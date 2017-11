Dragnea, despre firma de lobby din SUA care i-ar fi facilitat întâlniri cu Trump:  Totuşi, 100.000 e o sumă mică pentru mine, nu? PSD nu a plătit niciun leu

Liviu Dragnea a fost întrebat de jurnalişti, vineri, la Parlament, despre documentele publicate de Legistorm.com, el susţinând că PSD nu a avut contract cu o astfel de firmă.

"Am citit informaţia dimineaţă şi am sunat la partid foarte mirat, mă gândeam că poate cineva din PSD ştie. PSD nu are niciun contract cu o firmă de genul ăsta şi nu a plătit niciun leu. Totuşi, 100.000 e o sumă mică pentru mine, nu? PSD nu are niciun contract. Am verificat de dimineaţă la partid. Nu există", a spus Dragnea.

Întrebat dacă are programată o nouă vizită în SUA, Dragnea a răspuns: "Nu intenţionez, dar dacă primesc invitaţie şi dacă voi fi lăsat să plec, o fac cu plăcere".

De asemenea, întrebat dacă Florin Iordache i-ar putea face o supriză să îi ofere o vizită în SUA, liderul PSD a spus că putea să îi facă surpriza de ziua lui, în 28 octombrie. "Acum, să aştept Crăciunul eventual", a ad[ugat liderul PSD.

PSD ar fi achitat 100.000 de dolari unei firme de lobby din SUA, Madison & Co, pentru a facilita întâlniri ale liderului social-democrat Liviu Dragnea cu vicepreşedintele Mike Pence, cu preşedintele Camerei Reprezentanţilor Paul Ryan, precum şi cu persoane influente din mediul politic, din presă şi din mediul academic, susţine Legistorm.com, care prezintă documente postate pe site-ul Departamentului american al Justiţiei. Din mailurile făcute publice de firma de lobby rezultă că discuţiile pe acest subiect au fost iniţiate de Gheorghe Dimitrescu, fost consul la Strasbourg şi la New York, în prezent consilier al vicepreşedintelui Camerei Florin Iordache.