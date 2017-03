ALDE Timiş vrea congres pentru alegerea preşedintelui unic al partidului până cel târziu în aprilie

Potrivit unui comunicat, Delegaţia Permanentă a ALDE Timiş s-a întrunit în 25 februarie, iar din totalul de 153 de membri ai delegatiei, au fost prezenţi 114, care au votat în unanimitate organizarea congresului la nivel naţional pentru a se alege conducerea centrală a partidului, conform statutului.

ALDE Timiş susţine organizarea congresului ”cel târziu în luna aprilie”. „Delegaţia Permanentă a ALDE Timiş a solicitat, prin votul majorităţii delegaţilor prezenţi, organizarea cât mai rapidă a congresului la nivel naţional în vederea alegerii conducerii centrale. Ne dorim organizarea Congresului Naţional cel târziu în luna aprilie 2017 pentru ca cei aleşi în conducere să pregătească partidul din punct de vedere organizatoric pentru următoarele alegeri şi să vegheze la implementarea programului de guvernare pentru a fi aplicate măsurile liberale. Pentru o mai bună organizare este mult mai eficient şi se impune să alegem un birou naţional condus de un singur preşedinte”, a declarat deputatul Marian Cucşa, preşedintele ALDE Timiş, conform sursei citate.

Daniel Constantin a declarat săptămâna trecută că viitorul Congres al ALDE va fi, cel mai probabil, programat în primăvară. „Pot să vă spun că încă din anul 2015 când am făcut primul Congres de unificare, am vorbit de primăvara anului 2017. Acum, în funcţie de contextul politic, în funcţie de ceea ce vor considera şi colegii din ţară, în funcţie de prevederile statutare care spun că trebuie să cădem de acord asupra acestui moment, vom anunţa cu siguranţă. Trebuie să-l facem pentru că asta spune în statutul ALDE şi aşa am prevăzut. După doi ani de zile, cred că trebuie să avem conducere unică şi să ne pregătim pentru momentul 2019 - primul test în acestă formulă la alegerile europarlamentare”, a spus copreşedintele ALDE, Daniel Constantin.

În prezent, partidul este condus de Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin, în calitate de copreşedinţi, ALDE rezultând din fuziunea Partidului Liberal Reformator, înfiinţat de Tăriceanu, cu Partidul Conservator.