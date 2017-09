Românul care a câştigat la Londra aproape 1 milion de lire sterline din prostituţie

Maşini de lux, apartamente în centrul Capitalei, bani, manele şi cocaină sunt ingredientele unui nou dosar instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Vorbim despre o grupare de români, coordonată de Ionel Anton, zis „Lupu” sau „Lupu din Nucet”, care controla o parte din piaţa prostituţiei din Londra. Victimele: tinere românce obligate să se prostitueze în mai multe case închiriate în cartierele Hendon, Colindalem, Ilford sau alte cartiere de la periferia Londrei.

În fiecare imobil practicau prostituţia cel puţin 2-3 tinere care sunt supravegheate şi protejate de oamenii de încredere ai lui Ionel Anton. Anchetatorii susţin că gruparea era bine organizată, locotenenţii „Lupului” aveau sarcini bine stabilite: închiriat case, pază, şoferi sau racolarea de clienţi. Cei mai mulţi clienţi venau de pe internet, prostituatele românce aveau conturi cu fotografii explicite pe site-urile de profil www.adultwork.com sau www.bubblesescortes.net.

Apartament în Cotroceni

„Lupu” şi-a achizitionat mai multe bunuri imobile şi bunuri mobile în Bucureşti şi pe raza judeţului Dâmboviţa.

Ionel Anton şi-ar mai fi achiziţionat două apartamente în Bucureşti, în cartierele Cotroceni şi Militari, în valoare de peste 300.000 de euro şi în anul 2015 două autoturisme noi marca BMW seria 3 cu numărul B-663 BMW şi BMW M6 Competition cu numărul de înmatriculare B-666-HBO, ambele în valoare de peste 170.000 de euro.

„Din actele de urmărire penală rezultă că activitatea ilicită a grupului infracţional depăşeşte 1.000.000 de lire sterline”, acuză procurorii DIICOT. Ionel Anton, zis „Lupu”, a fost arestat pentru 30 de zile de judecătorii de la Tribunalul Dâmboviţa pentru acuzaţia de trafic de persoane, proxenetism şi spălare a banilor. Alte cinci persoane din acest caz, printre care manelistul Dani Mocanu şi fratele acestuia, sunt cercetate sub control judiciar.

(Foto: Inculpaţii în momentul în care au fost duşi la mandat)

Cine este liderul grupării

„Lupu” are 43 de ani, este originar din Târgovişte, dar locuieşte mai mult în Bucureşti şi Londra, potrivit datelor DIICOT. Sumele de bani obţinute din proxenetism erau de regulă trimise în România prin firme de transfer de bani, folosindu-se intermediari sau persoane interpuse, dar şi personal de către membrii grupării care se deplasează frecvent pe ruta România-Marea Britanie. Prostituatele care au fost audiate în acest caz au povestit că în medie fiecare câştigau 500- 600 de lire sterline pe zi. Ancheta a fost intrumentată de DIICOT în colaborare cu Poliţia Metropolitană din Londra.

Omul de de încredere al „Lupului”, numărul doi în această grupare, ar fi chiar fratele acestuia, Florin Anton. Acesta era responsabil cu păstrarea şi gestionarea sumelor de bani provenite din faptele de proxenetism, înmânându-i în acest sens personal mari sume pe care le păstrează la locuinţele sale sau le depozitează în conturi bancare pe numele a diverse persoane, unele chiar decedate. Florin Anton are studii superioare şi a ocupat funcţii manageriale într-un hypermarket din Târgovişte. Potrivit interceptărilor, acesta îl temperează pe fratele său pentru a nu cheltui mari sume de bani cu scopul de a nu ieşi în evidenţă.

„Vreau să mai iau o maşină”

„Lupu” discuta la telefon fără frică că este interceptat, potrivit stenogramelor din acest dosar. De exemplu, în momentul în care o parte dintre membrii grupării sale a fost arestată în Anglia, el l-a sunat pe fratele său să-l întrebe dacă este oportun să-şi achiziţioneze încă un BMW din Seria 3: „Vreau să mai iau o maşină mă dreacu da ce zici, e bine, nu e bine nu? ”.

Fratele său i-a spus să mai astepte până se vor linişti apele, ambii fiind îngrijoraţi ca tinerii arestaţi să nu dea declaraţii referitor la aceştia. „Hai mai stai un pic dacă tot mai ai discuţii pe partea laltă mai... ”

„Deci vreo 540.000 mi-a blocat... în buzunarul meu…băga-mi-as p**a în morţii lor!. Noroc că am avut pe numele lu’ mamaia şi lu’ tataia care au murit nişte conturi, că altfel eram leşinat. Baga-mi-as p**a în rasa lor... O să îi aranjăm! Bă, eram porno, esti nebun la cap?! Noroc ca am bagat pe amaratii aia, dracu!”, se plângea proxenetul.



„Noroc ca am bagat aici în lei, frate! 10 miliarde cu 10 miliarde lu’ amaratii aia…aia sunt decedati aia! Sunt cacati aia, sa ii intrebe de unde are bani, n-are ce sa le faca! Da’ m-a sarit bu*****i astia, ba frate, m-a luat si ficatu’, m-a sarit dintr-o juma’de million”, explica „Lupu” cum jongla cu banii.

Ironii, „«Ghenosu» e smecher…i-au zi?!”

„D-aia ma drogam si beam. Pierdusem o juma’de million. 540 de mii mai exact. Să îmi bag p**a. Tocmai cand voiam sa ma apuc sa fac un bloc…sa-mi bag p**a in mortii lor. N-ai ma…daca n-ai loc…sa-mi bag p**a daca ai cum sa faci ceva in viata asta, esti nebun! Da, ma, si sunt cu o fata acum care mi-a zis ca «Ghenosu’» e smecher…i-au zi?! Sa-mi bag p**a”, era nervos interlopul.



Ionel Anton făcea referire la unul dintre cei mai periculoşi interlopi români, Florin Pârjol, zis „Ghenosu’”, originar din Târgovişte. „Mi-a zis ca «Ghenosu’» e smecher, i-auzi!... «Ghenosu’», «Ghenosu’»…baga-mi-as p**a în…”, se dădea mare proxenetul. „Nu stie ea care e treaba, stai linistit…A auzit si ea de ala pe la televizor, in mortii lui. Televizorul il face pe asta cel mai crunt interlop, cel mai nervos interlop, cel mai in mortii lui interlop…Dar noi stim destul de bine cum sta treaba”, ştia cum stă treaba Ionel Anton, zis „Lupu” sau „Lupu din Nucet”.

„Si am luat si un cinciar , stii!”

Potrivit interceptărilor, Ionel Anton era dur cu cei care dădeau declaraţii împotriva lui. „Nu i-am facut nimic, dracu’, dar am aflat ca se freaca si cu altii si zic: «Fu**-ţi morţii mă-tii! Să nu te mai găsesc în România!»”, explica cum rezolva asftel de probleme delicate.



În discuţiile telefonice, Ionel Anton vorbra cu lejerite de zeci de mii de euro pe care-i arunca pe diverse achiziţii. „Pai si-a luat…si-a luat apartament,si-a luat masina si-a luat …ce dracu sa mai!Are masina de 2015 si ea,la fel ca ai’lalta!Ca le-am luat la amandoua la fel!”, „ Geo ,da!Are ultimul asta…treiar d’asta nou!De 2015!... Da!io le-am luat noi la amandoua!”, „Si am luat si un cinciar , stii!Le-am luat pe toate 3 odata!”, „ Si dupa aia m-a mancat in c** sa iau si un I8!Si m-a sarit astia pe mine,manca-ti-as!”, „Cum am dat pe apartamentul asta ,de m-a dus aproape 200.000 ,crede-mă că cu 200.000 faceam casa de vorbeai singur!”

„Vecinii la al cincilea client deja suna la militia!”

Ionel Anton era un fin cunoscător al pieţei prostituţiei. El oameni de încredere reponsabili cu supravegherea caselor închiriate din diverse cartiere ale Londrei: Hendon, Barnet ,Watfort, Colindale şi Ealing. Pentru a-şi sporii veniturile, cunoscând faptul că marea majoritate a clienţilor preferă femei noi, proxeneţii schimbau periodic locaţiile între ei, ţinând cont şi de perioadele de valabilitate ale anunţurilor publicate pe internet prin intermediul cărora bărbaţii le găsesc pe prostituate.

„Lupu” îşi dădea cu părerea imeiat despre case: „Nu e!Nu e buna casa!O sa vezi!O sa dea peste voi imediat!Crezi?” sau „Ce sa fie ma dracu?!Vecinii aia la al cincilea client deja suna la militia!Voi sunteti prosti?!Cam ce sa fie?!Aia e!Ce iti spun eu acum!Mai ales ca e si englezoii aia!Imediat se inteapa!Ai auzit?”, „ I-a inebunit banii! Cand va expira profilele alea?... Aaa, pai ma gandeam ca faci vreo mutare acuma cu femeile…”, sau „Mi-a aratat ca am pus pe Stefan sa filmeze aseara ,putin asa,pe acolo! Nu prea e buna casa!”

„M-am cocainizat eu rau!”

Potrivit unei discuţii cu un amic, Ionel Anton spunea că are o problemă cu drogurile.

Ionel Anton: Pai n-am mai luat frate de 2 luni io dracu, dar m-am cocainizat eu rau!

Prieten: Aaaaaaa!

Ionel Anton: De la nasolie mi s-a tras mie ,dracu!

Prieten: Da da-le dracu!Nu mai trage ma!

Ionel Anton: Pai nu mai trag!Gata!La revedere!imi bag p**a in mortii ei!

Prieten: Odata la vreun chef,la vreo d’asta!

Ionel Anton: Nu-mi mai trebuie!

Prieten: Da-le dracu!Eaaaa!Nu poti!Ce ai ma?Esti nebun?!

„M-a dat în bâlbâială rău de tot ucrainianca aia”

Ionel Anton i-a povestit unui amic cum a petrecut cu manelistul Dani Mocanu. Disucţia er loc în iunie 2016. Procurorii DIICOT acuză că manelistu s-ar fi ocupat şi cu plasare de prostituate, atunci când „Lupu” venea în ţară.

Ionel Anton: Auzi?

Prieten: Aha.

Ionel Anton: A venit Dani Mocanu aseară cu două la mine de am dat în bâlbâială.

Prieten: Aoleu.

Ionel Anton: Să moară familia mea.

Prieten: Ţigănci din alea de-ale lui, şmechereală...

Ionel Anton: Ce ţigănci mă dreacu.

Prieten: Ăă.

Ionel Anton: Ce-ai mă, eşti nebun...Ucraina şi nu mai ştiu de unde.

Prieten: Băi, aoleu....mi-e milă de tine.

Ionel Anton: Să moară măicuţa mea dacă nu....m-a dat în bâlbâială rău de tot ucrainianca aia.

Prieten: Ăă.

Ionel Anton: Deci nu se poate aşa ceva mă. Eu nu am crezut că există femeie aşa ceva mă.

Prieten: Ăă.

Ionel Anton: Să moară familia mea.

Prieten: Aoleo...

Ionel Anton: Auzi eram aseară tranchilizat şi văd că cântă pe Antena 1...direct din ăla...şti.

Prieten: Aşa.

Ionel Anton: Şi i-am zis să-l sune pe ăsta mă, ce face ăsta.

Prieten: Aha.

Ionel Anton: Mi-a răspuns imediat şti?

Prieten: Da.

Ionel Anton: Ce faci mânca-ţi-aş p**a ta că vreau să te văd. Nu ştiu ce...cum a venit pe la mine era farfuria plină....

Prieten: Aaa(râde).

Ionel Anton: Numai, a trimis ţiganu şofer după două bombe din astea de m-a dat în bâlbâială

Prieten: Pornograf.

Ionel Anton: Din astea frate care face ce vreau eu.

Prieten: Ha.

Ionel Anton: Mânca-ţi-aş p**a ta dacă nu vorbesc singur eşti nebun. Să îţi faci idee aşa....aia ...de trei ori Ioana...

Prieten: Aşa...

Ionel Anton: Ucrainianca aia...şi bruneta aia ziceai că e...n-am ca cine să zic că e...

Prieten: Ha.

Ionel Anton: I-am dat la m**e vreo 5 ore la amândouă...când lu aia, când lu aia.

Prieten: Ha,ha.

Ionel Anton: Ce zici...vrea să meargă cu mine încolo...cu ele.

Prieten: Aha. Păi...ce să îţi mai zic.

Ionel Anton: Ucrainianca e la revedere, să moară familia mea.

Prieten: M-a încadrat...nici nu ştiu cum dreacu o cheamă....Vizi...Vivi aia de la...tine de acolo.

Ionel Anton: De la mine?

Prieten: De la ţară

Ionel Anton: Care Vivi măi dreacu?

Prieten: Nu ştiu...Viviana o cheamă.

Ionel Anton: Aaa. Aşa.

Prieten: M-a încadrat aia că e şi ea cu o prietenă...îţi spun eu când ne vedem...că nu...mai poate pe unde e.

„Sunt proaste din astea de le plac manelele”

Proxenetul i-a povestit aceiaşi scenă şi unei prietene.

Ionel Anton: O să o chem şi eu pe aia mâine să facă curat şi astea....

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Că cred că e coaină şi prin...linguri.

Prietenă: (râde)

Ionel Anton: Ai auzit?

Prietenă: Am auzit, da.

Ionel Anton: O să stau şi eu pe la ingineru pe acolo, poate....o iau încolo, şti?

Prietenă: Da. E, oricum ar fi tre să îţi revii un pic că....unde ajungi.

Ionel Anton: A venit aseară Dani Mocanu ăla pe la mine, şti.

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Mânca-ţi-aş p**a ta doamne, ce.....(neinteligibil) ce poate să aibe nenorocitul ăla.

Prietenă: Aa.

Ionel Anton: Aoleo...made în Ucraina toţi.

Prietenă: Mamă....

Ionel Anton: Măi nene, nişte din alea de.....n-am mă ce să zic.

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Ai văzut cum era alea prin centru, însemnate....

Prietenă: Da, da da.

Ionel Anton: Cu câteo coastă din alea scoase....

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Măi nene deci mă uitam aseară la două, nu îmi venea să cred că există aşa femei.

Prietenă: Îţi dai seama.

Ionel Anton: Să moară ce am mai scump şi numai din astea de 20, 21....

Prietenă: Da, da da. Astea-s bune.

Ionel Anton: Păi da. O să mă duc pe la Chişinău pe acolo.

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Înţelegi?

Prietenă: Mda.

Ionel Anton: Că dacă ai doi, trei din ăştia şmecheri, şti?

Prietenă: Ohoo...

Ionel Anton: Să ai şi una... o Geo, printre ele să le dirijeze...nu neapărat...şi în altă parte.

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Înţelegi ce zic?

Prietenă: Mda.

Ionel Anton: E forţă....nu mai stai după Georgel, după Costel....după morţii lor. Trebuie să-mi iau eu....talentul meu de dinainte, şti?

Prietenă: Păi înainte cum le făceai?

Ionel Anton: Păi. Asta vreau să zic. Şti?

Prietenă: Da, da.

Ionel Anton: Ce are...bufniţa aia mă....îmi venea să îl omor.

Prietenă: Urâtu naibi.

Ionel Anton: Urâtu naibi şi vezi că....are talent definitiv. Ai auzit?

Prietenă: Mda. Ce-o face....cât talent poa să aibă....

Ionel Anton: Eee, sunt proaste din astea de le plac manelele, alea numai de puşcării de din astea care e de şmecheri.

Prietenă: Aha.

Ionel Anton: Da, dar sar din multe scheme dacă se împrieteneşte cu mine, că el vrea să fie prietenul meu

Prietenă: Aha. Orice prietenie are un cost.

(Foto: Dani Mocanu)



FotoFoto: Dani Mocanu: Sunt complet nevinovat, sunt o victimă



Dani Mocanu a declarat la eliberarea din arest că este nevinovat în acest caz. „Este o făcătură, cu siguranţă. Eu, la fel ca şi alţi manelişti, a cântat prin toată Europa. La o cântare, în Anglia, am făcut show pentru nişte interlopi. Doar că, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani în avans, aşa cum e normal. Doar că banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care mă voia la petrecere. De aceea s-a făcut legătura între mine şi diverse prostituate, dar nu le plasam, nu mă întreţin ele, nu există aşa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victimă, am căzut la mijloc”, a declarat Dani Mocanu.