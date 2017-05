Iohannis, despre anchetarea alegerilor din 2009: „Parlamentul poate să discute orice, dar să nu uite problemele ţării“. Ce spune despre implicarea lui Maior

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, miercuri, la Suceava, dacă ambasadorul României în SUA, George Maior, ar trebui chemat la Bucureşti, ca urmare a dezvăluirilor făcute de jurnalistul Dan Andronic, potrivit cărora, în noaptea turului doi ala alegerilor prezidenţilae din 2009, George Maior, pe atunci şef al SRI, era acasă la Gabriel Oprea, împreună cu Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi.

„Nu vreau să vorbesc despre persoane, însă Parlamentul are libertatea să facă comisii de anchetă şi să discute despre orice, dar, sincer, eu cred că nu asta a fost prioritatea numărul 1 pentru Parlamentul României. Nu am nimic împotrivă şi nu o să mă amestec în niciun fel. Dacă asta vor să facă, s-o facă, dar să nu uite totuşi Parlamentul şi actuala coaliţie de guvernare că ţara are destul de multe probleme. Bunăoară, marile achiziţii pentru apărare stau de câteva săptămâni în Parlament şi chestiunile nu se discută, în schimb discutăm alegerile prezidenţiale din 2009”, a declarat preşedintele.

Deputaţii PSD Eugen Nicolicea şi Florin Iordache vor ca o comisie parlamentară de anchetă să îşi desfăşoare activitatea chiar dacă Parchetul a demarat în paralel o anchetă penală. Cei doi mai propun ca magistraţii să fie obligaţi să dea explicaţii în Parlament, altfel vor ajunge să plătească penal.