Liderul ALDE care i-a jignit pe protestatari s-a autosuspendat din partid: „Cu amnistia cred că am lămurit-o: sunt pentru“

„Cu precizarea asta chiar că inchei: trecerea "pe persoană fizică", din postarea de aseară, înseamnă autosuspendare. De ce? Pentru că am avut o reacţie care astârnit patimi, tonul fiind nepotrivit, în mod evident, dar şi pentru că am nevoie de ridicarea tuturor constrângerilor care m-ar putea împiedica să îmi exprim opiniile. Mă refer la fond, nu la formă. Am trimis deja documentul...“, a scris Cătălin Beciu, pe pagina sa de Facebook.

Într-o altă postare, Beciu spune că referirea sa la nazism nu a fost inspirată, însă arată că a cedat din cauza scandărilor din stradă. „Ùna peste alta, pe bune, limbajul meu a fost nepotrivit. Şi catalogarea eronată. Nazismul e altceva. Dar, aşa cum ei strigau că suntem hoţi, cu toţii, deşi nu este adevărat, sau "D-N-A, să vină să vă ia!...", sau " la puşcărie!", sigur că spontan, sigur că nevinovat, aşa şi nouă, celor care suntem de acord cu amnistia, ne mai pot ceda nervii“, a mai spus Beciu.

„Sunt pentru amnistie“

Liderul ALDE a mai arătat că s-a simţit vizat de scandările protestatarilor, deşi aceştia nu au pronunţat numele său. „Totuşi, stimulii au rolul lor. Si da, mă înfurii uşor. Nu pot sa văd cum urlă niste oameni "puşcărie!!!", de dimineaţa până seara, referindu-se şi la mine. Nici când sustin că aştia din partide trebuie să fie arestaţi la grămadă, că fură cu toţii. Eu, de pildă, nu fur. Pe bune, cred că ce au făcut ei e mult mai grav decât ce am scris eu, pe o păginuţă, stând în casă, reacţionând la ceea ce scandau nişte domni şi doamne, la un marş neautorizat, pe o stradă ocupată. Observaţia generală că ceea ce s-a întâmplat n-avea legătură cu ideologia nazistă este corectă. Modul de manifestare, însă, intransigenţa şi dorinţa demonstranţilor de a ne vedea evisceraţi îmi amintea de nişte vremuri tare triste. Cu amnistia cred ca am lamurit-o: sunt pentru“, a mai precizat liderul ALDE.

Cătălin Beciu, vicepreşedinte ALDE, a şters de pe contul de Facebook postarea în care afirma că protestul care a avut loc, miercuri seară, în Bucureşti, faţă de intenţia Guvernului de a adopta ordonanţa privind graţierea, reprezintă ”prima manifestaţie nazistă din ultimii 70 de ani din România”, informează News.ro. Ulterior anunţului privind ştergerea postării, el a făcut un nou comentariu după ce, joi seară, au avut loc noi proteste, întrebând de ce să meargă la puşcărie, cum cer manifestanţii, de ce este ameninţat liderul unui partid şi de ce doar cei care sunt în stradă au dreptul de a jigni.

„Am şters postarea care a făcut carieră pe facebook. Nu pe şest, ci pe faţă. De ce? Simplu: ca să nu mai fie invadate listele prietenilor“, explică Beciu.

În postarea iniţială, care a provocat reacţii pe reţelele de socializare, Beciu spunea: „Ieri a avut loc prima manifestaţie nazistă din ultiumii şaptezeci de ani în România. Au ieşit nişte cretini care vor tortură în locul privării de libertate şi lagăre de exterminare în locul închisorii. Mai vor şi încălcarea Constituţiei, care garantează dreptul la demnitate şi tratament uman. Animalelor, mi-e scârbă de voi. De toţi ăia care aţi fost pe stradă, aseară Atât de scârbă încât al ieşi împotriva voastră, tot acolo, în stradă”.

Tirada vicepreşedintelui ALDE nu s-a oprit aici, ajungând pâna la a ameninţa vădit dreptul la viaţă al oamenilor care au ieşit în stradă: „Vreau să fiu sigur că pot respecta Constituţia, care vă garantează dreptul la viaţă... Astăzi, nu sunt sigur.”

Beciu a recunoscut că limbajul este departe de cel al unui om politic, „explicând” derapajul prin faptul că „este om de afaceri”.

Ulterior, vicepreşedintele ALDE a scris o argumentare pe puncte a acuzaţiilor sale, motivând că „orice manifestant împotriva unei legi a amnistei încurajează tortura şi lagărele”, în condiţiile în care, susţine el, „România torturează deţinuţii”.

„Cei ce mă înjură pe fb ar trebui să tacă, fiindcă eu am dovedit că am avut dreptate, în tot ceea ce am afirmat în ultimii ani, în vreme ce ei au ratat mereu” este una din justificările lui Cătălin Beciu.



Peste 2.000 de persoane au protestat miercuri seară în Bucureşti faţă de proiectul de graţiere şi de modificare a Codului Penal propuse de Ministerul Justiţiei. De menţionat este faptul că Ministerul a motivat nevoia unei legi a graţierii prin gradul ridicat supraaglomerare al penitenciarelor din România, nicidecum din cauza unor acuzaţii de tortură.

Cătălin Beciu a fost secretar de stat la Ministerul Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri în anul 2015, conform DIGI 24.