Băsescu, despre Grindeanu: Băiatul ăsta a făcut cursuri la Academia Naţională de Informaţii; de acolo nu ieşi cum ai intrat

Traian Băsescu a afirmat că nominalizarea lui Sorin Grindeanu ridică suspiciuni serioase din cauza legăturilor sale cu serviciile secrete. ”Şi eu am făcut o instituţie de învăţămân superior, am fost ministru în cinci guverne, erau tot soiul de cursuri pe lângă instituţii militare, dar nu m-a tentat niciodată să fac un astfel de curs. Nu am simţit niciodată nevoia să fiu apropiat unor astfel de structuri militarizate. Nu înţeleg de ce oameni tineri precum Grindeanu, care a fost în comisia de supraveghere a SRI, a simţit nevoia să facă cursuri la Academia Naţională de Informaţii care nu-i şcoală de maiştri şi cam ştiu ce fel de elevi vor să le vină acolo şi ce vor să studieze”, a spus Băsescu adăugând că ”de la Academie nu prea ieşi cum ai intrat”.







Fostul şef al statului a spus că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să ia o decizie, în actualul context, legată de creşterea influenţei SRI asupra mediului politic, Băsescu cerându-i lui Iohannis să înceapă un proces de ”desereizare” a ţării. ”Preşedintele ar trebui să discute cu cei doi lideri, dar Dragnea i-a împins o soluţie pe care serviciile secrete o vor, o acceptă pentru că a fost ministrul Comunicaţiilor şi a băiatul ăsta a făcut cursuri şi la Academia Naţională de Informaţii. Depinde de decizia preşedintelui dacă vrea desereizarea Guvernului sau nu”, a afirmat liderul PMP.





Varianta Grindeanu ar reprezenta o cedare a lui Liviu Dragnea în faţa serviciilor secrete. ”După o propunere absolut neinspirată, vulnerabilă, acum se pare că vrea să dea satisfacţie: «Bine, mă, vă pun omul. Acum lăsaţi-mă să-mi fac Guvernul!»”, a afirmat Traian Băsescu.





El susţine că ”eroarea politică” a nominalizării lui Sorin Grindeanu poate fi îndreptată printr-un dialog între Iohannis şi cei liderii PSD şi ALDE. ”Eu am avut situaţii mult mai tensionate şi, până la urmă, am găsit calea de dialog şi cu Ponta, şi cu Dragnea, şi cu Antonescu. Lipsa dialogului şi orgoliile exagerate sunt o greşeală în momentul de faţă, în care României îi merge bine. De ce Dumnezeu avem nevoie de o criză politică? Eu aş fi insistat, sunam pe numărul oficial al preşedintelui, nu pe mobil, şi ceream preşedintelui o discuţie în vederea desemnării premierului. Deşi corect ar fi fost ca preşedintele să sune primul că el este mai mare”, a apreciat Traian Băsescu.





Sorin Grindeanu, preşedintele CJ Timiş este noua propunere a PSD pentru postul de premier, potrivit anunţului făcut de către Liviu Dragnea, la finalul şedinţei Comitetului Naţional Executiv.





"Am avut o discuţie adâncă, profundă în Comitetul Executiv Naţional, în care i-am rugat pe colegi să îşi spună părerea bazată şi pe discuţiile cu oamenii din judeţ. Sigur că a fost un curent în ultimele zile, şi ieri, şi azi-noapte, şi azi dimineaţă, mii de mesaje în care ne cereau să trecem la suspendarea preşedintelui. Într-adevăr, avem o armă foarte puternică reprezentată de majoritatea în Parlament, pentru că e puterea dată de popor. În acelasi timp, nu sunt iresponsabil să folosim această armă în a face rău ţării", a declarat Liviu Dragnea.





Preşedintele PSD, Liviu Dragnea a anunţat că social-democraţii renunţă la propunerea Sevil Shhaideh, după ce liderul partidului a vorbit cu Shhaideh, care i-a spus că a primit ameninţări cu moartea după nominalizarea ei.





În consecinţă, Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis să îl propună pe Sorin Grindeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi şef al organizaţiei judeţene.