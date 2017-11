SOV, scrisoare către Toader şi CSM: De 4 luni sunt ţinut, împotriva voinţei şi a drepturilor mele, captiv în stabilimentele de detenţie ale minunatei mele patrii

Curtea de Apel Bucureşti l-a condamnat definitiv, în 21 februarie, pe Sorin Ovidiu Vîntu la opt ani de închisoare cu executare în dosarul privind devalizarea Fondului Naţional de Investiţii, instanţa dispunând şi confiscarea de la omul de afaceri a aproximativ 13 milioane de dolari. Vîntu este în penitenciar din iulie 2016, când a fost condamnat definitiv la şase ani şi două luni de închisoare în dosarul privind devalizarea societăţii Petromservice.

Sorin Ovidu Vîntu a postat scrisoarea pe Facebook.

„În atenţia d-lui ministru Tudorel Toader şi a CSM-ului,

Domnilor şi doamnelor, de 4 luni sunt ţinut, împotriva voinţei şi a drepturilor mele, captiv în stabilimentele de detenţie ale minunatei mele patrii. Instanţele judecătoreşti refuză sa-mi facă contopirea la care am dreptul în lipsa motivării din dosarul FNI, motivare care nu a fost redactată de aproape 8 luni de la pronunţarea sentinţei. De asemenea, considerând sentinţa abuzivă şi injustă, am cerut rejudecarea dosarului de către un complet de judecată care sa judece faptele, nu persoana. Urmare a nerespectării unui termen rezonabil si util pt acea motivare,nici această rejudecare nu este posibilă. Domnilor şi doamnelor, cred că a venit timpul ca abuzurile la care am fost supus timp de 8 ani de către sistemul judiciar românesc să înceteze. Acest tip de abuz nu se poate cuantifica in bani,el se cuantifică în ani şi ar fi de-a dreptul ciudat sa-i puneţi un prag pentru a-l putea califica.





De la începutul acestui an, din ce in ce mai multe personaje au ieşit în spatiul public şi au făcut cunoscute motivele reale pentru care am fost arestat şi condamnat: preluarea prin furt a grupului de presă "Realitatea . De la autodenunţul făcut de Ghiţă, unde a recunoscut şi a adus dovezi care atestă faptul că mi s-a fabricat unul dintre dosare, la declaraţiile lui Dan Andronic şi ale colonelului Dragomir, se vede clar că singura mea vină a fost aceea de a deţine un trust de presa incomod.

Ok, jaful a avut succes, reprezentanţi ai sistemului de justiţie si-au făcut datoria sprijinindu-i pe Ghiţă, Guşă, Păcuraru, să-mi fure trustul de presă şi să-l păstreze. De ce sunt ţinut ilegal în puşcărie?”