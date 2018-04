Dragnea: Iohannis a inventat un conflict între Guvern şi Banca Naţională, care nu există, ca să apărem noi cu preşedintele ca mediator. Aşa ceva nu poate fi acceptat

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, la Antena 3, că deocamdată se abţine să comenteze de ce preşedintele Klaus Iohannis are această atitudine faţă de premierul Viorica Dăncilă - „o doamnă care a fost foarte respectuoasă cu dumnealui în toată această perioadă".





„Nu poţi să dai pe surse că ai convocat-o (pe premierul Viorica Dăncilă - n.r.) la Cotroceni, vineri. Cum adică ai convocat-o? A inventat, de exemplu, un conflict între Guvern şi Banca Naţională, care nu există, ca să apărem noi cu preşedintele ca mediator. Aşa ceva nu poate fi acceptat şi nu o să acceptăm nici noi, ca partid, şi nici doamna prim-ministru. Eu am spus şi la întâlnirea pe care am avut-o, pe care a făcut-o publică preşedintele, după instalarea doamnei prim-ministru, despre care am vorbit şi noi, am convenit - şi am sperat că se întâmplă - că relaţia va fi una de respect reciproc, de bună-credinţă, de colaborare, de informare reciprocă în toate problemele, mai ales în ceea ce priveşte cele de politică externă. Aşa ceva nu s-a întâmplat", a afirmat liderul PSD.





„Nu cred că este corect şi noi vom acţiona în consecinţă, din moment ce am fost respectuoşi, binevoitori, de bună-credinţă. Nu putem să continuăm aşa, să vedem că nu se întâmplă nimic şi toţi să fim nişte pioni pe o strategie de campanie electorală a preşedintelui României", a adăugat Liviu Dragnea.





Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că va fi mediator între Guvern şi Banca Naţională iar miercuri s-a întâlnit cu guvernatorul şi prim-viceguvernatorul BNR, urmând ca vineri să o primească la Palatul Cotroceni pe Viorica Dăncilă.