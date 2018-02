DNA sub tirul acuzaţiilor. Ce urmează în războiul pe faţă dintre PSD şi procurorii anticorupţie

Activitatea Direcţiei Naţionale Anticorupţie va fi analizată politic mâine în Comitetul Executiv al partidului. Anunţul a fost făcut ieri de preşedintele PSD Liviu Dragnea ca urmare a apariţiei în presă a unor înregistrări furnizate de fiul fostului şef al CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat la 5 ani de închisoare. Concret, postul Antena 3 a difuzat duminică seara o înregistrare în care fostul deputat Vlad Cosma lansează acuzaţii grave la adresa fostului procuror DNA Mircea Negulescu, recent exclus din magistratură, dar şi la adresa şefului DNA Ploieşti, Lucian Onea.





Dezvăluirile fostului deputat arată că, din punctul său de vedere, procurorii DNA Ploieşti ar fi încercat să planteze, cu ajutorul lui, probe într-un dosar ce îi vizează pe Sebastian Ghiţă şi pe Victor Ponta – probe pe care însuşi Ghiţă şi le-a asumat, fiind vorba de înscrisuri olografe ale acestuia. Pe de altă parte, procurorii spun că interceptările prezentate de Vlad Cosma fac parte dintr-un colaj bine pus la punct, cu scopul de a îi compromite.





Procurorul Lucian Onea susţine că „tot ce s-a prezentat la TV este o variantă denaturată, personală, a lui Vlad Cosma, care speră ca până la termenul următor al procesului să scape”. „Este o situaţie care durează de aproximativ două luni. Există un dosar înregistrat în luna noiembrie 2017. Am fost avertizaţi de persoane din anturajul familiei Cosma că va urma un atac în media (...). Nu am cedat presiunilor şi nu o să cedăm niciodată. La acest moment pot să vă spun că acel înscris olograf şi acele tabele au fost depuse la dosarul cauzei de inculpatul Vlad Cosma. Tot ceea ce s-a prezentat la TV este o variantă denaturată, personală, făcută de inculpatul Vlad Cosma, care speră ca până la termenul din 19 februarie să influenţeze cumva organele judiciare“, a declarat procurorul Onea. Magistraţii au prezentat în acest sens şi câteva stenograme. „Relevant este că, anterior difuzării înregistrărilor, persoane din anturajul acestuia, s-au prezentat în mod repetat la şeful Serviciului Teritorial Ploieşti şi, în lipsa acestuia la alţi procurori/ofiţeri de poliţie judiciară – ultima dată vineri, 9 februarie 2018 – cerându-le procurorilor să facă demersuri astfel încât să îi creeze o situaţie juridică favorabilă lui şi tatălui său – inculpatul Cosma Mircea (cercetat pentru luare de mită şi abuz în serviciu)“, transmite DNA într-un comunicat difuzat ieri în care se află şi următoarea discuţie înregistrată de procurori: „E ditamai regia făcută! O să transmită două posturi în direct… şi România TV… şi Antena 3! Antena 3 o să fie în direct, cu totul, absolut…!” era avertizat un ofiţer de poliţie judiciară de la DNA Ploieşti, vinerea trecută, de o persoană din anturajul lui Cosma. Când poliţistul a întrebat „Care ar fi varianta?” şi i s-a replicat: „Nu ştiu! Să-l lăsaţi, dracu’, în pace!…Oamenii-s nebuni! Nu vă daţi seama ce filme au făcut, ce discuţii, ce îmbârligări! Au discuţii cu Dragnea, care îi cere schimbarea lui Kovesi… ”





Voiculescu, întâlnire cu Ghiţă la Belgrad





În comunicatul DNA se face referire şi la o altă transcriere, cea a discuţiei dintre o altă persoană din anturajul familiei Cosma şi un procuror ST Ploieşti care a avut loc la sfârşitul lunii trecute.

Şi persoana respectivă avertiza asupra scandalului mediatic ce va fi pus în scenă: „... Intră şi Ghiţă de la Belgrad, în direct ... S-a dus Voiculescu acolo... Adică, e o chestiune amplă, care e numa’ pe D.N.A. Ploieşti!... concluziile ajung la Kövesi. Că de aia s-a dus Voiculescu, că vor să... habar n-am!... ă... ştiu doar că o să le dea drumu’... la Antena 3, la Gâdea, ..., tot se duc, fac repetiţii... montaje. Serios!”, se arată în trascrierea DNA. Instituţia precizează în comunicat că „în acest moment, alte detalii nu pot fi furnizate, deoarece aspectele menţionate fac obiectul unui dosar penal având ca obiect, între alte infracţiuni, şi infracţiunea de şantaj“.





Aflat în Japonia unde are o serie de întâlniri oficiale, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, s-a declarat hotărât să rezolve destul de repede chestiunea. „Nu voi sesiza Inspecţia Judiciară. Consider că la acest moment nu mai e necesară sesizarea, pentru că, dacă aş sesiza, ar trebui să aştept rezultatele verificării. Au ieşit multe la iveală. Dacă lucrurile aşa stau, este bine ca românii să cunoască adevărata faţă a modului în care uneori se face activitatea de urmărire penală, să vadă modul în care se respectă prezumţia de nevinovăţie. Am raportul privind DNA şi îl pot prezenta oricând. Există şi varianta prezentării în plenul Parlamentului a unui raport de sinteză privind activitatea Ministerului Public. Voi vedea care este varianta cea mai recomandată şi completă, şi rapidă“, a declarat Toader. Inspecţia Judiciară a anunţat însă că s-a autosesizat în acest caz. Şi premierul Viorica Dăncilă a avut un mesaj pentru ministrul Justiţiei. Aceasta l-a chemat urgent în ţară pe Tudorel Toader.





Acuzaţiile iniţiale





Postul Antena 3 a difuzat, duminică seară, o înregistrare prezentându-l pe Vlad Cosma, care a arătat că procurorii anticorupţie Mircea Negulescu şi Lucian Onea de la Ploieşti au încercat să inventeze dosare în baza unor „probe fabricate” unor oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă. Fostul deputat a declarat că procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice anumite documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar. Mai mult, aceştia l-ar fi ameninţat pe Vlad Cosma că îi vor aresta sora, pe Andreea Cosma.





În aceeaşi emisiune a intervenit telefonic şi fugarul Sebastian Ghiţă. „Am urmărit emisiunea şi vă mărturisesc că este ceea ce m-a convins să intru în direct. Sunt lucruri pe care le-am spus public, nebănuind că o astfel de crimă, pentru că ce aţi prezentat este o crimă, nu am crezut că nişte criminali, nişte nemernici, Onea, Portocală, sunt nişte neoameni. Nu ştiam că şi Kövesi ştia, se bucura, aştepta cu nerăbdare“, a spus Sebastian Ghiţă, în direct prin telefon, la Antena 3. ;





Cum a ajuns Ghiţă în faţa procurorilor







Vlad Cosma, fiul fostului preşedinte al CJ Prahova, ar fi denunţătorul lui Victor Ponta şi Sebastian Ghiţă în dosarul instrumentat de DNA Ploieşti. La vremea respectivă, cei doi erau buni prieteni. Cosma a negat informaţia. „Vă spun în mod oficial că aveti o informaţie greşită. Eu nu am fost audiat în acest dosar, nu am niciun denunţ la dosar. Înteleg ca aveţi ştirea pe surse şi vreau să infirm acest lucru. Puteţi face o cerere şi la DNA Ploieşti pentru a întreba daca eu, Vlad Cosma, am participat în orice fel în această speţă”.





Dosarele penale ale familiei Cosma





Cosma junior şi Cosma senior au mai multe dosare penale. Anul trecut, Vlad Cosma a fost trimis în judecată într-un dosar penal în care este acuzat de instigare la evaziune fiscală şi spălare de bani. Nu era la primul dosar penal. El a fost condamnat în 2016 la 5 ani de închisoare cu executare, sentinţă dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, într-un dosar de fapte assimilate corupţiei. În aceeaşi cauză au mai fost condamnaţi tatăl său, Mircea Cosma, la 8 ani de închisoare, dar şi denunţătorul Răzvan Alexe, la 2 ani şi 6 luni de închisoare. Sentinţa nu a fost una definitivă.