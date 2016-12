Uniunea Salvaţi România se va confrunta cu o problemă strategică dacă va continua pe două paliere de comunicare. Este un partid nou-construit, a picat în picioare, dar în fugă, la ultimul scrutin. Peste patru ani, problema aceasta îi va hăitui - şi chiar dacă pare departe, o decizie acum le-ar formula mult mai bine acţiunile viitoare. Momentan, comunicarea lor este haotică, comunicatorii sunt de calitate, dar ne-omogeni în mesaje şi conducerea partidului nu pare să treacă peste o barieră media mai degrabă aservită partidelor din Establishment.

Bref, la un moment dat, preferabil cât mai repejor, conducerea USR trebuie să se hotărască dacă imaginea de partid antisistem mai are sens. De vină este un mecanism de „Catch 22”: dacă vrei să fii partid naţional, nu ai cum să deserveşti interesele unei minorităţi din electorat, iar dacă reprezinţi doar acea minoritate, nu poţi avea speranţe la un procentaj mai mare de 15-20% la următoarele alegeri, chiar şi cu canibalizarea PNL-ului.

Decizia de schimbare a USB într-un efort naţional a fost una bună, în retrospectivă, dar aduce şi anumite provocări de imagine, după cum scriam mai sus. Printre cele mai importante este lipsa oamenilor, fapt evident în alegerea candidaţilor. Fără să-l fi votat pe Nicuşor Dan sau partidul pe care-l conduce, nu am fost fericit să văd că o parte din echipa de la locale şi-a găsit locul pe lista de la alegerile parlamentare.

Puteţi numi fenomenul oricum doriţi, eu nu prea văd diferenţa între traseismul extern şi intern, între partide sau într-un partid. Susţinătorii USR ar spune că este o banalitate, o decizie politică logică, de a trage lista în sus cu nume deja cunoscute. Fie. Dar cum jucăm lucrurile, atunci, dacă USR-ul îşi doreşte o imagine de partid alternativă? Folosesc aceleaşi tactici ca ceilalţi?

Am urmărit, cumva într-o tangentă la cele de mai sus, prestaţia doamnei deputat Chichirău într-o emisiune de la Antena 3 . Este al doilea articol la rând în care fac referinţă la dânsa, îi cer scuze că o folosesc drept exemplu iar, dar faptul că apare atât de des pe radar cumva subliniază ce spuneam mai sus, apropo de comunicatori. Sunt puţini.



Doamna Chichirău a răspuns unor grosolănii ale unuia dintre personajele mai exotice ale postului Antena 3 într-un mod demn, dar care evidenţiază golful imens de percepţie între ce ar trebui să spună comunicatorul unui partid politic clasic, naţional şi reprezentantul unui partid de nişă.

Oamenii muncesc, ca să aibă din ce trăi. Dacă ai din ce trăi, nu ai de ce să munceşti, asta este evident - şi te poţi dedica unor cauze. Eu am din ce trăi.

şi

Românii din străinătate au susţinut ţara asta mai mult decât orice investitor străin. Noi suntem cei care au muncit în străinătate. Ne-am dus acolo, am fost singuri, pentru că voi jefuiţi ţara asta - şi ne-am chinuit şi am fost săraci, pe picioarele proprii. Pentru că voi sunteţi corupţi şi furaţi. De asta am plecat în străinătate.