Şedinţă decisivă în ALDE. Daniel Constantin ar putea rămâne fără postul de vicepremier

Daniel Constantin a părăsit, duminica trecută, sala în care se desfăşura Delegaţia Permanentă a partidului care a stabilit data Congresului, acesta susţinând că şedinţa este nestatutară.

„Nu am declanşat eu un scandal, ceea ce s-a întâmplat ieri a fost un răspuns la scandalul declanşat de cealaltă parte. E departe de mine intenţia de a provoca un scandal, nu am pus niciodată în pericol vreun guvern. E o chestiune nedorită pentru mine, dar nu pot să validez, prin votul meu, o preluare abuzivă, ostilă a puterii. Nu am înţeles graba domnului Tăriceanu de a prelua, cu orice preţ, cu orice încălcare a legii, puterea, mai ales în ideea în care nu avea concurenţă“, a explicat Daniel Constntin, la Adevărul Live, a doua zi.

Daniel Constantin susţine că Tăriceanu a încercat să-i închidă gura cu promisiunea că îi va oferi funcţia de preşedinte executiv al partidului, apoi l-a şantajat indirect, lansând mesaje „pe surse“ că va plăti cu funcţia de ministru dacă se va opune Congresului.

„Domnul Tăriceanu a crezut că pot fi cumpărat cu o funcţie de vicepreşedinte, iar ceilalţi oameni pot fi aruncaţi peste bord. Înţelegerea mea cu domnul Tăriceanu a fost să organizăm Congres, să candideze pentru funcţia de preşedinte, iar eu preşedinte executiv. Nu mi-am imaginat niciodată însă că într-un partid care se doreşte democratic, de dreapta, că se poate organiza o chestiune ce ţine, mai degrabă, de totalitarism. Să ne alegem mai întâi preşedintele, iar ulterior acesta să decidă şi la nivel local cine va ocupa această funcţie. Îmi doresc ca participarea la luarea deciziilor să fie colectivă. Anul acesta nu prea am avut şedinte, deciziile s-au luat în mod unilateral“, mai spune Daniel Constantin.

Vicepreşedintele ALDE Andrei Gerea, unul dintre apropiaţii lui Călin Popescu Tăriceanu, a solicitat să i se retragă sprijinul politic lui Daniel Constantin având în vedere atitudinea acestuia din ultima perioadă.

Chiar dacă ALDE îi retrage sprijinul politic lui Daniel Constantin, actualul vicepremier şi ministru al Mediului este greu de schimbat din Guvern. În acest moment, există un protocol de colaborare între liderii coaliţiei de guvernare PSD- ALDE care prevede că orice decizie politică are nevoie de semnătura celor trei lideri - Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin- altfel, „este lovită de nulitate“. Totuşi, mai există posibilitatea ca premierul Sorin Grindeanu, în urma unei înţelegeri cu Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, să-l revoce pe Daniel Constantin, ca şi când decizia politică a ALDE n-ar exista.

Întrebat dacă există cale de împăcare între Daniel Constantin şi Călin Popescu Tăriceanu, liderul PSD Liviu Dragnea a spus: "Sper. nu m-am simţit foarte confortabil să discutăm separat, dar nu sunt consilier matrimonial".