Dispută Cioloş-Dragnea referitoare la producţia agricolă din 2017: „Mi se pare dezgustător şi lipsit de respect“

Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seară, despre producţia bogată din acest an la cereale şi a punctat că pentru acest lucru trebuie felicitaţi atât agricultorii, dar şi Guvernul PSD-ALDE care a ajutat fermierii în 2017 prin subvenţii la timp.

„S-ar putea să fie cel mai bun an agricol din istoria României, nu de la căderea comunismului“, a declarat liderul PSD. Dragnea a venit şi cu precizări. „Anul acesta a plouat şi a fost un an foarte bun. Domnul Daea, aşa cum îl ştiţi, a dat un răspuns clar: poate să plouă, dar dacă nu pui sămânţa la timp, degeaba. Acum s-au dat subvenţiile în avans“, a completat social-democratul.

Cu detalii a venit şi ministrul Petre Daea.„Un an excepţional, fără precedent, un an istoric. (...) Am realizat cea mai mare producţie de grâu din istorie. La fel şi la orz, secară, rapiţaă floarea soarelui“, a declarat, la rândul său, ministrul Agriculturii.

Cioloş: „Domnii Dragnea şi Daea se împăunează cu munca agricultorilor“

Mesajele celor doi au fost taxate de fostul premier Dacian Cioloş, care a precizat că şi el ar putea spune că producţia „record“ se datorează guvernării sale. „Dacă ar fi să mă iau după abordarea domnului ministru Daea, ar trebui să mă auto-felicit pentru producţiile la grâu, de exemplu, pentru că acel grâu a fost semănat în perioada guvernării anterioare.Vă daţi seama unde s-a ajuns! Politicienii se laudă, ca pe vremea comuniştilor, cu munca agricultorilor. Şi care e meritul lor, al politicienilor de la putere? Că au dat subvenţiile la timp. Adică, şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu. Nu au dat banii lor, ci banii contribuabililor europeni. Şi pentru că funcţionarii din subordinea lor şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu trebuie să se laude politicienii în faţa neamului“ a spus Cioloş.

Fostul premier a afirmat că echipa sa au lăsat lucrurile în regulă, ceea ce a dus la funcţionarea sistemului. „Iar anul acesta lucrurile au mers strună pentru că am lăsat un sistem funcţional, nu aşa cum l-am găsit noi, blocat. Nu ne-am lăudat cu munca agricultorilor pentru că nu e firesc. Însă ce văd acum, faptul că domnii Dragnea şi Daea se împăunează cu munca agricultorilor, mi se pare dezgustător şi lipsit de respect pentru cei care chiar muncesc pământul“, a conchis fostul lider de la Palatul Victoria.