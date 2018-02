Proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari PSD, ALDE şi UDMR şi care, ieri, a trecut prin vot entuziast de Senatul României şi va fi introdus pentru adoptare finală, cât de curând posibil, în Camera Deputaţilor care este în acest caz forul decizional. Iniţiatorul proiectului legislativ este senatorul PSD Emanoil Savin, fostul primar al Buşteniului în perioada 2004 – 2016, vicepreşedintele Comisiei pentru Mediu din Senat, În textul găsim un amendament uluitor care a fost adoptat de Comisia pentru administraţie publică a Senatului:

„Scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii şi modernizării sistemelor de utilităţi publice în vederea asigurării securităţii şi sănătaţii oamenilor şi animalelor, este permisă inclusiv pentru suprafeţele cuprinse în zona de protecţie strictă, zona de protecţie integrală şi zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale precum şi pentru suprafeţele incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România ori care întrunesc criteriile şi indicatorii pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România”.

Cred că aşa poate începeun proces ireversibil de distrugere a celei mai mari bogăţii de care încă mai dispune România. Se anunţă nu numai perspectiva imediată a sărăcirii ţării, ci şi o vulnerabilitate de securitate naţională: o ameninţare directă, care poatre creşte exponenţial odată cu o deşertificare ce este rezultatul logic al "scoaterii definitive şi ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional". Asta pentru că, aşa cum vă închipuiţi foarte uşor, din momentul respectiv, nimic nu va mai fi reversibil, terenurile odată ieşite din sistemele naţionale de protecţie vor fi distruse cu osârdia cu s-au tăiat pădurile în ariile "libere la jaf" de până acum. Şi e vorba dspre terenuri care în toată lumea civilizată, în orice caz în Europa, sunt considerate drept avere naţională şi supuse unei legislaţii stricte. Adică exact cele în care se vorbeşte în amendamentul respectiv: "zona de protecţie strictă, zona de protecţie integrală şi zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale precum şi pentru suprafeţele incluse în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România ori care întrunesc criteriile şi indicatorii pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine". Care, din momentul viitoarei adoptări a legii, nu mai au nici o perspectivă de a mai exista ca atare, fiind modificate, transformate în folosul "realizării, dezvoltării, întreţinerii şi modernizării sistemelor de utilităţi publice în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor".

Noaptea minţii? Sigur că da, numai că, în spate, se profilează iarăşi uriaşe interese financiare, româneşti şi nu numai, presiuni enorme din partea celor care văd cum apare la orizont perspectiva unor câştiguri fabuloase realizate prin impunerea unui cadru legislativ al "civilizaţiei drujbei".

Cei de la Greenpeace trag un foarte logic semnal de alramă, întrebarea fiind dăcă cineva mai are timpul necesar pentru a-l auzi: "Deşi nu au fost realizate studii de impact sau fezabilitate, sub pretextul extinderii, îmbunătăţirii şi renovării serviciilor de utilitate publică, această propunere legislativă va permite scoaterea definitivă a oricărei păduri din Fondul Forestier Naţional, chiar şi a acelora din parcurile naţionale şi naturale ale României. Mai mult de atât, proiectul va da liber defrişărilor în inima pădurilor virgine şi cvasivirgine, dar si a celor potenţiale, care astfel nu vor mai îndeplini criteriile de înscriere în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine şi, ca atare, îşi vor pierde statutul de zone cu protectie integrală... Zilele astea am aflat că în toţi ani aceştia, dezvoltarea infrasructurii a fost blocată de existenţa pădurilor virgine - vorbim despre 2% din întreaga suprafaţă împădurită a României, vorbim despre cele mai vechi şi valoroase păduri, atât ale României, cât şi ale Europei. Ne opunem acestei propuneri legislative şi cerem Parlamentului să excludă articolul care dă liber defrişărilor în pădurile virgine şi cvasivirgine".

Care pot fi consecinţele politice pe plan internaţional? Poate asta să mai impresioneze oarecum dacă, la modul cel mai evident, considerentele interne nu par să-i impresioneze pe legiuitorii şi guvernanţii noştri de acum...Întrebarea are un sens deoarece o asemenea lege poate stârni un scandal internaţional previzibil, mai ales în contextul în care legislaţia respectivă, dacă va fi adoptată, ar putea fi interpretată ca o acţiune contrară prevederilor înscrise în Acordul de la Paris privind schimbările climatice, acord declarat ca una dintre marile priorităţi politice ale acţiunii guvernamentale comune la nivelul Uniunii Europene. Exact în acest moment am veni să spunem că s-ar putea să avem o legislaţie ultra-permisivă care vine în contradicţie cu respectarea angajamentelor luate pentru respectare biodiversităţii şi păstrarea a cât mai multe dintre "zonele de protecţie" existente şi dezvoltarea în urgenţă a unor noi "bariere verzi". România fiind esenţială în acest raţionament deoarece deţine (încă) cea mai mare rezxervă de păduri virgine de pe continentul nostru. Iar situaţia alarmantă di România era deja semnalată pe plan mondial încă din vara anului trecut când 200 de oameni de ştiinţă din 27 de ţări cereau R%omâniei (degeaba, cum se vede acum) să proterjeze pădurile virgine şi parcurile naţionale; Iată un fragment dincomunicatul de presă din 15 martie 2017 al organizaţiilor EuroNatur şi Agent Green:

Oamenii de ştiinţă insistă pentru impunerea unui moratoriu la exploatarea tuturor pădurilor care au potenţialul de a corespunde criteriilor pentru a fi incluse în Catalogul Naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine. Gărzile Forestiere trebuie puse sub control administrativ strict pentru a aplica legislaţia. Ministerul trebuie să amendeze legislaţia, să corecteze toate piedicile, să asigure compensaţii pentru proprietarii private de păduri virgine, să asigure un management independent pentru parcurile naţionale şi să crească suprafaţa din parcurile naţionale unde exploatările forestiere nu sunt premise, aşa cum recomandă IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii).

Printre semnatarii acestui memorandum se regăsesc şi specialiştii consideraţi ”crème de la crème” pe scena ştiinţifică internaţională: Prof. Dr. Pierre L. Ibisch / Germany, Prof. Dr. Hans Dieter Knapp (“părintele” UNESCO’s European Beech Forest Initiative) / Germany, Dr. Ing. Iovu-Adrian Biris / România Prof. Ing. Miroslav Svoboda / Czech Republic, Prof. Brendan Mackey, Ph.D. / Australia, Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. Kurt Zukrigl / Austria, Univ. Prof. Dr. Georg Gratzer / Austria, Prof. Dr. Rainer Luick / Germany, Cyril F. Kormos (Vice President for Policy, WILD Foundation şi Vice Chair for World Heritage, IUCN-WCPA) / USA, Dr. James Watson (Wildlife Conservation Society, President – Society for Conservation Biology) / USA, Dr. Ing. Nicolae Donita / Romania, Prof. Dr. Michael Succow (Alternative Nobel Prize laureate) şi Prof. William S. Keeton, Ph.D. / USA.

Cu acest Memorandum, scena globală a comunităţii ştiinţifce sprijină colegii din România care şi-au unit forţele pentru a sta în calea actualelor distrugeri dezlănţuite în pădurile virgine. Toate aceste eforturi vin pe fondul conştientizării că doar Carpaţii Româneşti mai sunt gazda celor mai multe păduri virgine de paradis din întreaga Uniune Europeană. Alături de Ucraina, România este cea mai importantă ţară din programul de conservarea pădurilor primare de fag European de importanţă globală în cadrul Patrimoniului Mondial UNESCO. Din păcate, multe păduri cu valoare ştiinţifică şi ecologică inestimabilă au fost pierdute pentru totdeauna prin exploatări legale şi ilegale în ultimii 10-15 ani. Această distrugere continua la o rată alarmantă în ciuda eforturilor legislative din ultimii ani. Motivul principal care duce la pierderea acestor păduri primare este corupţia şi neglijenţa din sectorul forestier.

“Împreună cu 200 de oameni de ştiinţă şi experţi în ecologie din întreaga lume cerem astăzi Guvernului României să acţioneze decisiv pentru a opri exploatările în cele mai preţioase păduri ale Europei. Autorităţile din România au tolerat prea multă vreme distrugerea acestui tezaur de către sectorul forestier, incluzând aici autorităţile competente, proprietarii private, dar şi Statul, companiile de exploatare, fabricile de procesare şi firmele de comerţ. Este timpul acum pentru un sprint curajos al ministerului. Aceste păduri preţioase nu sunt doar o problem a României, ele trebuie salvate pentru noi toţi şi pentru generaţiile viitoare. Pădurile primare joacă un rol important pentru climă şi biodiversitate” Gabriel Schwaderer, CEO al EuroNatur Foundation.

Din 2005 pănă astăzi am discutat cu 8 miniştri ai pădurilor despre pădurile virgine. De atunci s-au pierdut mai mult de jumatate dintre acestea. Ne dorim ca acest suport ştiinţific global va face diferenţa şi că ministrul de astăzi va asigura protecţie strictă şi definitive pentru puţinele păduri virgine rămase Gabriel Păun, fondatorul Agent Green.

Cum se va vota în final? Vom avea oare, măcar în ultima clipă, o poziţie a Ministerului Mediului? Se mai gândeşte cineva şi la interesele strategice ale poporului român? Nu am vreun răspuns. Şi s-ar putea să rămânem doar cu amintirea unei foarte frumoase construcţii poetice, aceea buchisită de generaţii întregi de şcoleri: "Codru-i frate cu românul". O fi fost odată, acum, după cum se vede, ne grăbim să ne lăsăm de rude şi să ne autodistrugem cu o consecvenţă criminală, indiferenţi la tot şi la toate. Inclusiv la şansele de supravieţuire ale naţiei, câtă mai este şi cât mai este pe aceste meleaguri.