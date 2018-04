Judecătoarea Anamaria Trancă, detaşată pentru trei ani la CSM. Controversele din jurul magistratului

„Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât detaşarea în cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 07.05.2018, a următorilor judecători: - doamna EPURE DIANA, judecător la Judecătoria Braşov

- doamna FELDIOREANU MARIANA, judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

- doamna FILIP ANA MARIA, vicepreşedinte al Tribunalului Neamţ;

- doamna FROICU LUMINIŢA, vicepreşedinte al Tribunalului Suceava;

- doamna IVAN STELA FLORENTINA, judecător la Tribunalul Bucureşti;

- doamna MĂDULĂRESCU EMILIA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti;

- doamna MIHALCEA DOINIŢA, preşedinte al Secţiei a III-a civilă şi pentru cauze cu

minori şi de familie a Cuirţii de Apel Bucureşti;

Comportamentul judecătoarei Anamaria Trancă pe paginile de socializare sau modul cum s-a raportat la unele dosare judecate a dus la apariţia mai multor controverse în ceea ce o priveşte pe aceasta. De exemplu, Ingrid Mocanu, fost vicepreşedinte al ANRP, a cerut strămutarea procesului său, susţinând că judecătorea Ana Maria Trancă nu ar fi imparţială.

De asemenea, Horia Georgescu, fost şef al ANI condamnat în primă instanţă la patru ani cu executare în dosarul ANRP, a acuzat-o pe aceasta că nu ar fi fost imparţială şi nu ar fi respectat legea. „Doamna Trancă a selectat în urmă cu doi ani trei experţi, selectaţi de ea, cu o înaltă calificare profesională. pe parcursul celor doi ani au făcut rapoarte de expertiză, care au desfiinţat pe de o parte, concluziile specialiştilor experţilor DNA, iar pe de altă parte, au stabilit că nu există prejudiciu. După doi ani, doamna judecător Trancă a spus: Nu e bună expertiza pe care eu am făcut-o, am şi plătit şi din buzunarul contribuabililor 25.000 şi sunt bune concluziile experţilor DNA, desfinţate de aceeaşi expertiză. Deci, verdictul sfidează logica juridică şi nu are de a face cu probabtoriul administrat în instanţă. Am declarat apel. Judecătoarea cauzei, din punctul meu de vedere, s-a aflat în incompatibilitate. Eu am formulat mai multe cereri de recuzare, am fomulat plângeri la Inspecţia Judiciară şi am formulat plângeri penale care aştept să fie rezolvate. Eu nu m-am rezumat la declaraţii publice, eu am acţionat instituţional, cum e corect. Aştept ca aceste lucruri să fie rezolvate.Dânsa a mai avut o situaţie în care a încălcat Constituţia, lucrur consfiinţit de o decizie a CCR. Dânsa a formulat o excepţie, pe OUG 13, care nu era în vigoare. Eu nu ştiu de ce un judecător care încalcă Constituţia în mod deliberat mai poate sta în scaun“, declara Horia Georgescu la Adevărul Live, la începutul lunii martie.