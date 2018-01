UPDATE Ministrul Sănătăţii, audiat ca martor la DIICOT în dosarul medicului Mihai Lucan. Ce acuzaţii îi aduce fostul ministru Vlad Voiculescu

UPDATE Valerian Lucan, fiul medicului Mihai Lucan, este audiat, la ora 16.40, de procurorii DIICOT, în dosarul în care este cercetat alături de tatăl său pentru delapidare, transmite Mediafax. UPDATE Fiul şi ginerele lui Mihai Lucan au ajuns în jurul orei 15.00 la sediul DIICOT, unde asistă la desigilarea sacilor ridicaţi la percheziţii.

UPDATE „În calitate de ministru al Sănătăţii, am colaborat instituţional cu magistraţii DIICOT încă din faza cercetării deschise împotriva prof. Mihai Lucan”, a scris Florian Bodog pe contul său de Facebook.

„În cursul zilei de ieri, am dat declaraţii complete, în calitate de martor, în acest dosar. Ca de fiecare dată, am răspuns favorabil demersurilor justiţiei şi voi continua să fac acelaşi lucru ori de câte ori sunt solicitat, ca ministru dar şi ca cetăţean. Deoarece există o anchetă în curs am datoria şi responsabilitatea unui comportament discret, prudent şi rezervat. Voi sprijini pe căi instituţionale, în măsura competenţelor de care dispun, aflarea adevărului în acest caz, ca şi în celelalte dosare din Sănătate”, a completat demnitarul.

UPDATE „Mihai Lucan ştia foarte bine ce se întâmplă în Ministerul Sănătăţii şi asta este îngrijorător”, a declarat Vlad Voiculescu, precizând că Lucan avea cunoştinţă de controalele la care urma să fie supus.

Voiculescu a scris şi pe contul său de Facebook că oamenii din Corpul de Control al ministrului Sănătăţii au beneficiat de cazare la un hotel de cinci stele în Cluj, atunci când au mers în control la Institutul de Transplant Renal Cluj.

UPDATE „Sunt uluit! Am primit acum o veste care îmi zdruncină foarte serios încrederea în seriozitatea structurii centrale DIICOT.Din informaţiile pe care le-am primit de la un medic care locuieşte lângă sediul DIICOT din Bucureşti, acesta mi-a mărturisit că l-a văzut ieri noapte pe Ministrul Sănătăţii Florian Dorel Bodog ieşind din clădirea acestei instituţii. Bodog s-a întâlnit cu Lucan de mai multe ori în timpul controlului DIICOT şi acum este audiat <noaptea ca hoţii>. De ce este audiat Bodog ministrul cu comportament de infractor noaptea? Ce are de ascuns DIICOT sau procurorul de caz?”, scrie Emanuel Ungureanu pe Facebook.

Acesta se întreabă dacă există cetăţeni de rangul 1 şi alţii de rangul 2 şi dacă Emil Boc va avea parte ”de acelaşi privilegiu”.

”Primarul Clujului i-a acordat împreună cu consilierii locali fideli facilităţi uzinei de făcut bani a familiei Lucan, Lukmed prin două hotărâri de Consiliu Local date la lumina zilei. Unele persoane cu funcţii publice fac favoruri ziua pentru infractori şi DIICOT îi audiază noaptea? Cum este posibil aşa ceva?”, mai scrie omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan.

Emil Boc, Florian Bodog şi Vasile Dâncu au fost citaţi la DIICOT ca martori în dosarul medicului Mihai Lucan, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Pe de altă parte, cei trei au susţinut că nu au primit documentele prin care erau chemaţi la structura de parchet.

Emanuel Ungureanu a făcut, miercuri, mai multe declaraţii la DIICOT, susţinând că sunt implicaţi ministrul Florian Bodog, primarul Emil Boc sau Gheorghe Funar. În replică, Emil Boc a susţinut că nu a beneficiat de tratament preferenţial din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, acesta a afirmat că a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca înainte ca el să fie ales primar.

De asemenea, şi ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a reacţionat, precizând că afirmaţiile deputatului Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale” şi că toate controalele pe care le-a demarat instituţia pe care o conduce la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost făcute în colaborare cu DIICOT.

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală „in rem” pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, după ce medicul Mihai Lucan ar fi încercat să secţioneze intenţionat artera unui pacient, pentru a-i face rău unui coleg, declarau aceleaşi surse judiciare.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă întocmit de procurori apar informaţii potrivit cărora, în anul 2016, medicul ar fi luat legătura cu mai multe persoane influente în cadrul unor instituţii ale statului, în contextul unor verificări ale Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii efectuate la ICUR. Una dintre persoanele contactate este fostul şef al Agenţiei Naţionale de Transplant, Victor Zota.

Tot sursele judiciare au declarat că în seara în care medicul Mihai Lucan a fost reţinut, a fost găsit asupra lui un jurnal care conţinea date despre persoane din sistemul judiciar. Din cercetări ar fi reieşit că doctorul i-ar fi cerut avocatei sale să facă un cerc protector în jurul lui. Joi seara, după ce procurorii au emis ordonanţa de reţinere pe numele medicului Mihai Lucan, au efectuat percheziţia corporală, asupra doctorului fiind găsit un jurnal şi suma de 5.000 euro, au declarat surse judiciare.

Mihai Lucan a fost reţinut în 21 decembrie, iar în 22 decembrie, judecătorii de la Tribunalul Bucureşti au decis să respingă cererea de arestare preventivă a DIICOT, dispunând cercetarea sub control judiciar.