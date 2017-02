Olguţa Vasilescu, despre OUG 13/2017: „A fost o ordonanţă necesară şi care oricum va trebui să fie aplicabilă într-o formă sau alta de Parlament”

Declaraţiile au fost făcute într-un interviu acordat Agerpres.

Agerpres: Cum comentaţi aprobarea Ordonanţei 13 şi efectele generate de aceasta în societate?

Lia Olguţa Vasilescu: Aprobarea ordonanţei sau abrogarea ordonanţei?

Agerpres: Şi aprobarea şi abrogarea?

Lia Olguţa Vasilescu: Eu cred că toţi românii şi-au dat seama că a fost o ordonanţă necesară şi care oricum va trebui să fie aplicabilă într-o formă sau alta de Parlamentul României. Atât timp cât ai o decizie a Curţii Constituţionale care te obligă ca, în termen de 45 de zile, să adopţi o măsură vizavi de abuzul în serviciu sau vizavi de conflictul de interese sau vizavi de celelalte articole care erau în ordonanţă mai devreme sau mai târziu tot acolo se va ajunge. Din păcate, faptul că s-a abrogat această ordonanţă de urgenţă a dus România în situaţia în care să se dezincrimineze abuzul în serviciu. Şi cred că acesta nu şi-a dorit niciunul dintre cei care au ieşit în piaţă.

Agerpres: Ce se va întâmpla cu părinţii care şi-au scos copiii la proteste?

Lia Olguţa Vasilescu: Este o întrebare pe care nu trebuie să o adresaţi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pentru că nu noi suntem cei în drept să ne ocupăm de acest lucru. A fost o confuzie generală în sensul că nouă ni s-au cerut de către mass-media pe Legea 544 din 2001 răspunsuri vizavi de numărul de sesizări care s-au formulat către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiilor. A fost singura măsură pe care noi am luat-o, ca să cerem ANPDCA să ne spună numărul de sesizări care s-au făcut de persoane fizice, ONG sau chiar instituţii de presă şi să îl dăm mai departe presei. În ceea ce priveşte măsurile care se pot lua acestea sunt aplicate doar de Poliţie. Nu are nicio legătură Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Este o precizare pe care am făcut-o de 1000 de ori şi de fiecare dată s-a interpretat cu totul şi cu totul altfel.

OUG 13/2017, abrogată prin lege

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi legile de respingere a OUG 13 şi de aprobare a OUG 14, aşa cum anunţase de joi. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, cu 292 de voturi "pentru" şi o abţinere, legea de aprobare a OUG 14/2017, prin care a fost abrogată OUG 13, precum şi Legea de respingere a OUG 13, care a întrunit 291 de voturi "pentru" şi trei abţineri. Camera este forul decizional pentru ambele legi.



OUG 14 a primit 292 de voturi "pentru", un deputat s-a abţinut, iar alţi trei au fost prezenţi, dar nu au votat, în timp ce Legea de respingere a OUG 13 a primit 291 de voturi "pentru", iar trei deputaţi s-au abţinut şi unul nu a votat.



Din sală a lipsit de la vot preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şedinţa de plen fiind condusă de vicepreşedintele Petru Vlase.