politice, de concluzii economice. Trebuie să prezentăm rezultatele programului de guvernare, bazate pe datele oficiale. Vedem că dezbaterile din spaţiul public au căpătat o violenţă extremă. Această situaţie o ştim cu toţii. E consecinţa unei lupte între forţele democratice care au câştigat şi vor să exercite puterea şi oameni şi instituţii care vor să se substituie democraţiei, la nivel de instituţii, presă etc. În cazul legilor Justiţiei, conflictul se duce între noi care vrem legislaţie de secolul XXi şi adversarii care vor să menţină reţelele ilegale de păstrare ale puterii.

Astăzi o să vedeţi 100 de obiective anunţate pentru România. Azi, la un secol de la 1918 ne aflăm într-un blocaj triplu: de viziune, de acţiune şi de voinţă.

Defăimarea propriei ţări prin minciună e o faptă foarte gravă. Ne face să avem sancţiuni şi să pierdem avantaje. Atacul asupra propriei ţări e o insultă. Suveranitatea României trebuie afirmată în interiorul ţării, nu în afara ei. Nu trebuie să confundăm bunele relaţii (n.r.- cu partenerii externi) cu servilismul.

Instituţiile de forţă s-au dovedit prea aproape de abuz şi prea departe de dreptate. Dezvăluirile din presă şi comisii au arătat modul ilegal şi ilegitim prin care ele s-au substituit instituţiilor democratice. Au infiltrat oameni nu doar în clasa politică, ci şi în media, ci şi în societatea civilă. Nu mai ştii care voce e adevărată sau falsă. E un pas de modernizare al societăţii. O vom face. Reforma legilor Justiţiei şi a Codurilor Penale va merge mai departe după un calendar strict. Dezbaterile pe Codurile Penale a ajuns la un nivel de adversitate din această cauză. Această dezbatere îşi va continua cursul, va fi dusă până la aprobare.

Trebuie ca cetăţeni acestei ţări să nu mai fie supravegheaţi ilegal şi arestaţi fără motiv. Când spunem stat de drept, să spunem domnia legii, nu domnia unor instituţii, nu domnia unor şefi. Cer colegilor noştri să înţeleagă dimensiunea obiectivelor majore, că atingerea lor e mai importantă ca orice mic obiectiv politic.

Se vorbeşte despre proiectul de ţară, de politicieni, de preşedintele ţării. Cred că se vorbeşte despre lipsa lui. Nu avem unul. Nu avem scop naţional să ne dedicăm, un ideal care să ne liniştească. Proiectul de ţară e ca adevărul. Îl găseşti acolo unde nu te gândeşti. România s-a integrat în NATO şi UE. România a uitat de sine. Nu mai ştie cine e şi ce poate. Ceea e cred eu că-i lipseşte României e abordarea frontală, curajul de a spune: „aşa nu mai merge“. Proiectul de ţară înseamnă acţiune. Vreau să ne punem ca obiectiv ca în 2023-2024 să trecem la moneda euro. Pentru toate aceste planuri nu este suficient să ne bazăm doar pe noi. Avem nevoie de România reunită. Loviturile din interior sunt cele mai dureroase. Pe duşmani îi vezi, pe ceilalţi nu. Aveţi curaj să rezistaţi la ceea ce se va întâmpla în continuare. Mergem împreună? Vă pun o ultimă întrebare. Vreţi să mai fiu în continuare preşedintele vostru? (n.r.- la care publicul a răspuns tare „Da“.)

UPDATE Unui bărbat din sală i s-a făcut rău. A fost necesară intervenţia personalului medical.

UPDATE Kelemen Hunor, preşedinte UDMR: E nevoie de o viziune clară, trebuie să ştim unde vom ajunge peste 10 ani. Avem nevoie de un viitor predictibil. Am venit să vă asigur că maghiarii din România nu sunt duşmanii ţării aşa cum se aude de foarte multe ori şi din foarte multe direcţii. Dezideratele noastre sunt transparente şi vizează păstrarea identităţii etnice şi culturale.

UPDATE Discursul lui Călin Popescu Tăriceanu, preşedinte ALDE:





Vreau să vă aduc aminte tot circul făcut de Iohannis la numirea premierului PSD-ALDE. Ştiam atunci că nu vor urma zile simple pentru guvernul nostru. iată că această impresia s-a confirmat din păcate. Suntem într-o cursă foarte complicată împotriva statului paralel. Nu e o cursă de sprint, ci e o cursă maraton. Am făcut o echipă foarte bună cu Liviu Dragnea. Am promis că vom respecta statul de drept, nu statul de drepţi. Parlamentul şi-a luat rolul în serios şi a dezbătut şi adoptat reforma Justiţiei, o lovitură pentru statul paralel. Legile Justiţiei nu afectează nici statul paralel, nici independeţa Justiţiei, nici lupta împotriva corupţiei. Raportul lui Tudoerl Toade este o lovitură de graţie pentru toţi acei procurori care cred că abuzurile împotriva cetăţenilor pot fi încălcate, în frunte cu procurorul şef al DNA. Ziua în care preşedintele va ieşi în conferinţă publică să anunţe că nu o revocă pe Kovesi îşi va semna singur sentinţa: nu va mai câştiga al doilea mandat. Va fi clar că doamna Kovesi îl ajută să-şi învingă adversarii politici pe care el nu reuşeşte să-i învingă. Va arăta că preşdintele este statului paralel, nu preşedintele românilor.

UPDATE În faţa Sălii Palatului, mai mulţi susţinători ai PSD "contracarează" protestul #rezist. În faţa Sălii Palatului, mai mulţi susţinători ai PSD "contracarează" protestul #rezist.

UPDATE: Primul lider care vorbeşte la Congres este Serghei Stanishev, preşedintele Partidului Socialist European.

UPDATE: Potrivit unor surse politice, organizatorii Congresului au programat discursurile Ecaterinei Andronescu şi al lui Nicolae Bănicioiu, rivalii Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de preşedinte executiv, fix în timpul votului, astfel încât mesajul critic transmis de cei doi să ajungă la cât mai puţină lume prezentă în sală.

UPDATE: Ce modificări va aduce Congresul la statutul PSD.





UPDATE: 11.10: Liviu Dragnea şi premierul Viorica Dăncilă intră în sală în aplauzele delegaţilor. Urmează o sesiune de pupături şi îmbrăţişări cu membrii partidului. Congresul PSD a început.

UPDATE: La Congresul PSD sunt prezenţi Călin Popescu Tăriceanu şi Kelemen Hunor, partenerii de guvernare ai social-democraţilor.

UPDATE Peste drum de Sala Palatului continuă protestul #rezist. "Dacă alegem mafia pierdeţi România", este mesajul afişat de protestatarii #rezist.

UPDATE Liviu Dragnea a pregătit şi indicaţiile scenice, după cum arată un document obţinut de „Adevărul“.

"Preşedintele PSD îl invită pe premierul Viorica Dăncilă să urce pe scenă. O aşteaptă la pupitru, iese puţin în faţa pupitrului în întâmpinare pentru a se realiza fotografii clare cu cei doi când îşi strâng mâna", se arată în scenariul pregătit la partid.

UPDATE Traficul rutier pe mai multe artere din Capitală Traficul rutier pe mai multe artere din Capitală va fi restricţionat , sâmbătă, până la ora 18.00, pentru desfăşurarea Congresului PSD, anunţă Brigada Rutieră a Capitalei.

UPDATE Gabriela Firea a declarat că aşteaptă documentul programatic pentru acest Congres, spunând că nu poate spune nimic despre acesta şi subliniid că Liviu Dragnea, cel care l-a pregătit, trebuie să o facă. Despre relaţia cu Guvernul Dăncilă, Firea a declarat: „Încă nu pot afirma că e al treilea guvern cu care nu pot colabora“.

UPDATE Incident în faţa Sălii Palatului. În jur de zece protestatari au huiduit întrunirea PSD. Incident în faţa Sălii Palatului. În jur de zece protestatari au huiduit întrunirea PSD. Jandarmii au ridicat trei persoane care protestau.

UPDATE Viorica Dăncilă, candidat pentru funcţia de preşedinte executiv: Am primit telefoane de la doamne din OFSD, am primit telefon de la primarul general al Capitalei. Am mai participat la competiţii. Asta nu trebuie să ne despartă. Cei care vor decide vor fi cei care vor vota. Sper că am generat încredere în rândul colegilor, dar nu ştiu dacă voi câştiga.

UPDATE Câteva sute de oameni au ajuns la Congresul PSD. Printre aceştia sunt atât delegaţi, dar şi susţinători, după cum au declarat reporterilor. Pe de altă parte, cei de la „Corupţia ucide“ vor organiza un flashmob şi un protest în faţa Sălii Palatului.

UPDATE Ordinea discursurilor la Congresul extraordinar este următoarea: Serghei Stanishev, Călin Popescu-Tăriceanu, Vladimir Cebotari, Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă.

Preşedinţia executivă e disputată de trei candidaţi: Viorica Dăncilă (prim-minsitru al României), Ecaterina Andonescu (senatoare) şi Nicolae Bănicioiu (deputat). Dăncilă e văzută ca favorită, din moment ce Liviu Dragnea a anunţat că o va susţine şi o va vota. De altfel, singura funcţia din partid care nu va fi votată este cea de preşedinte al partidului, adică funcţia pe care o are Liviu Dragnea.

Pe de ală parte, pentru funcţia de secretar general vor candida actualul secretar general, Marian Neacşu, şi Codrin Ştefănescu, cel care în prezent e secretar general-adjunct.

La Congresul extraordinar, PSD scoate la bătaie şi 16 funcţii de vicepreşedinte, opt fiind pentru bărbaţi, opt pentru femei. Lista completă a candidaţilor pe fiecare regiune este următoarea:

1. Bucureşti-Ilfov: Gabriela Firea (primar general al Capitalei şi preşedinte al PSD Bucureşti) şi Robert Negoiţă (prrimar al Sectorului 3 şi preşedinte al PNL Sector 3);

2. Regiunea Sud-Vest: Lia Olguţa Vasilescu (ministru al Muncii şi preşedinte al PSD Craiova) şi Paul Stănescu (vicepremier şi preşedinte PSD Olt)

3. Regiunea Sud-Muntenia: Carmen Dan (ministru al Afacerilor Interne şi senatoare de Teleorman), Adrian Ţuţuianu (fost ministru al Apărării şi preşedinte al PSD Dâmboviţa), Şerban Valeca (fost ministru al Cercetării şi preşedinte al PSD Argeş) şi Cătălin Rădulescu (deputat de Argeş);

4. Regiunea Sud-Est: Mirela Furtună (deputat de Bucureşti la primul mandat) şi Marian Oprişan (şef al CJ Vrancea şi preşedinte al PSD Vrancea);

5. Regiunea Nord-Est: Doina Fedorovici (senatoare de Botoşani şi preşedinte al PSD Botoşani) şi Gabriel Vlase (vicepreşedinte al PSD şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor);

6. Regiunea Nord - Vest: Doina Pană (fost ministru al Apelor şi Pădurilor, în prezent doar parlamentar) şi Gabriel Zetea (preşedinte CJ Maramureş);

7.Regiunea Vest: Mihai Fifor (ministru al Apărării Naţionale şi preşedinte al Consiliului Naţional al PSD) şi Natalia Intotero (ministru al Românilor de pretutindeni şi una din persoanele care finanţează cu sume mari partidul);

8.Centru - Roxana Mânzatu (deputat şi fost prefect al judeţului Braşov) şi Bogdan Trif (ministru al Turismului şi preşedinte al PSD Sibiu).