Raed Arafat: Sper ca testările sistemului RO-ALERT să înceapă către sfârşitul anului

Raed Arafat a afirmat că sistemul RO-ALERT se află în afaza de achiziţie, urmând să fie testat până la sfârşitul anului.







"Noi sperăm ca testările sistemului RO-ALERT să înceapă către sfârşitul acestui an pentru că aici suntem mai mulţi actori. Actorul unu este Guvernul şi partea noastră, actorul doi sunt firmele de telefonie mobilă care trebuie să se adapteze să facă partea lor şi binenţeles după aceasta putem să intrăm în testări şi după testări, bineînţeles să vedem care sunt modalităţile de funcţionare cele mai bune pentru că sistemul nu include un singur mecanism de alertare, va fi un sistem care va include şi aplicaţia, şi partea de cell broadcasting, va include poate conexiuni inclusiv la media, deci va fi un sistem mai complex", a spus Raed Arafat.





El a precizat că se negociază cu mai multe firme pentru sistemul RO-ALERT.





"Ce pot să vă spun este că specificaţiile tehnice sunt gata, acordul de asociere, care ne e necesar licitaţiei, între IGSU-STS e semnat, deci suntem acum în faza în care se va derula negocierea care merge pe un regim accelerat, dar asta nu înseamnă că îl incredinţăm unei firme anume şi se va negocia cu peste cinci firme din ce ştiu pentru a alege oferta cea mai bună pentru un astfel de sistem şi sistemul cel mai potrivit pentru noi", a mai afirmat Arafat. î





Secretarul de stat a mai spus pe lângă acest sistem, există şi aplicaţia DSU, iar în curând şi televiziunile vor putea emite avertizările emise de autorităţi.





"Este sistemul RO-ALERT cu care deja suntem pe linie dreaptă, pe partea de achiziţe. după achiziţie, pe partea de implementare sunt convins că echipele care lucrează şi la nivelul IGSU şi la nivelul STS şi al DSU lucrează în ideea de a-l implementa cât mai rapid posibil şi a intra în testări, pe lângă asta, aplicaţia departamentului care dă informaţii şi tot pe partea de alertare, pe lângă aceasta o să vedeţi că va apărea TVR-ul de fapt care e prima televiziune care va începe să emită avertizările noaste fie la nivelul crollului sau chiar prin întrerupere de emisiuni dacă este neceasr şi deja am stabilit acest lucru, avem deja un acord semnat cu Antena3 urmând să semnăm sper şi cu alte televiziuni să facem acelaşi lucru, astea sunt parte din pregătiri", a spus Arafat.





În legătură cu pregătirile pentru iarnă, el a precizat că prognozele meteorologilor şi exerciţiile de alarmare fac parte din normalitate şi nu trebuie să fie cineva speriat.





"Noi lucrăm în echipă şi încercăm să fim cât mai pregătiţi înainte să vină o situaţie în care din nou să ne ia prin surprindere, aşa că videoconferinţa susţinută ieri de doamna ministru, toate discuţiile care sunt, iar secretarul de stat care răspunde de prefecturi deja urmăreşte realizarea anumitor contracte şi tot ce trebuie pentru deszăpeziri, să fim siguri că există aceste contracte, asta face parte din pregătire şi cred că asta este normalitatea... Asta nu înseamnă că trebuie să fie cineva speriat că o să fie altceva şi că noi avem anumite informaţii pe care nu le transmitem. Facem exerciţii de alarmare şi pe cutremure si pe alte domenii, nu înseamnă că avem ceva informaţii că va fi ceva catrastrofal şi pentru asta ne pregătim, cred că am intrat în normalitate, facem exerciţii, pregătiri, descoperim ce nu merge bine înainte să fie un deazstru şi corectăm", a mai spus Arafat.





El a mai afirmat însă că din cauza schimbărilor climatice nu pot fi exluse fenomenele extreme.





"Noi asistăm în această perioadă la nişte schimbări în climă fără precedent, nu numai în România, pe plan mondial. Schimbările climatice sunt o realitate, şi încălzirea globală este o realitate care nu mai poate fi ascunsă, iar efectul acestor schimbări se vede pe zi ce trece, am văzut câte uragane au fost anul acesta în zona Americilor, am văzut şi Europa lovită, zona Irlandei şi a Marii Britanii. Deci nimeni nu poate să excludă se avem extreme nu numai din punct de vedere al furtunilor sau al vijeliilor, dar şi al condiţiilor în timpul iernii: zăpezi, frig, temperaturi extrem de scăzute. La acest moment nici eu, nici meteorologii nu putem să vă dăm că va fi sută la sută aşa sau aşa. Şi ei pot să se gândească, să facă anumite modele, dar în final, când de apropii de perioada respectivă vezi efectiv exact ce va fi. Noi avem obligaţia să ne pregătim; pregătirea pentru iarnă aparţine autorităţilor judeţene, autorităţilor locale, bineînţeles tot ce este sub Ministerul Transporturilor şi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, tot ce este intervenţie pentru situaţii de urgenţă", a mai spus secretarul de stat.





Raed Arafat s-a aflat sâmbătă, la Galaţi, manifestările prilejuite de aniversarea a 10 ani de existenţă a serviciului SMURD Galaţi, ocazie cu care a primit o diplomă de excelenţă şi o plachetă din partea conducerii ISU Galaţi.