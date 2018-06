Un nou protest #rezist este anunţat duminică seara la ora 18.00 în Piaţa Victoriei

„De ce iesim duminica ?





- Pentru ca Rosia Montana NU este de vanzare!





- Pentru ca CCR, cel mai important forum, a ajuns sa fie subordonat politic, sa raspunda la ordine politice. Iar CCR-ul, garantul constitutiei, a ajuns sa incalce constitutia





- Pentru ca vor sa nationalizeze si sa fure Pilonul II de pensii





- Pentru ca 9 miliarde de lei o sa fie furate. Fondul este practic o conductă de bani prin care PSD ar putea sifona nişte miliarde bune. Nu există control asupra gestionării banilor, în afară de cel de la Partid. Nu există o analiză făcută de Eurostat pe impactul bugetar. Practic este sacul cu bani al ţării





- Pentru ca atunci cand un partid politic organizeaza un miting cu Japca, unde obliga lumea sa participe la evenimentul lor, urmatorul pas este dictatura!





- Pentru ca atunci cand esti condamnat, trebuie sa stai in puscarie, nu sa faci puscarie de acasa, din vila ta, in timp ce inoti in piscina cumparata din fonduri publice





Pentru ca unicul lor interes este sa isi voteze pensii speciale, nu bunastarea cetatenilor. Pensiile speciale trebuie desfiintate!", se arată pe pagina de Facebook a comunitătii Coruptia Ucide.