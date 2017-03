Dan Voiculescu, emoţii cu eliberarea condiţionată din luna mai. Curtea Supremă ar putea rămâne în pronunţare în al doilea dosar al său, cel de şantaj

Instanta supremă a anunţat, vineri, că în 28 aprilie va fi ultimul termen în dosarul în care Antena Group este acuzată de şantajarea operatorului de televiziune RCS&RDS cu difuzarea unei anchete compromiţătoare pentru firma de cablu. Decizia va fi definitivă. În acest dosar, Dan Voiculescu a fost condmnat la doi ani cu executare pentru complicitate la şantaj, pedeapsă care a fost contestată de afacerist dar şi de procurorii DNA.

Dan Voiculescu este în Penitenciarul rahova din august 2014, când a fost condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare. Tribunalul Bucureşti a respins definitiv, în ianuarie 2017, cererea omului de afaceri Dan Voiculescu de eliberare condiţionată şi a decis ca acesta să poată depune o nouă solicitare în luna mai.

O eventuală condamnare a lui Dan Voiculescu în dosarul de şantaj, i-ar putea aduce un spor de pedeapsă după contopirea pedepsei cu sentinţa din dosarul ICA şi i-ar întârzia procedurile pentru eliberarea condiţionată.

Ce s-a întâmplat vineri în cazul „Şantajului”

La termenul de vineri au fost audiaţi la instanţa supremă mai mulţi martori, printre care şi Dan Constantin, redactorul şef al publicaţiei Jurnalul Naţional, care a arătat că în ziar au apărut mai multe articole critice despre compania RCS&RDS, dar că nu au fost comandate de cineva anume, iar redactorii au scris materialele din surse publice, potrivit News.ro.

La următorul termen, din 31 martie, va mai fi audiat un martor şi vor fi audiate o serie de înregistrări, iar în 28 aprilie ar urma să fie pronunţată decizia, care va fi definitivă.

Vineri, a fost audiat ca martor comisarul Gabriel Cărbunaru, fost adjunct la Garda Finanaciara. Judecătorii au vrut să afle de la el cum s-a sesizat faţă de contractul dintre RCS şi firma Bodu SRL care aparţine lui Dumitru Dragomir. Întrebat de judecător cine i-a dat copia contractului de asociere dintre cele două firme, martorul a arătat că a primit-o de la un funcţionar şi că i-a dat-o şefului ANAF de la vremea respectivă Şerban Pop, inculpat şi el în acest dosar.

"Copia contractului dintre SC Bodu SRL şi RCS&RDS mi-a fost înmânată de către Cosmin Almas, şeful uneia din diviziile pe care le coordonăm. În opinia noastră, nu erau respectate nişte condiţii pentru asocierea în participaţiune. Am decis să extindem cercetările pentru a vedea care a fost motivaţia reală a contractului, din perspectiva noastră de verificare a evaziunii fiscale. Întrucât şeful ANAF de la acea dată Şerban Pop era şi avocat specializat pe fiscal, am decis să îi arăt şi dânsului contractul respectiv şi să îi cer opinia. Menţionez că demersurile noastre ulterioare de verificare nu erau condiţionate de acordul şefului ANAF. De pe copia certificată ridicată de inspectori de la SC Bodu am făcut o copie pe care am prezentat-o lui Pop Şerban. El se pregătea să plece, astfel că mi-a cerut să îi las documentul şi să discutăm mai târziu. După o săptămână a fost de acord cu suspiciunea noastră. Acea fotocopie nici eu nu i-am mai cerut-o şi nici dânsul nu mi-a dat-o, era o fotocopie. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea”, a arătat martorul.



Cărbunaru a mai spus în faţa instanţei că îl înştiinţa pe şeful ANAF de cele descoperite la controlalele pentru prevenirea evaziunii fiscale numai în situaţii excepţionale sau dacă cei verificaţi erau persoane cunoscute. "Îl înştiinţăm pe Pop numai în situaţia în care la controale se găseau situaţii excepţionale sau persoane cu notorietate. În acest caz i-am cerut părerea de profesionist şi din acest motiv nu am mai văzut necesitatea de a-i aduce la cunoştinţă celelalte demersuri”, a continuat fostul adjunct al Gărzii Financiare.

El a mai arătat că a fost chemat la DNA în calitate de făptuitor, dup[ ce împreună cu colegii săi ar fi pus la dispoziţia altor persoane contractul de asociere dintre SC Bodu şi RCS&RDS. "Nu s-a dat încă o soluţie, dar din făptuitor sunt martor acum”, a mai arătat Cărbunaru.

Cum se lucra la „Jurnalul Naţional”

Un alt martor audiat a fost Elena Mateescu, angajat în cadrul trustului Intact, potrivit News.ro.

"Am lucrat şi lucrez la Intact Publishing, la Income Magazine şi la Jurnalul Naţional. La Income am fost redactor şef. Echipa era formată din cinci persoane, eu şi patru jurnalişti. Eram în subordonare administrativă faţă de Daniel Matiescu. Nu există subordonare editorială. Conţinutul online al publicaţiei era decis de mine. În fiecare zi aveam şedinţa toţi cinci şi decideam împreună care sunt ştirile importante”, a arătat Mateescu.

Întrebată despre un articol care a apărut în revistă pe data de 22 aprilie 2013 cu titlul "Atenţie abonaţi RDS&RCS. Sunt posibile surprize neplăcute”, Mateescu a arătat că aceste materiale erau preluate din diverse surse. "Nu aveam posibilitatea de a publică materiale directe, eram o echipa mică. În toată perioada în care am colaborat cu Matiescu nu mi-a spus ce să scriu sau de unde să preiau. Nici nu îl informam. Dacă voiam să facem o campanie sau ceva să salvăm sportul în şcoli să zicem, discutăm cu Adrian Ursu. Nu ştiu de unde a luat Ioana Ivan articolul respectiv. Există un protocol şi preluăm de la Antena 1 şi Antena 3 şi preluăm unii de la alţii ştiri pentru trafic. Preluarea se face automat, printr-un soft pe baza datelor de trafic. Le preia pe cele cu trafic mai ridicat”, a arătat redactorul şef al revistei.



A urmat la audiere Dan Constantin, unul dintre redactorii şefi ai publicaţiei Jurnalul Naţional, care a spus că nu ştia nimic despre o anchetă ce urma să apară în ziarul coordonat de el. "La ziar eram patru redactori şefi, fiecare cu câte un domeniu. Conţinutul ziarului se discuta zilnic în şedinţă. La şedinţă participa directorul ziarului, Marius Tucă. Matiescu avea sarcina de administrare economică, nu avea atribuţii pe zona editorială. Domnul Matiescu nu putea să decidă efectuarea unei anchete jurnalistice, Marius Tucă putea. Din câte ştiu, eu Matiescu nu a făcut vreo anchetă jurnalistică. O anchetă nu poate fi făcută de un singur om pentru că presupune o decizie editorială şi oameni pentru strângerea de informaţii. Domeniul meu era pe zona economică şi politică. Mie, personal, Matiescu nu mi-a spus că ar urma să desfăşoare o anchetă jurnalistică. El nu avea calitatea respectivă”, a arătat Dan Constantin.



Întrebat de judecător ce ştie despre un articole negativ care a apărut în Jurnalul Naţional despre RCS&RDS, Constantin a spus că este vroba despre o anchetă jurnalistică "mult mai largă" pe care a scris-o începând din 2013. "E o analiză a afacerii RDS, pe baza informaţiilor de la autorităţi. Era vorba de finanţarea RCS prin ING, aveam cuvântul lui Mişu Negriţoiu. Nu avea legătură cu Bodu şi cu LPF”, a precizat Constantin. Întrebat dacă a cerut voie cuiva pentru a publica respectivă investigaţie, el a spus: "Nu. Alţii îmi cereau mie”.

Chestionat dacă George Matiescu l-a anunţat că a trimis solicitări către SC Bodu sau RCS, Constantin a negat. De asemenea, întrebat cine avea ultimul cuvânt în legătură cu ceea ce se publică pe site sau în ziar, Constantin a spus că nu exista o răspundere unică, fiind un mod de lucru "democratic, nu dictatorial".

Condamnările

În 12 mai 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de închisoare cu executare şi pe Camelia Voiculescu la doi ani de închisoare cu suspendare, în timp ce Antena 3 şi Intact Publishing au fost achitate. Decizia a fost contestată la instanţa supremă.

Acuzaţiile DNA

Fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu, şi fiica sa Camelia au fost trimişi în judecată în 1 octombrie 2013, alături de directorul general Antena TV Group SA, Sorin Alexandrescu, de George Daniel Matiescu, director general al Intact Publishing SRL, şi de fostul şef al ANAF Şerban Pop.

Judecarea dosarului a început în 5 noiembrie 2013, iar în 11 februarie 2014 cauza a fost scoasă de pe rolul instanţei şi trimisă unui judecător de cameră preliminară, care să îndeplinească procedurile prevăzute de noul Cod de procedură penală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 16 aprilie - 21 mai 2013, Sorin Alexandrescu a exercitat, în mod repetat şi gradual, acte de constrângere asupra administratorului RCS & RDS Ioan Bendei, ameninţându-l cu darea în vileag a unor presupuse fapte de corupţie, astfel încât să îl determine să urmeze conduita impusă de inculpat.

Actele de constrângere s-a fi exercitat verbal, prin afirmaţii legate de perspectiva declanşării unui scandal mediatic, dar şi prin intermediul unui spot publicitar prin care publicul era informat că vor fi făcute dezvăluiri cu privire la presupuse fapte de corupţie în care ar putea fi implicat Ioan Bendei.

Acest spot publicitar, arată DNA, a fost realizat din dispoziţia Cameliei Voiculescu şi a lui Sorin Alexandrescu, la 8 mai 2013, şi a fost difuzat în perioada 9 - 30 mai 2013, cu o frecvenţă de cinci ori pe zi (în total, de 401 ori) de toate posturile TV aparţinând SC Antena TV Group SA şi SC Antena 3 SA.