Culisele luptei pentru putere din ALDE. Cum au reaprins Tăriceanu şi Constantin un conflict care mocnea de un an

A început şi lupta pentru putere în ALDE, deşi, în mod tradiţional, un partid mic aflat la guvernare este ferit de zvârcoliri interne. De ce te-ai revolta când eşti la putere? Totuşi, Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin, cei doi co-preşediţi ai partidului, nu mai pot mima prietenia politică. Potrivit unor surse politice, conflictul dintre cei doi mocneşte de luni bune, încă dinaintea alegerilor locale. „Nu s-au înţeles pe candidaţii pentru Consiliul General al Capitalei, pentru că fiecare a încercat să-şi impună apropiaţii. Însă atunci n-a ieşit scandal, pentru că miza nu era aşa mare“, a declarat unul dintre vicepreşedinţii ALDE pentru „Adevărul“.

A venit toamna, anotimp în care, din patru în patru ani, se numără candidaţii pentru alegerile parlamentare. „Au negociat la sânge locurile eligibile. Însă cei care au rămas în afara Parlamentului n-au mai făcut scandal, pentru că ALDE a ajuns la guvernare şi au primit promisiunea că vor fi numiţi secretari de stat sau şefi la instituţiile din subordinea Guvernului“, au mai spus sursele citate, în timp ce fiecare lider are propria variantă.

„Am fost pur şi simplu şantajat de domnul Daniel Constantin în legătură cu anumiţi colegi care urmau să candideze pe listele de la parlamentare cu care nu eram de acord în privinţa, nu a participării lor, ci a poziţiilor respective“, s-a plâns Tăriceanu. „Dacă am promovat anumiţi oameni de calitate, iar asta înseamnă a şantaja, atunci da, l-am şantajat pe domnul Tăriceanu. A fost o negociere politică atunci, eu am cedat în unele aspecte, la fel şi domnul Tăriceanu“, a ripostat Daniel Constantin la Adevărul Live.

Nu locurile pe listă au fost marea problemă, ci locurile eligibile. Daniel Constantin a încercat să trimită în Parlament cât mai mulţi oameni din vechiul PC, iar Tăriceanu a căutat să le facă loc unor apropiaţi, cum sunt Daniel Barbu sau Teodor Meleşcanu. „Domnul Tăriceanu a ţinut ca domnul Barbu să fie securizat ( eligibil - n.r) şi să candideze pe poziţia a doua de la Camera Deputaţilor. Eu am spus că domnul Barbu să candideze la Senat, pe locul 1 sau 2 la Bucureşti ( neeligibil- n.r.). “, a spus Daniel Constantin la Adevărul Live.

Până la urmă, Daniel Barbu n-a mai ajuns în Parlament, iar zilele acestea Călin Popescu Tăriceanu negociază cu Liviu Dragnea pentru a-l trimite în fruntea Autorităţii Electorale Permanente (AEP). „Domnul Meleşcanu, pe care îl apreciez, a candidat la Prahova, pe poziţia 1 la Senat, care la momentul respectiv era considerată neeligibilă. A mers, a muncit şi a transformat-o într-o poziţie eligibilă“, a mai spus Daniel Constantin. Deşi pare o negociere politică banală, înaintea alegerilor Daniel Constantin a ameninţat că nu semnează listele de candidaţi, ceea ce, conform statului, ar fi făcut imposibilă participarea ALDE la alegerile parlamentare. Aşa că Tăriceanu a fost silit să lase de la el mai mult decât ar fi vrut, o rană încă deschisă în orgoliul fostului premier. „Eu nu mai fac înţelegeri cu Daniel Constantin. Am făcut o dată şi m-am fript, atunci când am făcut listele pentru parlamentare“, s-a plâns preşedintele Senatului.

Vor ajunge la tribunal

Potrivit unor surse din ALDE, Tăriceanu, în urmă cu câteva săptămâni, le-a spus apropiaţilor că „e sătul să-l ţină în spate pe Daniel Constantin“ şi că vrea să devină preşedinte unic al ALDE. Totuşi, Tăriceanu, conştient că Daniel Constantin controlează aproape jumătate dintre parlamentari, n-a vrut să producă o ruptură în partid şi i-a promis lui Constantin postul de preşedinte-executiv al ALDE. În schimb, Constantin nu trebuia să mai ridice pretenţii pentru funcţiile de vicepreşedinţi, astfel încât Tăriceanu ar fi urmat să preia controlul partidului. „Domnul Tăriceanu a crezut că pot fi cumpărat cu o funcţie de vicepreşedinte, iar ceilalţi oameni pot fi aruncaţi peste bord“, a răspuns Daniel Constantin la Adevărul Live. Miza lui Daniel Constantin este să obţină un post de conducere, dar mai ales ca oamenii săi de încredere să ajungă vicepreşedinţi, astfel încât să nu rămână dependent de Tăriceanu.

Însă preşedintele Senatului nu mai este dispus să negocieze cu Daniel Constantin, aşa că a convocat o Delegaţie Permanentă a partidului, pentru a stabili data Congresului imediat după Paşte. Numai că Daniel Constantin va contesta în instanţă componenţa Delegaţiei Permanente şi are mari şanse să câştige, întrucât Tăriceanu a folosit o prevedere statutară care urmează să intre în vigoare abia după organizarea Congresului.

De partea cealaltă, Tăriceanu are un as politic în mânecă: chiar postul lui Daniel Constantin în Guvern. Până să se judece contestaţia lui Constantin, Tăriceanu, ajutat de Dragnea, i-ar putea retrage sprijinul politic lui Constantin, astfel încât acesta să-şi piardă funcţia de vicepremier, dar şi cea de ministru al Mediului. „În ultimele zile s-a încercat un «şantaj pe surse», care spunea că, dacă eu mă opun congresului, se va recurge la o remaniere. Eu am spus însă că nu sunt şantajabil pentru o funcţie de viceprim-ministru sau ministru“, a ripostat Daniel Constantin.

Război şi prin interpuşi

Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin se luptă şi prin intermediul oamenilor pe care îi controlează. „ALDE înseamnă la vârf în primul rând Călin Popescu Tăriceanu, este un lucru de care şi Daniel Constantin a profitat din plin, a uitat, a fost bun Tăriceanu doar atât cât i-a folosit şi domniei sale ca să intre în Parlament, pentru că cu 1% era destul de greu să intre“, a spus Andrei Gerea, unul dintre apropiaţii lui Tăriceanu, cu trimitere la faptul că PC stătea foarte jos în sondaje înainte de fuziunea cu PLR. „Cred că şi aportul domnului Constantin a fost la fel de consistent. Dacă vorbim de contribuţia fiecărui partid, această chestiune este foarte greu de stabilit că PC ar fi avut 1%, că PLR ar fi avut 10%. Nu pot să nu mă întreb de ce au avut nevoie cei de la PLR să se unească cu PC“, a răspuns Mircea Banias, fost PC-ist.