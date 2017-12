Lideri ai unor clanuri interlope, printre care fraţii Cămătaru şi Eugen Preda, aşteaptă astăzi sentinţa definitivă într-un dosar de crimă organizată şi şantaj

Liderul grupării care a furat arme din unitatea militară de la Ciorogârla, Eugen Preda, a fost eliberat condiţionat pe 22 noiembrie în baza legii recursului compensatoriu, după ce Judecătoria Focşani i-a admis cererea de liberare condiţionată, iar decizia magistraţilor nu a fost contestată.

Condamnările de la Curtea de Apel

În faza de fond a procesului, fraţii Ion Balint zis „Nuţu Cămătaru" şi Vasile Balint zis "Sile Cămătaru" au fost condamnaţi, în februarie 2016, de Curtea de Apel Bucureşti la cinci ani şi cinci luni închisoare, respectiv şapte ani închisoare. De asemenea, Radu Cristian Roşca zis „Roşca” a primit 12 ani închisoare, iar Eugen Preda a fost condamnat la 12 ani şi 9 luni, în urma contopirii pedepselor primite în alte dosare. Cei doi sunt liderii clanului "Sportivilor".

Pedepse cu executare au primit şi alţi interlopi implicaţi în acest dosar: Adrian Lucian Preda (fratele lui Eugen Preda) — 9 ani şi 6 luni, Stoica Alexandru Ionuţ — 12 ani, Andrei Cristian Bădulă — 10 ani şi 6 luni, Ion Gheorghe Ramiro — 9 ani şi 6 luni, Mircea Emil Băluţ — 9 ani şi 6 luni, Gabriel Robert Buşă — 8 ani, Nicuşor Dumitrescu — 8 ani şi 6 luni, Marian Sîrbu — 5 ani, Gigi Daniel Chiraş — 6 ani, Vasile Alexandru Răzvan — 8 ani, Adrian Răducu Bică — 7 ani şi 6 luni, Ion Dănuţ — 8 ani şi 2 luni, Remus Petrică Dincă — 4 ani, Nicholas Vitto Niculae — 4 ani, Lelu Florea — 5 ani închisoare, Cornel Schuster — 3 ani şi 9 luni, Dinu Alexandru — 5 ani, Florian Dragomir — 4 ani şi 6 luni, Cătălin Ion Părpălea — un an şi 10 luni, Emil Gabriel Iordache — 3 ani şi 9 luni, Fardin Amet — 4 ani închisoare, Amet Ridivan — 6 ani şi 8 luni, Amet Metin — un an şi 10 luni.

Alţi interlopi au primit pedepse cu suspendare: Nuţu Mario Balint (fiul lui Sile Cămătaru) — 3 ani, Ion Mihai Tonciu — 3 ani, Petre Robert Florian — 3 ani, Robert Dan Costandache — 2 ani şi opt luni, Dragoş Florin Broşteanu — un an şi 3 luni, Geanina Narcisa Barbu — 2 ani, Costel Valentin Danciu — 8 luni, Constantin Frangulea — 8 luni, Cosmin Vidin — 8 luni, Marian Bucur — un an şi 5 luni, Cristian Stoian — un an şi 10 luni, Ionuţ Viorel Toader — un an şi 10 luni, Carani Amet — un an şi 2 luni, Amet Amet Regep — 3 ani, Gabriel Gheorghe Borugă — 3 ani, Daniel Puiu Stancu — un an şi 8 luni, Răzvan Mihai Breslaşu — un an, Gheorghe Gricomu — un an.

De asemenea, au fost achitaţi sau a încetat procesul penal în cazul Luizei Gabriela Dragne, Dragoş Pandele, Eugen Pîrvan, Daniel Giuglea, Constanţei Amet.

Acuzaţiile procurorilor DIICOT

Fraţii Ion Balint zis „Nuţu Cămătaru” şi Vasile Balint zis „Sile Cămătaru”, precum şi liderul clanului „Sportivilor”, Radu Cristian Roşca zis „Roşca”, au fost trimişi în judecată în iulie 2013, alături de alţi 51 de interlopi, pentru săvârşirea de infracţiuni de violenţă. Procurorii DIICOT au destructurat la acea vreme două dintre cele mai importante grupări infracţionale constituite pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Grupările infracţionale organizate, cunoscute sub denumirile "Cămătarii" şi "Sportivii", erau specializate în săvârşirea de infracţiuni de violenţă — şantaj, cămătărie, tentativă de omor calificat şi omor deosebit de grav, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă letală fără drept.

Potrivit anchetatorilor, activitatea membrilor grupărilor s-a desfăşurat pe două paliere infracţionale. Astfel, în perioada 2008 — 2012, membrii celor două grupări rivale au provocat în spaţiul public conflicte stradale în care s-au folosit inclusiv arme de foc, în scopul asigurării supremaţiei la nivel infracţional în municipiul Bucureşti, situaţii ce au avut drept consecinţă directă punerea în primejdie a vieţii şi integrităţii corporale a mai multor persoane.