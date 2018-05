Proiectul de eliminare a maşinilor poluate din Capitală merge înainte. Maşinile non euro, Euro 1 şi Euro 2 vor fi interzise din 2019

Pentru maşinile cu clase de poluare inferioare, articolele rămân ca în faza iniţială a proiectului. „Maşinile non euro, Euro 1 şi Euro 2 vor fi interzise în Capitală, între 6.00- 22.00, încapând cu 1 ianuarie 2019. Oricum mai include la rubrica excepţii şi autovehiculele retro, respectiv cumulat 30 ani vechime, plus înscriere într-o asociaţie auto recunoscută. Celelate excepţii rămân neschimbate”, a declarat, pentru „Adevărul”, Lucian Iliescu, consilier general din partea Partidului Mişcarea Populară. În faza următoare, iniţiatorul reglementării va face demersuri la Registrul Auto Român pentru a vedea din surse autorizate care este exact situaţia parcului auto din Bucureşti.





Recent, Iliescu a propus spre dezbatere acest proiect care nu a fost însă inclus pe ordinea de zi a şedinţei CGMB. Conform experţilor, dacă această reglementare ar fi adoptată vor fi afectaţi proprietarii a aproximativ 800.000 de maşini. Dintre aceastea cam 190.000 de maşini sunt non euro, Euro 1 sau Euro 2, restul fiind încadrate în normele Euro 3 şi Euro 4. Ca vechime, maşinile non euro sunt cele fabricate anterior anului 1992. Ca model, aici am putea discuta despre bătrânele Dacii. Maşinile Euro 1 (cea mai primitivă normă de poluare) sunt cele fabricate între anii 1993 şi 1995. Apoi, autoturismele Euro 2 au început să fie fabricate în anul 1995 şi au ieşit din producţie în anul 1999. Maşinile fabricate între anii 2000 şi 2005 se încadrează în norma Euro 3, iar cele care au ieşit pe poarta uzinei între anii 2005 şi 2010 sunt catalogate ca având norma Euro 4 la capitolul poluare. În fine cele mai pretenţioase norme de poluare (Euro4 şi Euro5) sunt cele fabricate începând de la finele anului 2010.