Mihai Tudose, în faţa Parlamentului: Vor fi „complectări“ la programul de guvernare. Mi s-a spus să transform frâna pusă de Grindeanu în acceleraţie

Prezentarea Programului de guvernare de către Mihai Tudose

UPDATE Varujan Vosagnian (ALDE): Cel mai bun argument pentru moţiune de cenzură ar fi să performeze acest guvern. Domnilor colegi, nu mai acuzaţi votul la vedere, căci atunci când votezi cu mâna poţi vota în mai multe feluri. Când votezi cu partea cu care stai, nu poţi vota decât într-un fel.

UPDATE Cristian Seidler (USR): După 6 luni, Guvernului PSD-ALDE i s-a reproşat chiar de către PSD-ALDE că a realizat 13% din programul de guvernare. Domnule Tudose, dacă aveţi intenţii oneste, solictaţi colegilor dvs, respingerea legii graţierii. Şi întrebaţi-l pe domnul Bodog cine poartă răspunderea pentru copiii morţi din cauza rujeolii. Domnul Tudose a avut zero realizări în primele şase luni ca ministru. Asta e tot ce are mai bun PSD şi ALDE în momentul de faţă, zero?

UPDATE Ben Oni Ardelean (PNL): Ne aflăm în faţa unui partid îndrăgostit de propriul program de guvernare, un program inept. Conduceţi prin frică şi teroare, domnule Dragnea, iar acest lucru se va întoarce împotriva dvs.

UPDATE Liviu Dragnea: După aproape şase luni de guvernare, coaliţia PSD-ALDE vine cu o nouă formulă de guvern şi cu un nou premier. Este, într-adevăr, o premieră, ca un partid să-şi schimbe Guvenrul prin moţiune de cenzură, dar eu spun că este un lucru bun. Am văzut toate criticile că e o mare anomalie să depui moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Le spun tuturor că azi, în urma moţiunii de cenzură, Parlamentul este mai puternic şi a revenit pe locul pe care îl merită în raport cu puterea Executivă. Mult timp, Parlamentul a fost privit ca pe o anexă a Guvernului. Anomalia a fost alta: că un premier care şi-a pierdut sprijinul politic refuză să demisioneze. Ce aţi fi făcut dumneavostră, ca lideri politici, dacă premierul începe să rateze toate termenele din programul de guvernare? Ce le-aţi fi spus dvs oamenilor? I-aţi fi minţit senin sau aţi fi luat deciziile necesare? Nu am ezitat să ne asumăm toate costurile necesare ca lucrurile să meargă bine pentru ţară. Prefer o guvernare onestă decât o guvernare proastă şi mincinoasă. Coaliţia PSD-ALDE a avut curaj să-şi schimbe Guvernul şi primul-ministru. Asta e ce trebuie să facă o coaliţie responsabilă. Prioritatea zero este înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii. Am credinţa că Mihai Tudose va fi un manager bun.

UPDATE Mihai Tudose prezintă lista miniştrilor.

UPDATE Premierul desemnat Mihai Tudose prezintă programul de guvernare. "E un moment politic pe care viitorul îl va explica mai bine. Sunt un om tehnic, un om al cifrelor. România se află într-un moment economic bun: avem creştere economică. Ne lipseşte o creştere viguroasă a veniturilor la buget şi a investiţiilor. Guvernul Grindeanu a dus lucrurile într-o direcţie bună, dar nu îndeajuns pentru programul de guvernare al PSD. A fost o frână. Mie mi s-a spus să transform această frână în acceleraţie. Cred că România are nevoie de un Guvern aflat în strare de alertă.Vor fi "complectări" la programul de guvernare. Ceea ce a fost promis în campanie va fi realizat".

UPDATE Vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a cerut suspendarea şedinţei, pentru că vicepremierul Marcel Ciolacu nu a fost audiat în comisiile de specialitate. "Domnul Ciolacu este vicepremier fără portofoliu, nu există o comisie care să-l audieze", a răspuns Tăriceanu. " E responsabil cu ideologia?", a întrebat Turcan.

***

PSD a schimbat radical programul de guvernare. Pilonul II de pensii va fi desfiinţat, banii vor fi returnaţi contribuabililor, iar aceştia vor trebui să aleagă între Pilonul I, de stat, sau Pilonul III, privat, declară ministrul propus al Finanţelor. În schimb, ministrul Muncii spune că este o neînţelegere, iar măsura din programul de guvernare vizează numai salariaţii cu activităţi independente, care vor avea posibilitatea de a opta pentru plata contribuţiilor la fondurile de pensii private.

Decizia PSD a stârnit atât criticile Opoziţiei, cât şi nemulţumirea lui Călin Popescu Tăriceanu, care a avut o discuţie separată de aproape o oră înainte de şedinţa de plen.