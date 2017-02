Liviu Dragnea a contestat în instanţă condamnarea definitivă primită în dosarul „Referendumul”. Primul termen - 15 februarie

Acţiunea are ca obiect contestaţia la executare (art. 598 Noul Cod de procedură penală), aceasta fiind o cale extraordinară de atac. Potrivit art. 598 din Codul de procedură penală, contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri: când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă; când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare; când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare; când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, scrie Agerpres.



Pe 2 februarie, Liviu Dragnea a anunţat că a început o acţiune de redeschidere a procesului 'Referendumul', prin depunerea unei contestaţii la executare adresată Tribunalului Bucureşti.

Ce declara astăzi liderul PSD

Chestionat dacă se consideră un om cinstit, în condiţiile în care oamenii care au ieşit în stradă au spus că îşi doresc ca în fruntea instituţiilor să fie oameni cinstiţi, Liviu Dragnea a susţinut că este o persoană „foarte cinstită”.



„Mă consider o persoană foarte cinstită, o persoană care a fost condamnată pe marginea unui dosar politic iniţiat de un procuror care şi-a uzurpat calităţile oficiale şi care la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotărârea care să îi spună de ce a fost condamnat. Dacă vi se pare normal ca după zece luni un om în România să nu ştie pentru ce a fost condamnat pe de o parte, pe de altă parte o hotărâre incompletă la care lipseşte expunerea şi motivarea, Codul de procedură penală spune practic că acea hotărâre nu există. Drept pentru care am şi făcut această contestaţie la executare”, a răspuns Liviu Dragnea.



Liderul PSD a ţinut să precizeze că el nu a furat nimic.



„Şi ca să închei, eu nu am furat nimic, doamnă. Eu am fost trimis în judecată, aduceţi-vă aminte, acelaşi scandal şi aceiaşi presiune şi manipulare îngrozitoare din 2012 când se spunea că eu am furat 2 milioane de voturi. Şi acum le caută. O să văd dacă le găsesc pe undeva, în condiţiile în care am fost trimis în judecată pentru ceva şi am fost condamnat pentru altceva. În primă instanţă. În a doua instanţă nu am reuşit să aflu de ce”, a conchis Liviu Dragnea.

Condamnarea definitivă

Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, în 22 aprilie 2016, de instanţa supremă, la doi ani de închisoare cu suspendare, în dosarul "Referendumul", după ce iniţial primise un an de închisoare cu suspendare.



Secretar general al PSD la data comiterii faptelor din dosarul "Referendumul”, Dragnea a fost judecat pentru infracţiunea de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.



Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, în care a implicat mai multe persoane asupra cărora avea influenţă în virtutea funcţiei pe care o deţinea, având ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.