Dragnea nu va fi amendat pentru că a circulat fără ITP. Şi nici fiul său

„În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează în mod expres două modalităţi distincte de constatare a încălcării normelor la regimul circulaţiei pe drumurile publice, respetiv în mod direct, prin propriile simţuri (ca regulă) şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se despre aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţei (ca excepţie).

Din motivele expuse, rezultă că poliţiştii rutieri nu pot constata şi dispune măsuri sancţionatorii în alte condiţii decât cele menţionate mai sus, deoarece aceasta ar fi de natură să excedeze cadrului legal al normelor rutiere”, a explicat Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Amendă de până la 700 de lei

Potrivit art. 102 alin. (1) pct. 1, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul (...) al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat”, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte amendă), odată cu reţinerea de către poliţistul rutier a certificatului de înmatriculare/înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestuia, conform art. 112 alin. (1) lit. a), a arătat Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Potrivit legii, conducerea unui automobil fără ITP este una dintre cele mai grave abateri pe care le poate comite un şofer. Amenzile prevăzute în Codul Rutier pentru această încălcare a legii sunt cuprinse între 315 şi 700 de lei şi reţinerea certificatului de înmatriculare a maşinii. Recent însă, legea a fost înăsprită. Astfel, din data de 20 mai, sancţiunile vor prevede suspendarea pe loc a dreptului de a circula şi reţinerea plăcuţelor de înmatriculare.

“Am văzut tot felul de detectivi, unii pârâţi, vai de mama lor, mă iertaţi că vorbesc aşa. Am văzut şi o domnişoară care umblă liberă prin Teleorman, care a făcut o mare analiză şi o mare investigaţie. Maşina nu e a firmei unde este acţionar fiul meu, este a lui personală. Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dumnezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service. Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, (BMW – n.r.) X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu. În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte. L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit”, a spus la vremea respectivă Liviu Dragnea.