Curtea Supremă a admis în principiu recursul Cameliei Bogdan împotriva deciziei de excludere din magistratură

„Respinge, ca nefondate, următoarele excepţii invocate de intimata intervenientă Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), prin avocat Adrian Toni Neacşu : excepţia lipsei calităţii de reprezentant, cu privire la reprezentanţii convenţionali ai recurentei judecător Bogdan Camelia; excepţia nulităţii motivelor de recurs redactate în completare de avocat Mădălin Irinel Niculeasa, pentru recurenta judecător Bogdan Camelia. Admite în principiu recursurile declarate de Bogdan Camelia şi Asociaţia Forumului Judecătorilor din RomâniaA împotriva Hotărârii nr. 1/J din 8 februarie 2017, pronunţate de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători în materie disciplinară în dosarul nr. 14/J/2016. Fixează termen de judecată a recursurilor la data de 4 decembrie 2017, cu citarea părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 noiembrie 2017”, este minuta Curţii Supreme

Acuzaţiile Cameliei Bogdan

Camelia Bogdan, judecătoarea care l-a condamnat pe omul de afaceri Dan Voiculescu la zece ani de închisoare în dosarul ICA şi care a fost exclusă din magistratură, a susţinut pe 11 septembrie, la instanţa supremă, la primul termen la care este analizată admisibilitatea raportului privind contestaţia faţă decizia de excludere a sa din magistratură, că Inspecţia Judiciară, respectiv şeful acestei instituţii, Lucian Netejoru, este în slujba lui Dan Voiculescu şi lucrează pentru interesele acestuia.

"Am primit de la Inspecţia Judiciară (IJ) un raport. IJ, deşi m-a deferit Secţiei pentru judecători pentru că aş fi fost incompatibilă, că am predat în afara învăţământului universitar, din acest raport rezultă că a refuzat să apere reputaţia sistemului judiciar şi şi-a exprimat opinia că este posibilă admiterea cauzei domnului Dan Voiculescu la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru o pretinsă imparţialitate generată de excluderea mea din magistratură. În aceste condiţii, eu am dovada că prin excluderea mea din magistratură s-a urmărit strângerea de dovezi de către IJ pentru ca domnul Dan Voiculescu să câştige la CEDO, este motivul pentru care eu m-am adresat organelor de urmărire penală”, a susţinut Camelia Bogdan.

Este suspendată până la judecarea recursului

Judecătoarea suspendată mai susţine că în acest mod demonstrează că Lucian Netejoru, şeful Inspecţiei Judiciare, lucrează pentru interesele lui Dan Voiculescu. "Din punctul meu de vedere, IJ, conducerea, este deturnată unor interese private, respectiv ale condamnatului Dan Voiculescu”, a mai susţinut Bogdan.

Întrebată dacă a fost sau nu incompatibilă când a predat unor funcţionari din cadrul APIA legislaţie anticorupţie, fosta judecătoare a negat. "Apărările sunt foarte clare. Există practică inclusiv a ICCJ că nu am cumulat funcţii şi dacă nu cumulezi funcţii nu poţi deveni incompatibil. Am depus dovezi că sunt expert al Comisiei Europene, primesc în continuare invitaţii de la Comisia Europeană că să evaluez alte legislaţii. În plus, mai este şi acţiunea prescrisă. CSM a emis o adresă că nu are competenţă să investigheze incompatibilităţile magistraţilor, singura instituţie competentă fiind Agenţia Naţională de Integritate. Repet: oricum nu ar fi trebuit să se ajungă aici”, a încheiat Bogdan.

Cine a făcut parte din complet

Completul de cinci judecători al instanţei supreme compus din judecătoarele Gabriela Bogasiu, Rodica Susanu, Mihaela Tăbârcă, Mirela Poliţeanu şi Rodica Florica Voicu urmează să se pronunţe pe admisibilitatea raportului întocmit de magistratul asistent pe această speţă. Potrivit legii, un complet de filtru analizează raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului depus de Bogdan. Urmează comunicarea către părţile cauzei a raportului asupra admisibilităţii în principiu a recursului şi formularea de către părţi a unui punct de vedere scris cu privire la raport.

Mai departe, raportul este examinat de către completul de filtru, în Cameră de consiliu, fără citarea părţilor. Completul de filtru poate da următoarele soluţii: anularea recursului, respingerea recursului, ca vădit nefondat, soluţionarea fondului recursului în cazul în care se constată că este admisibil, iar problema de drept nu este controversată sau face obiectul unei jurisprudenţe constante a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În cazul în care nu poate fi pronunţată niciuna dintre soluţiile menţionate, completul de filtru pronunţă, în Camera de consiliu, fără citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului şi fixează termen pentru judecată pe fond a recursului, când vor fi citate şi părţile.

IJ s-a sesizat din oficiu

În februarie 2016, Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu în dosarul Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), după ce televiziunile controlate de Dan Voiculescu, condamnat în cauză, au susţinut că judecătoarea Camelia Bogdan este incompatibilă deoarece a participat şi predat la un seminar organizat de o asociaţie care era finanţată de Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosar.

În 16 aprilie 2016, inspectorii care au analizat cazul Cameliei Bogdan au decis să respingă sesizarea şi au arătat că nu există nicio abatere disciplinară din partea judecătoarei. Decizia a fost însă infirmată de Lucian Netejoru, inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare, care a decis să transmită sesizarea la Secţia pentru judecători a CSM. În argumentaţia sa, Netejoru arată că judecătoarea Camelia Bogdan ar fi încălcat articolul 99 din legea magistraţilor, articol potrivit căruia constituie abatere disciplinară încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii.

Excluderea

În februarie 2017, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis excluderea din magistratură a judecătoarei Camelia Bogdan pentru încălcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, respectiv pentru "încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii". Decizia a fost atacată cu recurs de Camelia Bogdan, la Completul de cinci judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

În dosarul ICA au fost condamnaţi definitiv, în 8 august 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, Dan Voiculescu la 10 ani de închisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, la opt ani de închisoarem şi fostul ministru al Comunicaţiilor Sorin Pantiş, la şapte ani de închisoare. De asemenea, fostul director al Institutului de Cercetări Alimentare Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat la opt ani de închisoare şi a fost eliberat condiţionat în septembrie 2016.