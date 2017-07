Un cetăţean turc acuzat de trafic de arme, în arest preventiv în România, în vederea extrădării în SUA

În 8 iunie, Curtea de Apel Bucureşti l-a arestat provizoriu în vederea extrădării în SUA pe Tavan, decizia fiind contestată de cetăţeanul turc la instanţa supremă.



Avocatul Dan Lupaşcu, fost preşedinte al CSM, a arătat la instanţa supremă că cetăţeanul turc Resit Tavan trebuie să aştepte cererea de extrădare în Statele Unite cel puţin în arest la domiciliu şi a invocat mai multe motive. În primul rând, Lupaşcu a declarat în faţa judecătorilor că decizia Curţii de Apel Bucureşti prin care a fost arestat turcul Tavan este nulă deoarece a fost luată de un judecător de drepturi şi libertăţi şi nu de un magistrat simplu.



“Atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi se circumscriu strict la urmărirea penală dar pentru un proces care se desfăşoară în România. A fost greşit compus completul de judecată. Judecătorul de la Curtea de Apel a făcut şi acte în vederea extrădării după ce americanii au insistat să fie trimis în Statele Unite, deci este incompatibil”, a arătat Lupaşcu.



El a mai criticat informarea primită din partea Departamentului de Justiţie din Statele Unite în ceea ce-l priveşte pe Resit Tavan.



“Se spune în decizia instanţei că Tavan a importat o navă de război prototip din SUA dotată cu «rachete» pentru Turcia, dar care urma să ajungă în Iran. În scrisoarea prin care se cere arestarea în vederea extrădării în Statele Unite se vorbeşte despre un generator de mare putere şi de nişte motoare pentru vapoare. Este adevărat că acestea pot fi folosite atât în scop civil, cât şi militar. Dar clientul meu urma să vândă acele echipamente unui serviciu de urgenţă din Turcia. Tavan nu are calitatea de inculpat. Este adevărat că pe pe 30 mai 2017 s-a făcut o plângere penală pe numele său pentru trafic de armament, dar asta nu se arată în informarea primită din Statele Unite. Clientul meu nu a fost căutat de Interpol şi nici urmărit vreodată internaţional. Autorităţile americane au dat dovadă de rea credinţă când au transmis cererea de arestare în vederea extrădării”, a susţinut Lupaşcu.



În continuare, un alt avocat a precizat că nu înţelege de ce judecătorul de la instanţa inferioară a reţinut în sarcina turcului şi infracţiunea de trafic de droguri şi că este adevărat că americanii au emis un mandate de arestare pe 30 mai 2017 pe numele lui Tavan, însă acesta nu a ajuns încă în România.



“Americanii spun că s-a emis un mandat de arestare pe 30 mai iar din scrisoare rezultă că faptele au fost săvârşite pe teritoriul Turciei. Faptele care i se impută clientului meu sunt de neînţeles de la un act la altul. Şi vorbim aici de spălare de bani, transferuri frauduloase şi contrabandă”, a arătat al doilea apărător al lui Resit Tavan.



A urmat la cuvânt fostul ministru al Justiţiei, actual deputat PNL şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Cătălin Predoiu, care a arătat că turcul a venit în România la cererea autorităţilor americane, pentru a clarifica o serie de chestiuni administrative, nicidecum penale, fiind imediat reţinut pe aeroportul Otopeni.



“Cerem admiterea contestaţiei şi înlocuirea măsurii arestului preventiv cu controlul judiciar sau eliberarea pe cauţiune. În joc nu e numai libertatea acestui cetăţean, poate chiar sănătatea soţiei şi a copilului sau. Este vorba aici şi de onoarea statului român. Avem un cetăţean care luni de zile le-a scris americanilor că vrea să clarifice o problemă administrativă. I s-a răspuns că pot să se vadă oriunde. Întâi Dubai, apoi Germania şi apoi Bucureşti. Scrisoarea Departamentului de Justiţie american este vagă. Şi se cere arestarea privizorie când el venise aici să se întâlnească cu autorităţile americane. El nu este fugar. El alerga să se întâlnească cu autorităţile americane să-şi rezolve problemele”, a arătat fostul ministru al Justiţiei.



Predoiu a mai declarat că Tavan şi-a închiriat o locuinţă în Bucureşti şi că fiul acestuia are probleme medicale.



'Familia i-a închiriat o locuinţă în Bucureşti. Copilul său suferă de depresie. Sute de oameni depind de el. De ce să nu beneficieze de o măsură mai blândă şi este ţinut aici, în boxă? Nu a văzut nimeni acel mandat de arestare în lipsă emis de autorităţile americane. Esenţa acest caz este următoarea: a fost ridicat de la aeroport după ce i-a fost arătată o fotografie. Este un cetăţean cu drepturi depline arestat provizoriu de o instanţă. Este o persoană onorabilă în comunitatea din care face parte. Sute de oameni depind de el. Avem contradicţii chiar în scrisoarea americanilor. Sunt acolo o serie de bâlbe ale autorităţilor americane care trebuiau să trimită mandatul. Esenţa acestui caz este că până la judecarea cererii de extrădare, Tavan trebuie să fie liber. Rog să faceţi dreptate în acest caz”, a susţinut Predoiu.



În replică, procurorul de şedinţă s-a opus admiterii contestaţiei.



“A fost emis un mandat de arestare. Departamentul de justiţie al SUA ne-a comunicat că documentele sunt în curs şi vor fi trimise în termenul legal de 60 de zile. Arestarea provizorie este necesară pentru a impiedica sustragerea acestuia de la cercetări”, a arătat procurorul



În ultimul cuvânt, Resit Tavan a arătat că are deja o locuinţă în România în cazul în care va fi arestat la domiciliu.



“Am venit aici să mă intalnesc cu autorităţile americane. Am vrut să rezolv problema. Dacă voiam să fug nu avea sens să vin să mă întâlnesc cu ei. Am un copil de 3 ani. Afacerile sunt pe cale să se distrugă. Cer să fiu judecat în arest la domiciliu pentru a mă ocupa de afaceri”, a susţinut, din boxă, Reşit Tavan.



Pe 8 iunie, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti l-au reţinut 24 ore pe Tavan Resit, cetăţean turc, urmărit internaţional de către autorităţile judiciare americane pentru săvârşirea infracţiunilor de conspiraţie, contrabandă, conspiraţie pentru spălare de bani şi intenţii de spălare de bani pe plan internaţional, inclusiv transferuri frauduloase, în baza unei cereri de arestare provizorie în vederea extrădării formulată pe 5 mai 2017.



“Faptele reclamate în sarcina acestuia se referă la procurarea şi facilitarea exportului de bunuri (utilaje) de origine americană în Turcia, care ulterior erau exportate în mod ilegal în Iran şi anume fără licenţă de export eliberată de autorităţile din SUA cu acest scop final, realizând numeroase tranzacţii financiare internaţionale frauduloase”, se arăta într-un comunicat al Parchetului.