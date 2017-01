După viscol vine ploaia îngheţată. Ce este şi ce probleme ridică acest fenomen meteo

Valul de viscol şi ninsori care a paralizat sud-estul României va fi urmat de un alt fenomen la fel de periculos, atrag atenţia meteorologii. Vremea se va încălzi, iar ninsoarea se va transforma în ploaie. Schimbarea poate da naştere la două fenomene meteo de coşmar: poleiul, despre care meteorologii sunt siguri că îşi va face apariţia, şi ploaia îngheţată (freezing rain), un fenomen rar care transformă în stană de gheaţă tot ce atinge.

Astfel, începând de sâmbătă dimineaţă, în mai multe zone ale ţării, printre care şi Bucureşti, ninsoarea se va transforma în ploaie, care la contactul cu asfaltul îngheţat se va transforma în polei, avertizează specialiştii. De altfel, Administraţia Naţională de Meterologie a emis o informare meteo de polei, valabilă până joi la ora 10.00, pentru întreaga ţară, în condiţiile în care vor apărea precipitaţii mixte sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

„Vom avea în atenţie acest fenomen şi vom vedea dacă este cazul să actualizăm acest mesaj şi să emitem un Cod. În ceea ce priveşte depunerile de gheaţă, ele vor fi pe şosele, în parcuri, pe vegetaţie dar şi pe cabluri, respectiv pe reţelele electrice. Şi mai există un pericol: de exemplu, într-un bloc încălzit pe dinăuntru şi cu zăpadă afară încep să se formeze ţurţuri în momentul în care zăpada curge, se lasă gerul sau temperaturile sunt sub zero grade”, a explicat meteorologul de serviciu.

Vremea se încălzeşte

Joi, vremea se va menţine rece în toate regiunile. „Va fi ger dimineaţa, cu temperaturi maxime cuprinse între minus opt şi două grade Celsius. La nivelul ţării va fi cer temporar noros şi ninsori în general slabe la munte, mai ales în Apuseni, Munţii Banatului şi în Nordul Carpaţilor Orientali”, a precizat meteorologul. Însă, a punctat acesta, cel mai important element pentru ziua de joi îl reprezintă intensificările temporare de vânt, rafale care vor putea depăşi chiar şi 60-70 sau 80 de kilometri pe oră. În Capitală, vântul va fi în general moderat, iar maximele vor fi de minus 6 grade Celsius, în timp ce minimele vor ajunge la minus 12 grade Celsius.

De vineri, temperaturile vor creşte. În anumite regiuni, temperaturile maxime vor ajunge chiar şi la şase grade Celsius, în timp ce minimele vor fi de minus trei grade Celsius. Poleiul, este aşteptat în special în Nord-Vestul şi centrul ţării. „Va fi cer mai mult noros şi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare astfel încât pe arii restrânse ne aşteptăm să apară polei. Pentru noaptea respectivă ar putea să apară precipitaţii şi pentru partea de sud a ţării. În Bucureşti vom avea o maximă de zero sau plus un grad, iar în timpul nopţii minimele vor fi de minus cinci, dar vor exista condiţii de ceaţă trecătoare”, a mai spus meteorologul de serviciu.

Potrivit acestuia, valorile de temperatură vor creşte şi sâmbătă, când în Dobrogea mercurul din termometre va ajunge la 9 grade Celsius. În schimb, în Capitală sunt aşteptate precipitaţii slabe. Pentru ziua de duminică, temperaturile vor coborî din nou sub pragul de îngheţ. „Duminică se opreşte încălzirea vremii, nu aşteptăm maxime prea ridicate, minimele vor fi toate negative, e probabil să fie ninsori slabe mai ales la munte. Şi la Bucureşti se aşteaptă o răcire faţă de sâmbătă dar nu foarte mare”, a conchis specialistul.

Ninsorile şi viscolul au făcut prăpăd

Mai multe judeţe din sud-estul ţării au fost miercuri dimineaţă sub Cod galben şi portocaliu de viscol puternic. Peste o sută de drumuri naţionale şi judeţene, dar şi autostrăzile A2, A3şi A4 au fost închise în urma ninsorilor abundente şi a viscolului. Judeţele Brăila şi Constanţa au fost complet izolate. Miercuri după-amiază, Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti a fost redeschisă, circulaţia desfăşurându-se controlat. La căderea nopţii A2 şi A4 erau în continuare închise. Cele mai mari probleme s-au înregistrat în judeţele Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Ilfov, Vrancea şi Olt. Poliţiştii s-au mobilizat pentru ca drumurile viscolite să nu-i mai prindă în capcană pe şoferi.

Bucureştiul sub troiene

Probleme au fost şi în Capitală. Traficul a fost dat peste cap de ninsori şi chiar dacă pe principalele artere se putea circula cu chiu, cu vai, străzile laterale au fost blocate aproape complet.

Astfel, străduţele din cartiere erau înzăpezite miercuri dimineaţă. Pe trotuare nu se putea merge din cauza munţilor de zăpadă, aşa că pietonii au circulat pe carosabil, pe urmele lăsate de maşini. Sub zăpadă au fost şi staţiile RATB, călătorii fiind nevoiţi să se lupte cu nămeţii pentru a urca în mijloacele de transport în comun.

Şi din acest motiv, mii de oameni s-au înghesuit în staţiile de metrou. Cele mai aglomerate staţii au fost Unirii, Victoriei, Universitate şi Gara de Nord, unde peroanele şi căile de acces au fost pline până la refuz de călători. De frica unei tragedii, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a trimis în teren mai multe echipaje tocmai pentru a evita incidentele.

Firea, mulţumită

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, s-a arătat mulţumită de modul în care autorităţile au gestionat deszăpezirea în Bucureşti, dar a punctat că firmele care ar fi trebuit să cureţe zăpada de pe străzi şi trotuare vor fi cu siguranţă amendate, fiindcă era loc de mai bine.

„Întotdeauna este loc de mai bine, iar eu, atât ca cetăţean, cât şi ca primar, sunt extrem de exigentă, am anumite nemulţumiri pe care le-am exprimat în comandamentul nostru de iarnă, dar ce pot să vă asigur este că planul nostru de deszăpezire a fost aplicat aşa cum l-am gândit de astă-vară. Noi am făcut tot ce a stat în putinţa noastră şi ca oameni responsabili şi ca oficialităţi. Cât priveşte deszăpezirea în general, pe toată Capitala, este loc de mult mai bine. Vor fi, cu siguranţă, sancţiuni, le vom comunica în timp util. Unele lucruri au funcţionat conform planului nostru de deszăpeziri, altele au avut sincope“, a declarat Gabriela Firea.

Frontiere blocate

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, traficul greu din şi dinspre Bulgaria, prin punctele de trecere a frontierei Giurgiu – Ruse şi Negru Vodă a fost oprit. Din pricina viscolului şi ninsorilor, navigaţia pe Dunăre a fost suspendată, pe o perioadă nedeterminată, între kilometrii fluviali 175 (Brăila) şi 1075 (Baziaş, judeţul Caraş-Severin).

Vremea a blocat şi traficul aerian. Niciun avion nu a mai decolat de pe aeroportul Otopeni miercuri dimineaţă, din cauza ninsorii.

Nici cu trenul nu s-a putut circula. CFR Călători a anulat, miercuri, 148 de trenuri, din cele 1.300 de garnituri ale companiei care circulă zilnic în România.

Medicii de familie către pacienţi: nu suprasolicitaţi urgenţele

Medicii de familie au făcut ieri un apel la asiguraţi, sugerându-le acestora să nu supraaglomereze camerele de gardă ale spitalelor şi nici serviciile de ambulanţă dacă nu este necesar. Aceştia le-au transmis pacienţilor pe care îi au în listă, în special celor cronici, cei mai expuşi la temperaturile scăzute, să ia legătura cu medicii de familie pentru a stabili necesitatea consultaţiei.

„Medicul de familie va decide dacă este nevoie de solicitarea ambulanţei, pentru a nu supraaglomera serviciile de urgenţă cu cazuri care mai pot fi temporizate sau nu reprezintă urgenţe reale”, au transmis reprezentanţii Societăţii Naţionale de Medicina Familiei.

Medicii au formulat şi o serie de recomandări pentru pacienţi. Concret, aceştia din urmă sunt sfătuiţi să nu iasă din casă decât dacă este absolut necesar, iar dacă o fac, să se îmbrace adecvat, să-şi protejeze extremităţile, să se hidrateze şi să se hrănească în mod corespunzător.

Referitor la medicamentele simptomatice, aceştia sunt sfătuiţi să folosească tratamentele din trusa de acasă dar doar după ce se consultă în prealabil cu medicii de familie. În ceea ce priveşte.

„Vă recomandăm să nu scoateţi copiii mici din case la temperaturi exterioare sub minus zece grade. Pentru sindroame febrile sau alte situaţii în cazul copiilor, sunaţi-vă medicul de familie să decideţi împreună dacă este nevoie de accesarea serviciului de ambulanţă”, arată medicii de familie, care subliniază că în aceste zile sunt la program la cabinete dar şi în centrele de permanenţă pentru a oferi sprijin asiguraţilor.