Vânzarea de presă în Sectorul 4, interzisă. Difuzorii de ziare, protest spontan în faţa Primăriei: „Nu ne emit autorizaţii de funcţionare”

„Noi am luat decizia de a nu mai difuza ziare din cauză că primarul Daniel Băluţă refuză să ne emită autorizaţii de funcţionare. Ne-au scos în ilegalitate şi ne ridică chioşcurile de ziare. Începând cu ora 13.00 vom face un protest spontan în faţa Primăriei Sectorului 4, ni se vor alătura şi localnici. Cotidienele le-am scos de la difuzare de azi de dimineaţă (vineri, n.red.). Grav este că sunt şanse ca această criză să se extindă şi la celelalte sectoare, deja Primăria Sectorului 6 ridică chioşcuri”, a explicat, pentru „Adevărul”, Ionuţ Nejloveanu, preşedintele Asociaţiei Patronale a Difuzorilor de Presă din Bucureşti, precizând că peste 100 de persoane sunt aşteptate la protestul spontan.

Până în prezent, peste 50 de chioşcuri au fost ridicate de Primărie. „Doar 47 mai sunt funcţionale”, a menţionat Nejloveanu. „Nu se poate să laşi un sector fără presă”, a conchis reprezentantul difuzorilor de presă.

Difuzorii de presă nu pot aplica noul regulament al primarului

Ionuţ Nejloveanu, preşedintele Asociaţiei Distribuitorilor de Presă, a explicat că, deşi 90% dintre difuzorii de presă şi-au dat angajamentul în scris că vor înlocui toate chioşcurile vechi, Primăria Sectorului 4 a refuzat în mod sistematic să acorde autorizaţie de funcţionare şi pe această bază a ridicat în voie peste 50 de chioşcuri, unele dintre ele cu tot cu marfă.

Mai mult, Nejloveanu susţine că deşi difuzorii de presă au solicitat Primăriei avizele necesare începerii construirii chioşcurilor noi, edilul nu a răspuns solicitărilor şi astfel se găsesc în imposibilitatea absurdă de a aplica regulamentul impus chiar de primar tocmai pentru că acesta nu-şi dă acordul.

„În anul 2016, primarii din Bucureşti au dat nişte hotărâri de primar prin care desfiinţează toate amplasamentele de pe domeniul public fără autorizaţie de funcţionare. Au dat aceste hotărâri în primele două luni după ce s-au aşezat pe scaunul de primar, aceste hotărâri nu au fost făcute publice şi nefiind atacate de noi şi-au făcut efectul. În luna iunie nu ne-au mai dat autorizaţie. Din luna octombrie a anului trecut avizele vechi au început să expire şi imediat ce expiră sunt ridicate chioşcurile pe motiv că nu au avizele în regulă. La început au ridicat câte două-trei pe lună, în Sectorul 4 au ridicat peste 50 de chioşcuri. Au stat de vorbă cu noi şi ne-au spus că vor să facă un regulament şi ne-au zis că aceste chioşcuri reprezintă un pericol colectiv. Am acceptat să schimbăm chioşcurile şi la iniţiativa asociaţiei noastre am prezentat mai multe modele de chioşcuri, a fost agreată o variantă pe 22 decembrie 2016”, a explicat Nejloveanu

„Pe 17 ianuarie am depus inclusiv machetele chioşcurile şi schiţele de detaliu, au fost aprobate în luna martie în Consiliul Local al Sectorului 4 şi pe 31 martie am început să facem demersurile pentru a aplica regulamentul. Am depus angajamentele că 90% din firmele din sector vor schimba chioşcurile, am depus şi certificatele de urbanism pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie, iar conform regulamentului după ce o obţinem putem începe amplasarea chioşcurilor de ziare. Am depus pe 28 mai certificatele de urbanism şi nici până în ziua de azi nu am primit un răspuns, dar au început să fie ridicate tot mai multe chioşcuri. Acţiunea este una fără precedent, ni s-au luat chioşcurile pline cu marfă noaptea, între orele 23.00 şi 02.00, deşi cu o zi înainte ne-au invitat la primărie să discutăm şi ne-am gândit că sunt oameni de bună credinţă şi că vom putea negocia. Bineînţeles că noaptea ne-au furat chioşcurile. De atunci şi până acum ne-au venit somaţii pentru alte chioşcuri“, a completat preşedintele patronatului.