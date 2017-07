Parchetul ICCJ clasează dosarul privind posibile fapte de corupţie vizându-l pe Victor Ponta

Purtătorul de cuvânt al Parchetului instanţei supreme, Ramona Bulcu, a declarat, miercuri, pentru News.ro, că procurorii au clasat în 11 mai dosarul primit de la DNA în care erau suspiciuni de evaziune fiscală vizându-l pe fostul premier Victor Ponta, pe motiv că fapta nu există.Tot miercuri, Victor Ponta a scris pe Facebook că este întrebat de jurnalişti despre decizia Parchetului General, susţinând că nu el ar trebui întrebat, ci procurorul Gheorghe Uncheşelu, care a deschis şi "lucrat" la acel dosar doi ani."Mă întreabă jurnaliştii cum comentez decizia Parchetului General! Acuzaţia că nu am înregistrat fiscal un contract de închiriere putea fi verificată în maxim 24 ore (deoarece în declaraţia mea de avere era trecut chiar şi nr. de înregistrare de la Administraţia Fiscală din Gorj-locul de domiciliu)! Domnul procuror Uncheşelu mi-a deschis şi a "lucrat" la acel dosar doi ani, după care nu l-a clasat ( pe motivul evident că faptă nu există, aşa cum prevedea legea), ci l-a declinat către Parchetul General pentru continuarea cercetărilor. Cred că nu pe mine ar trebui să mă întrebe cum comentez soluţia ci pe domnul procuror Jean Uncheşelu!", a scris Ponta pe Facebook.Purtătorul de cuvânt al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Livia Săplăcan, declara, în mai, pentru News.ro, că DNA a clasat, în 22 martie 2017, dosarul în care se ceruse, în 2015, Camerei Deputaţilor aviz pentru urmărirea penală a lui Victor Ponta pentru conflict de interese. Clasarea a fost dispusă pentru că în Camera Deputaţilor a fost respinsă cererea DNA de avizare a începerii urmăririi penale a lui Ponta pentru conflict de interese. Prin aceeaşi ordonanţă de clasare, DNA a dispus declinarea dosarului la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, “având în vedere că există indicii privind săvârşirea unor fapte care nu sunt de competenţa DNA”, a precizat Săplăcan. Surse judiciare declarau că dosarul trimis de procurorii anticorupţie la Parchetul instanţei supreme vizează fapte de evaziune fiscală.Dosarul de conflict de interese clasat era desprins din cauza “Turceni - Rovinari”, în care sunt judecaţi, din 2015, fostul premier Victor Ponta, fostul senator Dan Şova şi foştii directori ai complexurilor energetice Rovinari şi Turceni, Laurenţiu Dan Ciurel şi Dumitru Cristea.În 5 iunie 2015, DNA a cerut Camerei Deputaţilor să avizeze urmărirea penală a lui Victor Ponta, pentru conflict de interese, însă deputaţii au respins solicitarea, în 9 iunie 2015. Procurorii arătau, în cererea trimisă atunci Camerei Deputaţilor, că Victor Ponta, în calitate de premier, l-a numit pe Dan Şova în funcţia de ministru, în condiţiile în care în trecut ar fi primit foloase din partea acestuia. Potrivit procurorilor, în august 2012, Ponta l-a desemnat pe Dan Şova în funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, în luna decembrie 2012 l-a desemnat ministru delegat pentru Proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, în februarie 2014, ministru interimar al Transporturilor, iar în martie 2014, ministru al Transporturilor.În dosarul “Turceni-Rovinari”, judecat din 2015 la instanţa supremă, ancheta a durat aproape patru ani. Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis în judecată în timpul mandatului. Procurorii îl acuză pe Victor Ponta că, în perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obţinut de la Societatea Civilă de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" 181.439,98 de lei, pentru activităţi care figurează în acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta este judecat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în calitate de avocat, iar Dan Şova, avocat coordonator al Societăţii Civile de Avocaţi "Şova şi Asociaţii" la dată faptelor, pentru abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală şi spălare de bani. Laurenţiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infracţiuni de abuz în serviciu, cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea şi Laurenţiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz în serviciu.