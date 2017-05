Crin Antonescu: Susţin candidatura lui Buşoi la şefia PNL. Mă nemulţumeşte ideea că în spatele lui Buşoi sunt cei răi

„Are toate motivele să-şi încerce şansa şi dacă o va face voi fi alături de el. (...) Părerile vor fi întotdeauna împărţite. Am propria mea opinie bazată pe trei elemente. Cred că este timpul ca în fruntea PNL să vină un politician mai tânăr, în toate sensurile. (...) Cred că domnul Cristian Buşoi are şi suficientă tinereţe şi experienţă. A crescut în partid, sub ochii mei, (...) are o bogată experienţă politică la nivel european. În toate bătăliile politice pe care le-am avut în calitate de preşedinte PNL, Cristian Buşoi a fost un partener onest. Cred că am obligaţia morală să fiu lângă el. (...) Mă nemulţumeşte ideea că în spatele lui Buşoi sunt cei răi'“, a explicat Crin Antonescu, într-o intervenţie telefonică la Antena 3.

Întrebat dacă ar putea eventual susţine o altă candidatură, a lui Ludovic Orban, Raluca Turcan sau Alina Gorghiu, fostul lider PNL a replicat că fiecare are susţinătorii săi.

Secretarul general interimar al PNL, Cristian Buşoi, şi-a anunţat vineri candidatura pentru funcţia de preşedinte al partidului la congresul care va avea loc pe 17 iunie. „PNL este la răscruce. Vrem să fim partidul care poate construi României un viitor sau alegem să ajungem partidul care va vorbi despre trecut cu nostalgie. În primul rând, PNL trebuie să se trezească şi să clarifice pe cine reprezintă şi cu ce ofertă politică vine pentru a redobândi încrederea oamenilor, pentru a reprezenta interesele majorităţii dinamice, pentru a recupera electoratul pe care l-a pierdut“, a afirmat Buşoi.