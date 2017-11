Ionel Dancă: PNL ia în calcul toate formele de protest faţă de măsurile fiscal-bugetare anunţate de Guvern

„Preşedintele PNL, domnul Ludovic Orban, a luat act de solicitările sindicatelor, ale organizaţiilor de business din această ţară care cer oprirea acestor experimente fiscale şi, în perioada următoare, vom continua consultările cu mediul de afaceri şi cu reprezentanţii angajaţilor pentru a identifica şi pentru a pune la punct acţiuni de protest împotriva acestor măsuri fiscale, să oprim această harababură care a venit peste capul românilor", a declarat Ionel Dancă.

Liberalul a adăugat că PNL va avea în perioada următoare întrevederi şi cu alte sindicate şi organizaţii de business pentru a hotărî calendarul acţiunilor de protest împreună.

Potrivit purtătorului de cuvânt al PNL, sunt luate în calcul „toate formele de protest“.„Vom decide, de la caz la caz, cu fiecare organizaţie în parte, în funcţie de calendarul de acţiuni de protest fie ale sindicatelor, fie ale organizaţiilor de bussines, dar avem, cu siguranţă, în vedere inclusiv acţiuni de protest în stradă sau participarea la forme de protest sub forma unor petiţii adresate Guvernului, cereri către Avocatul Poporului pentru a sesiza ordonanţa de urgenţă care urmează a fi adoptată pentru a implementa aceste modificări fiscale. Ne pregătim să-i solicităm Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională sub aspectul faptului că nu este întemeiat caracterul de urgenţă al acestei ordonanţe de urgenţă, plus celelalte instrumente de Opoziţie pe care le avem în Parlament — protest parlamentar, vizavi de aceste măsuri“, a explicat Dancă.

El a precizat că, deocamdată, PNL nu a luat în calcul organizarea unui miting de protest de amploare în Capitală al membrilor şi simpatizanţilor săi. „Deocamdată nu am luat în calcul o astfel de posibilitate, analizăm toate formele de protest care pot fi desfăşurate în perioada următoare“, a menţionat Ionel Dancă