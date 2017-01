Avertismente de călătorie pentru Europa

Belgia: cod portocaliu de zăpadă şi îngheţ

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care tranzitează sau se află pe teritoriul Regatului Belgiei că, în conformitate cu prognoza publicată de Institutul Regal de Meteorolgie (IRM) din Belgia, în perioada 12-13 ianuarie 2017 se vor înregistra căderi abundente de ninsoare, vânt şi maree ridicată. A fost emisă o atenţionare meteo cod portocaliu de zăpadă şi îngheţ.

Conform prognozei IRM, ninsorile, vântul şi temperaturile scăzute se vor înregistra pe întreg teritoriul Belgiei şi vor avea un caracter mai pronunţat în jumătatea de sud-est, precum şi în zona de coastă a ţării.

În privinţa precipitaţiilor, zona de nord-est şi provincia Liège vor fi cele mai afectate.Vântul va sufla puternic, atingând o viteză de 70-90 km/h, iar în partea de sud a ţării va avea o viteză de până la 100km/h.

Bosnia şi Herţegovina: cod roşu de ploi abundente

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze în Bosnia şi Herţegovina (BiH) că, începând cu 13 ianuarie 2017 orele 16.00 şi până la orele 24.00, autorităţile locale au emis avertizare cod roşu de ploi abundente (cu risc de inundaţie – între 60 şi 100 litri pe metrul pătrat) în regiunile Livno, Mostar (inclusiv localitatea Medjugorje) şi Trebinje (zonă de trecere către Dubrovnik-Croaţia). După orele 17.00, odată cu scăderea temperaturilor, ploaia se va transforma în zăpadă (15-20 cm), mai ales în zonele muntoase.

În celelalte regiuni din Bosnia şi Herţegovina, în acelaşi interval, a fost emis cod portocaliu de vânt puternic, în special în zonele montane. Şoferii sunt sfătuiţi să-şi doteze autovehiculele cu echipamente specifice pentru iarnă, acestea fiind obligatorii în Bosnia şi Herţegovina în perioada 15 noiembrie -15 aprilie.

Pentru detalii şi informaţii actualizate se pot accesa paginile de Internet dedicate: http://bihamk.ba/ şi http://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/BA-Bosnia-Herzegovina.html.

Se recomandă cetăţenilor români care doresc să călătorească sau să tranziteze Bosnia şi Herţegovina, către Muntenegru şi Croaţia, să se informeze despre circulaţia din zonă, astfel încât să poată preveni şi evita evenimente nedorite (blocaje în trafic, abateri de la traseele cunoscute/sigure etc.).

Bulgaria: cod galben de polei în 8 districte

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Bulgariei că Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie din Bulgaria a emis, pentru perioada 13 – 14 ianuarie 2017, un cod galben de polei pentru districtele Vidin, Montana, Vraţa, Plevna, Loveci, Sofia, Pernik şi Kyustendil.

În aceste zone, pe timpul nopţii şi în primele ore ale zilei de 14 ianuarie 2017, până la prânz, va ploua, iar ploaia, combinată cu temperaturile negative de la sol, va cauza formarea de polei. Ploaia rece se va transforma în zăpadă.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Sofia +359 2 9733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Sofia: +359 879 440 758.

Croaţia: ninsori, ploi şi vânt puternic

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croaţia că prognozele meteorologice indică, în perioada imediat următoare, apariţia de ninsori, ploi şi vânt puternic.

Astfel, începând din data de 13 ianuarie 2017 regiunile Zagreb, Karlovac şi Gospic, situate în centrul ţării, se vor afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu de ninsoare. De la aceeaşi dată, regiunea Rijeka (Nord-Vest) se va afla sub avertizare cod roşu de ploi abundente şi cod portocaliu de vânt puternic, iar regiunile Knin, Split şi Dubrovnik (Dalmaţia) se vor afla sub avertizare meteorologică cod portocaliu de ploi abundente şi vânt puternic.

Prognozele meteorologice indică menţinerea acestor condiţii atmosferice până la mijlocul săptămânii viitoare.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croaţia, ca înainte de a pleca la drum să consulte, pentru informaţii actualizate permanent, paginile de internet ale Automobil Clubului Croat – http://www.hak.hr/en şi a Agenţiei Croate de Aviaţie Civilă http://www.ccaa.hr./english/naslovnica_1/

Pentru evitarea eventualelor probleme, se recomandă ca autovehiculele să fie dotate corespunzător pentru trafic pe timp de iarnă şi, cu precădere în cursul nopţii, să existe provizii suficiente de combustibil şi alimente.

Reamintim cetăţenilor români că în situaţii de urgenţă, pe teritoriul Croaţiei, pot apela numărul european unic de urgenţă 112.

Pe teritoriul R. Croaţia, folosirea echipamentelor de iarnă este obligatorie între 15 noiembrie şi 15 aprilie. Prin echipamente de iarnă se înţelege, pentru autovehicule cu masă de până la 3,5 tone, anvelope de iarnă inscripţionate M+S, pe toate roţile, sau anvelope de vară cu o adâncime a profilului de minim 4 mm însoţite, la nevoie, de lanţuri pentru roţile de tracţiune. Pentru autobuze, autocare şi vehicule de transport marfă sunt obligatorii lanţurile speciale de zăpadă sau anvelopele de iarnă inscripţionate M+S pe roţile de tracţiune. Contravenţiile pentru nerespectarea condiţiilor menţionate variază între 300 HRK (aprox. 40 euro şi 700 de HRK (aprox. 90 euro).

Italia: cod portocaliu de ploi abundente începând de vineri

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească pe teritoriul Italiei că a fost emis un nou avertisment cu privire la înrăutăţirea condiţiilor meteorologice în diferite zone ale ţării, începând cu 13 ianuarie 2017, cu precipitaţii, inclusiv sub formă de ninsoare şi vânt puternic.

Serviciul de Protecţie Civilă din cadrul guvernului a emis cod portocaliu de ploi abundente pentru centrul regiunii Umbria, precum şi cod galben pentru restul regiunii şi pentru Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia şi partea vestică a regiunii Calabria.

Conform avertismentului, zone extinse din Italia meridională, dar şi regiunile Lombardia şi Piemonte, vor fi afectate de vânturi puternice acompaniate de precipitaţii intense şi pe alocuri de furtuni. Începând cu după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2017, se pot înregistra precipitaţii sub formă de ninsoare la altitudini de peste 500 de metri, în regiunile Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo şi Molise.

Pentru informaţii actualizate cu privire la starea vremii, reiterăm recomandarea de a accesa site-ul Serviciului Meteorologic al Aeronauticii Militare italiene: http://www.meteoam.it/. De asemenea, informaţii cu privire la condiţiile meteorologice şi condiţiile de călătorie sunt disponibile pe site-ul Serviciului de Protecţie Civilă, la adresa www.protezionecivile.gov.it.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma: (0039) 06 835 233 58; (0039) 06 835 233 56; (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Muntenegru: recomandări de circulaţie rutieră în condiţii de iarnă

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să se deplaseze în Muntenegru că, în conformitate cu prognozele Institutului de hidrolologie şi meteorologie muntenegrean, sunt aşteptate, în perioada următoare, precipitaţii şi intensificări ale vântului pe întreg teritoriu Muntenegrului.

De asemenea, se mentine un cod roşu de temperaturi scăzute, prognozele fiind actualizate zilnic pe site-ul Institutului: http://www.meteo.co.me/index.php?tip_prognoze=izgledi

În conformitate cu datele Federaţiei Auto Moto a Muntenegrului, reiterăm recomandările adresate conducătorilor auto de a circula precaut, cu viteză redusă şi de a respecta semnalizările temporare, mai ales pe porţiunile pe care se desfăşoară lucrări de refacere a infrastructurii rutiere. Până la 31 martie 2017 este obligatorie echiparea de iarnă a autoturismelor pe toate drumurile semnalizate ca atare, indiferent de condiţiile meteo. Informaţii suplimentare pot fi obţinute, permanent, 24 ore / 7 zile, de la Centrul Info Trafic, la numerele de telefon 00 38219807, 00382 20234999 şi 00382 63239987.

Serbia: condiţii meteo nefavorabile începând cu 12 ianuarie

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Serbiei că autorităţile locale au emis o avertizare privind prelungirea condiţiilor meteorologice nefavorabile pentru 12 ianuarie 2017. Conform prognozei Serviciului de Meteorologie şi Hidrologie al Republicii Serbia, ninsorile şi temperaturile foarte scăzute (ce se vor situa în jurul valorii de -20 grade Celsius) se vor înregistra pe întreg teritoriul Serbiei, cu un caracter mai pronunţat în centrul, nordul, vestul, sudul, sud-vestul şi sud-estul R. Serbia.

Se recomandă evitarea călătoriilor, întrucât există pericolul formării de troiene de zăpadă şi polei. În cazul în care plecarea la drum pe cale rutieră este imperativă, se recomandă conducătorilor auto, cu insistenţă, o echipare adecvată pentru iarnă a autovehiculelor. Informaţii actualizate cu privire la starea drumurilor şi a vremii de pe teritoriul sârb se pot obţine accesând paginile de Internet ale Agenţiei Publice Drumurile Serbiei la adresa web: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/izve%C5%A1taj-zimske-slu%C5%BEbe şi Serviciului de Meteorologie şi Hidrologie al R. Serbia: http://www.meteoalarm.rs/eng/meteo_alarm.php.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Belgrad +38113670362. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Belgrad: +38163319425 .

Slovenia: răcire neobişnuita a vremii

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care tranzitează sau se află pe teritoriul Republicii Slovenia că prognozele meteorologice indică o răcire neobişnuită a vremii, însoţită de ninsori abundente şi intensificări ale vântului, în special în regiunile din sud-vestul şi sud-estul ţării, la frontierele cu Italia şi Croaţia, precum şi pe litoralul Mării Adriatice.

Circulaţia rutieră pe autostrăzile din Slovenia este deschisă, dar traficul este încetinit şi pot să apară disfuncţionalităţi din cauza căderilor de zăpadă, iar în anumite zone poate apărea poleiul.

Informaţii privind situaţia traficului rutier în Slovenia pot fi obţinute non-stop (24h/7zile) de la Centrul de informare, accesând pagina dedicată de Internet www.promet.si, sau apelând numerele de telefon 1970 (de pe teritoriul Sloveniei) şi +38615188518 (internaţional).

Ucraina: condiţii meteorologice severe în regiunea Transcarpatia

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regiunea Transcarpatia din Ucraina că în conformitate cu datele puse la dispoziţie de autorităţile din regiune, în perioada 13 - 14 ianuarie 2017 regiunea Transcarpatia şi oraşul Ujgorod se vor confrunta cu condiţii meteorologice severe, cu puternice căderi de zăpadă şi, pe alocuri de lapoviţă, existând riscul formării de polei. În zona muntoasă vântul va sufla cu viteze cuprinse între 55 şi 80 km/h. Temperatura va varia între +2 şi +3°C în cursul zilei şi – 3 şi -8°C în cursul nopţii.

Este posibil ca unele şosele din regiune, inclusiv drumul naţional N 09 (H09), care face legătura cu centrele de ski de la „Bukovel”, „Dragobrat” şi „Iaremcha”, să fie închise traficului greu. Menţionăm că Ucraina nu utilizează sistemul de coduri colorate pentru avertizări meteorologice.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Kiev: +38 044 500 9932; +38 044 500 9934; +38 044 500 9935, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Kiev: +38 093 625 2717.

Ungaria: coduri de precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află sau tranzitează teritoriul Ungariei că Inspectoratul de Meteorologie din Ungaria a emis atenţionare de cod portocaliu de ploaie îngheţată şi ninsori, în perioada 13 – 14 ianuarie 2017, pentru judeţele din centrul şi nord-estul Ungariei (Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves, Nógrád şi Jász-Nagykun-Szolnok).

Codul galben de ploaie şi ninsoare, valabil pentru aceeaşi perioadă de timp, a fost emis pentru judeţele Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Veszprém şi Zala.

Cetăţenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Budapesta +3613847689, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Budapesta: +36305356912.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginii de Internet www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”.