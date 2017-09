Stenogramele manelistului Dani Mocanu, reţinut pentru proxenetism: „Când vii acasă îţi fac o piesă, că de mult mă băteai la cap să îţi fac”

„Să mă feresc de garda nu mai vreau,/M-am săturat pe goana Să mai stau,/Mi-e greu fără prieteni şi fără fraţi,/ M-am săturat de gardă,/Şi de mascaţi./De mâine fac pachetul şi mă predau,/Ştiu că pedeapsa multă am să iau,/Mi-e greu fără iubită,/Mi-e tare greu,/Mai bine mă predau, Că să nu-i mai fac rău”, sunt versurile pe care celebrul manelist Dani Mocanu le cânta cu succes la mesele interlopilor. Melodia se cheamă „Să mă feresc de gardă” şi are aproape 9 milioane de vizualizări pe youtube.

Cariera sa muzicală a manelistului fost brusc întreruptă ieri de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Daniel Mocanu a fost reţinut de procurori pentru constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism şi spălare a banilor. În acelaşi dosar mai este implicat şi fratele cântăreţului, Ionuţ Nando-Mocanu.

Lăuda „femeia”

Manelistul îşi arată în versurile melodiilor arată dispreţul faţă de autorităţiile statului, laudă „femeile” sale pe care le are la „produs” sau alţi infractori din lumea interlopă. Cele mai cunoscute titluri fac furori pe internet: „Femeia din vitrină”, „Escorta”, „Să mă feresc de gardă”, „Faraonii” şi altele.

Practic Mocanu a este acuzat că face parte dintr-o reţea transfrontalieră de proxenetism. Fete romance erau racolate pentru a se prostitua în Londra, în în diverse cartiere, respectiv Hendon, Colindale, Ilford şi altele. Româncele aveau conturi pe site-uri de profil www.adultwork.com sau www.bubblesescortes.com.

Boss-ul grupării a făcut „bani de bani”

Procurorii DIICOT au obervat că sumele de bani obţinute din proxenetism sunt, de regulă, transferate în România prin societăţile de profil, folosindu-se intermediari sau persoane interpuse, dar şi personal de către membrii grupării care se deplasează frecvent pe ruta România-Marea Britanie. Liderul grupării ar fi Ionel Anton, zis „Lupu”. Începând cu anul 2011, „Lupu” şi-a achizitionat mai multe bunuri imobile şi bunuri mobile în mun Bucureşti şi pe raza judeţului Dâmboviţa.

Ionel Anton şi-ar fi achiziţionat două apartamente în Bucureşti, în cartierele Cotroceni şi Militari, în valoare de peste 300.000 de euro şi în anul 2015 două autoturisme noi marca BMW seria 3 cu numărul B-663 BMW şi BMW M6 Competition cu numărul de înmatriculare B-666-HBO, ambele în valoare de peste 170.000 de euro.



Practic, Dani Mocanu este acuzat de DIICOT că în 2016 i-a plasat „Lupului” o tânără din Republica Moldova. Anchetatorii susţin că atunci când Ionel Anton vine în România, Dani Mocanu i-ar fi plasat prostituate de lux acestuia pentru a întreţine raporturi sexuale, parte din banii pe care „Lupu” îi plăteşte prostituatelor, revenind manelistului. Uneori, arată procurorii DIICOT, plata către Dani Mocanu pentru prostituate s-ar fi realizat şi prin furnizarea de cantităţi de cocaină.

„Nu mai ţi la mine deloc să-mi bag p**a”

Procurorii DIICOT au exemplificat prin discuţiile telefonice şi de pe whatsapp. De exemplu discuţiile din noaptea de 26 iulie 2017.

Ionel Anton: Ce zici băi nenicule băi?

Dani Mocanu: (neinteligibil)

Ionel Anton: Mânca-ţi-aş p**a ta, deloc nu mai vorbeşti cu mine. Nu mai ţi la mine deloc să-mi bag p**a.

Dani Mocanu: Cum să nu ţin să moară familia mea. Vezi că se urcă în taxiu acuma în 10 minute.

Ionel Anton: Zău?

Dani Mocanu: Să moară familia mea. Da.

Ionel Anton: Bravo măi nenicule.

Dani Mocanu: Trimite-mi o sticlă de whisky şi mie pe taxiu’.

Ionel Anton: Hai că îţi trimit.

Dani Mocanu: Poţi nu?

Ionel Anton: Da frate.

Dani Mocanu: La taxiul care vine.

Ionel Anton: Da,da‚ da.

Dani Mocanu: Hai. Şi restul vorbeşti tu cu fata acolo.

Ionel Anton: Aha.

Dani Mocanu: Hai bine.

Ionel Anton: Bine nenicule.

„Mai vreau şi eu două, trei...sticle din alea bune”

Ionel Anton ar fi sunat un dealer de droguri căruia i-ar fi cerut codificat droguri.

Bărbat: Ia zi mă.

Ionel Anton: Ce zici măi ermanito?

Bărbat: Uite pe acasă.

Ionel Anton: A?

Bărbat: Pe acasă.

Ionel Anton: Băi frate...mai vreau şi eu două, trei...sticle din alea bune

Bărbat: Păi...stai să îl sun pe ăla poate mergem noi până la el. Că s-a strâmbat tot, da.

Ionel Anton: Oarba după el.

Bărbat: Să-mi bag p**a în morţii lui.

Ionel Anton: Că vine cineva la mine în 40 de minute, 50 de minute e la mine. Şi de aia zic.

Bărbat: Hai taci că vedem, vedem cum facem.

Ionel Anton: Hai bine.

Dealeru n-ar fi avut droguri însă, şi au ieşit probleme cu procurarea lor.

Ionel Anton: Auzi, hermano? Dar din altă parte avem de pe unde?

Bărbat: Am, da.

Ionel Anton: Şti de ce...că am şi eu o obligaţie la cineva grav, să moară.....

Bărbat: Lasă-mă să dau telefon din nou. Păi mă gândeam că poate îmi răspunde fraierul ăsta că era mai bine aşa..

…

Ionel Anton: În alte părţi e şi mai scump, şi nu cunosc....şi.

Bărbat: Aha, aha.

Ionel Anton: Poate sunt pi**e la frumoase, poate alea.

Bărbat: Păi...dar...o rezolvăm în seara asta da?

Ionel Anton: Da frate. Da, da da. Într-un fel sau altul o rezolvăm.

Bărbat: Bine. Trimite pe Jan să-mi aducă banii dacă e, mai ales dacă e şi urgenţă aşa, să fie bani, sau poate vi tu mai încolo oleacă direct cu banii...

Ionel Anton: Păi vin eu mai încolo, direct.

…

Ionel Anton: Da ermanito!

Bărbat: Hai frate că se sacrifică şi ăsta pentru noi, nu e problemă. O rezolvăm noi...dacă nu mergem la ăla la uşă. Dă-l în morţii lui, luăm o din aia, o portavoce şi chiuim din stradă.

„Zi-mi direct, ce ai facut?”

Dani Mocanu a fost interceptat şi atunci când discuta la telefon cu tânăra plasată la „produs” în Londra. Interceptarea este din octombrie 2016.

Dani Mocanu: Treaba cum e acolo?

Tânără: Aici e bine.

Dani Mocanu: Cum?

Tânără: Azi e bine.

Dani Mocanu: Azi e bine?

Tânără: Azi da!

Dani Mocanu: Adica?

Tânără: Zic, ieri nu...dar azi da!

Dani Mocanu: A?

Tânără: Ieri nu prea asa...dar azi da!

Dani Mocanu: Zi-mi direct, ce ai facut?

Tânără: 1000.

Dani Mocanu: A?

Tânără: 1000.

Dani Mocanu: Nu te aud, cuvinte neinteligibile.

Tânără: Cuvinte neinteligibile.

Dani Mocanu: Cum?

Tânără: Zic direct?

Dani Mocanu: Da, da, zi-mi ce ai facut, da !

Tânără: 1000.

Dani Mocanu: 1000 ai facut?

Tânără: Da!

Dani Mocanu: Bravo, mancati-as p***a! Bravo! Vezi, ti-am zis ca o sa fie bine daca te duci acolo?

Tânără: Da!

Dani Mocanu: Fii fata cuminte, fii fata desteapta! Hai sa profitam ca am cunoscut-o pe femeia asta acolo, hai sa profitam ca femeia asta cunoaste locul ala bine acolo! Stii cum zic?

Tânără: Da!

Dani Mocanu: Si cand vii acasa, sa moara familia mea, de nu stam amandoi intr-un apartament, de nu stam amandoi ca bossi. Ai cheia ta, intri cand vrei, deschizi cand vrei, inchizi cand vrei, faci ce vrei. Intelegi cum zic?

Tânără: Da, inteleg.

Dani Mocanu: D’aia zic, mancati-as p***a ta. Termina cu telefoane in stanga si in dreapta! Sa suni pe altele, pe altii, prieteni, prietene. Nu mai suna, mancati-as p***a. Suna familia ta!

Tânără: Ma jur ca eu nu mai vorbesc...cuvinte neinteligibile.

Dani Mocanu: Asa! Ia asculta! Auzi un pic?

Tânără: Ma jur pec e vrei tu!

Dani Mocanu: Asa, fetita mea! Suna pe familia ta, vorbeste cu ei, dupa aia pune caputul jos, beati un suc rece, linistita, mananca ceva, te pui sa dormi. Tu vezi de treaba ta!

Tânără: Da, pai nici macar cu ei nu vorbesc, ca decat cu tine vorbesc.

Dani Mocanu: Bine, mancati-as p***a ta!

Tânără: Daca vrei sa ma crezi, bine! Ca la mine nu este altceva in cap decat tu!

Dani Mocanu: Bine! Sa dea Dumnezeu sa fie asa!

Tânără: Asa este!

Dani Mocanu: Când vii acasă îţi fac o piesă, că de mult mă băteai la cap să iţi fac.

Tânără: Jura-te!

Dani Mocanu: Sa moara familia mea de nu-ti fac si ce am mai scump de nu-ti fac! M-am jurat pe ce am mai scump! Stii ca ce am mai scump, am sora mea, am fata mea!

Tânără: Bine!

Dani Mocanu: Deci m-am jurat ca iti fac, da?

Tânără: Da, imi faci un cadou de revelion.

Dani Mocanu: Iti fac un cadou, normal! Vezi ce faci acolo! Pune capul jos si dormi, da?

„Cati bani ai facut si tu?”

În noiembrie 2016, Dani Mocanu are o altă discuţie cu o tânără.

Dani Mocanu: Bine, fata mea! Treaba cum e acolo?

Tânără: E mai bine la mine.

Dani Mocanu: Cati bani ai facut si tu?

Tânără: Pana acuma?

Dani Mocanu: Da! Partea ta!

Tânără: De dimineata pana acuma, ai mei, 150.

Dani Mocanu: Cum?

Tânără: De dimineata pana acuma, ai mei, 150.

Dani Mocanu: In total, ce ai tu acolo?

Tânără: cuvinte neinteligibile.

Dani Mocanu: Cum?

Tânără: 400 sau 500.

Dani Mocanu: Hai bine!

Tânără: Bine!

Dani Mocanu: Pa!

Tânără: Te pup, pa!

„Se lucrează la jumate-jumate”

Dani Mocanu a fost interceptat în noimebrie 2016 când discuta despre trimiterea unor persoane în Anglia.



Dani Mocanu: Ia ascultă! Ă......am vorbit cu........cu fata.....

Femeie: Aşa.

Dani Mocanu: De fapt am vorbit cu frati-mio, că e.......cineva din partea lu frati-mio, şti?

Femeie: Aha.

Dani Mocanu: Şi.....vrea să vină, vrea să vină oricând, când vrei tu. I-am explicat treaba, i-am explicat ce şi cum....e de acord omu cu tot ce ai zis......se lucrează la jumate-jumate. I-am zis că nu e problemă că ai grijă de ea şi aşa mai departe.....

Femeie: Da, deci nu e problemă.

Dani Mocanu: Mai important e că....să facă bani, să facă şi ea treabă, că dacă....după ce că face jumate-jumate măcar să facă şi ea......treabă, înţelegi?

Femeie: Normal, îţi dai seama. Nici nu se pune problema. Ţi-am mai zis că na......facem şi altfel, adică......na, e bine şi pe aia şi pe aia.

Dani Mocanu: Da.

Femeie: Pe două părţi.

Dani Mocanu: Exact aşa a spus, zice...bă, poate să facă jumate-jumate măcar să facă treabă.

Femeie: Aha.

Dani Mocanu: Zi, mă ce face.....i-am explicat eu....

Femeie: Pe două părţi se face.....

Dani Mocanu: Da, i-am explicat treaba aia, că se face aşa, aşa şi aşa.......

Femeie: E ok.

Dani Mocanu: Deci poate să facă şi.....7,8, 1000.....

Femeie: Aha. Mie, pe partea ailaltă, mi-a fost foarte bine, şti?

Dani Mocanu: Da. Auzi, şi acu ce se întâmplă, vreau să-mi spui când......când vrei să vină.

Femeie: Păi na....poţi să-mi trimiţi ceva ?

Dani Mocanu: Da. Da, da, cum să nu. Da.

Femeie: Da?

Dani Mocanu: Da viaţa mea.

Femeie: Hai.

Dani Mocanu: Hai că îţi trimit oricum......mai târziu nu? Cam într-o oră nu?

Femeie: Da.

Dani Mocanu: Da. Hai că îţi trimit în 20 de minute. Bine fata mea, hai. Te pup.

Femeie: E vorba să o trimiţi acolo da?

Dani Mocanu: Ok.

Femeie: Şi după aia....vorbim. dacă e te sun da?

Dani Mocanu: Bine viaţa mea.

Femeie: Hai. Şi îţi spun ca să-i fac......tot ce trebuie.

Dani Mocanu: Gata fata mea. Da mama, hai.

Femeie: Bine tati, hai te pup, pa pa.

Dani Mocanu: Te pup, pa.

În cooperare cu poliţiştii britanici

În acest caz, procurorii DIICOT din Dâmboviţa, în cooperare cu autorităţile din Marea Britanie, au efectuat, în cadrul echipei internaţionale comune de anchetă (JIT), acţiuni comune în vederea destructurării unei reţele de criminalitate organizată specializată în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.

În urma cercetărilor efectuate, cei 8 membri au fost arestaţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de conspiraţie la trafic de persoane, conspiraţie la proxenetism (controlul prostituţiei) şi conspiraţie la spălarea banilor".