Cum a fost folosită Viorica Dăncilă într-o campanie fake news care anunţa moartea preşedintelui Kazahstanului

La două ore distanţă, pe acelaşi cont „Viorica Dăncilă” posta că „acest cont este o farsă creată de jurnalistul italian Tommasso Debenedetti”.

Tommaso Debenedetti (foto: dreapta) este un jurnalist italian şi profesor la o şcoală din Roma, cunoscut pentru scrierea de fake news. Acesta a publicat mai multe interviuri false cu scriitori precum John Grisham, Jose Saramago sau Mario Vargas Llosa, sau cu personalităţi politice precum Mihail Gorbaciov, Dalai Lama sau Papa Benedict al XVI-lea. Conform The Washington Post, Debenedetti scria aceste interviuri în italiană, în ziare mici de provincie. A reuşit să facă acest lucru mai mulţi ani până în 2010 când un jurnalist La Repubblica l-a intervievat pe scriitorul Philip Roth, făcând o trimitere la ceva ce ar fi spus în interviul fals publicat de italian.

Începând cu 2011, Debenedetti a început să creeze conturi de Twitter false ale unor personalităţi din întreaga lume, împărtăşind astfel fake news. Mai multe publicaţii au căzut în plasa acestuia, preluând informaţiile oferite de acesta pe conturile sale, publicaţii precum The New York Times, The Guardian sau USA Today. Sursa Foto: The Guardian

Jurnalistul italian a explicat că scrie fake news „pentru a arăta cât de uşor este să păcăleşti presa în era social media”. Într-unul dintre eseurile sale, scriitorul Mario Vargas Llosa l-a numit pe Debenedetti „un erou al civilizaţiei spectacolului”.