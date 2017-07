Abdullah Atas, condamnat la 23 de ani şi 6 luni de închisoare şi la plata unor daune de 400.000 de euro pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu

UPDATE Potrivit minutei instanţei, Abdullah Atas a fost găsit vinovat de mai multe infracţiuni: conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului (condamnat la 1 an de închisoare), părăsire a locului accidentului (condmnat la 2 ani de închisoare) şi omor calificat (condamnat la 22 ani şi 6 luni de închisoare). După contopirea pedepselor, a rezultat pedeapsa de 23 ani şi 6 luni închisoare.

Abdullah Ataş este arestat preventive din 3 august 2015.

Tribunalul Bucureşti a mai decis ca afaceristul turc să plătească daune de 400.000 de euro către rudele poliţistului Gheorghe Ionescu. Abdullah Atas trebuie să mai plătească daune materiale de 88.314 lei către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Instanţa a menţinut sechestrul pus de procurori pe bunurile lui Atas: părţile sociale din firma Maac Elite SRL şi conturile bancare.

„În baza art. 3, art. 4 alin. 1 lit. b şi art. 5 din Legea 76/2008 dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea obţinerii şi stocării profilului său genetic în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare. În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. obligă inculpatul Ataş Abdullah la plata sumei de 14.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat [10.000 de lei pentru faza de urmărire penală şi 4.ooo de lei pentru faza de cameră preliminară şi de judecată]”, se mai arată în sentinţa Tribunalului. Sentinţa poate fi atacată cu apel.

Poliţistul era „spaima beţivilor la volan”

Cazul uciderii Gheorghe Ionescu, cunoscut printre colegii săi ca „spaima beţivilor la volan” sau „Dulăul”, a izbucnit în noaptea de 2 spre 3 august 2015, atuci când turcul l-a lovit intenţionat cu maşina pe poliţist. Declaraţiile poliţiştilor care făceau parte din filtru, dar şi ale altor martori de la faţa locului sunt cutremurătoare.

Totul începe într-un club de fiţe din zona Parcului Herăstrău, când puţin după miezul nopţii, Ataş s-a întâlnit cu fraţii săi Ahmet şi Murat.

Martorii din club au relatat că imediat ce a ajuns afaceristul şi-a preparat singur, într-un pahar de 400 ml, o combinaţie de vodcă Belvedere, gheaţă şi suc, pe care a consumat-o în jumătate de oră. Ulterior, acesta şi-a mai făcut un cocktail, în care a pus, în plus, energizant Red Bull. După alte 30 de minute, Abdullah Ataş şi-a preparat încă două băuturi pe bază de vodcă şi energizante, pe care le-a dat repede pe gât.

Râdea când a forţat filtrul Poliţiei

În jurul orei 3.20, după ce la masă s-au consumat două sticle de vodcă, Ataş a plecat de la club cu maşina. La intersecţia Şoseaua Nordului cu Bulevardul Beijing, Ataş a fost întâmpinat de un filtru al Poliţiei. Unul dintre agenţi i-a făcut semn să oprească, însă milionarul a refuzat. Agenţii care au vrut să-l tragă pe dreapta au declarat, ulterior, că şoferul râdea în momentul în care a forţat trecerea. „Am observat cum şoferul autovehiculului râdea în momentul în care a trecut de poliţistul care i-a făcut semnalul de oprire, acest aspect mi-a atras atenţia şi m-am gândit că şoferul este sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, a declarat agentul de poliţie Adrian Predoi.

Câteva minute mai târziu, Ataş a ajuns în zona străzii Nicolae Caramfil, unde alţi poliţişti se aflau la filtru. Preveniţi de colegii lor, agenţii au încercat şi ei să-l oprească pe fugar. „Dulăul“ i-a făcut insistent semnale de oprire. Imaginile video l-au surprins pe şoferul turc îndreptând maşina „fără ezitare“ în direcţia în care se afla Ionescu. „Gheorghe Ionescu i-a făcut semn lui Ataş Abdullah să oprească, însă acesta s-a îndreptat fără ezitare spre poliţist şi a accelerat progresiv. Victima nu a avut timp să se ferească, s-a prins cu mâinile de capota autoturismului Hyundai”, se arată în rechizitoriu.

Un alt poliţist a alergat spre maşină, reuşind să deschidă o portieră. I-a strigat şoferului să oprească, dar privirea acestuia l-a frapat. Re „Când am deschis portiera dreapta spate a autovehiculului am constatat că în autovehicul nu se auzea muzică, şoferul era singur, s-a uitat la mine, părea relaxat, nu dădea semne de agitaţie”, le-a declarat agentul Marius Cosmin Vlădaia procurorilor Parchetului Tribunalului Bucureşti.

Imagini cutremurătoare

Cu poliţistul agăţat de capotă, turcul a demarat în trombă în direcţia Şos. Pipera, spre podul care traversează Bulevardul Barbu Văcărescu. După aproximativ 350 de metri, Abdullah Ataş a tras brusc de volan, cu intenţia de a-l proiecta pe Gheorghe Ionescu de pe capotă. În acel moment, martorii au văzut cum victima a fost aruncată prin aer circa 4 metri în înălţime şi 10 metri lungime, la cădere lovindu-se de bordura de la capătul podului Pipera. „Era cu faţa în jos, capul pe bordură şi picioarele şi corpul pe breteaua care se formează pentru circulaţia autovehiculului pe sub pod“. Agentul Alexandru Ursu a întors victima pe o parte, care „avea ochi daţi peste cap“. „L-a prins de bărbie şi în acel moment dinţii şi o cantitate mare de sânge a început să-i curgă din gură“, a mărturisit martorul Florin Pasăre. Un alt coleg al poliţistului a declarat că Gheorghe Ionescu „prezenta urme de sânge pe faţă şi pe cămaşă, avea capul spart, nu putea să vorbească, încerca să se mişte şi scotea gemete de durere“.

După ce l-a aruncat pe poliţist de pe capotă, Abdullah Ataş şi-a continuat cursa nebunească cu aproape 200 km/h. Pe urmele lui se aflau mai multe maşini de poliţie. În sensul giratoriu ce face legătura între Şos. Bucureşti Nord cu Bld. Pipera, şoferul a derapat şi s-a lovit de un gard. Rănit în urma impactului, turcul a încercat să fugă, dar a fost imobilizat de şoferul unui autoturism BMW, care plecase şi el în urmărirea acestuia. Analizele au scos la iveală că Abdullah Ataş avea o alcoolemie de 2,00 mg/l alcool pur.

Dreptul la tăcere

În timpul anchetei penale, Abdullah Ataş a refuzat să dea declaraţii, afaceristul exercitându-şi „dreptul la tăcere“. Mai mult, el a încercat să-i ducă cu vorba pe anchetatori, promiţând că va face declaraţii.

* 6 august 2015: „la acest moment procesual îmi rezerv dreptul la tăcere urmând ca în funcţie de consultările pe care le voi avea cu apărătorii aleşi să dau o declaraţie“.

* 17 august 2015: „Sunt de acord să dau o declaraţie (…) însă nu la acest moment procesual (...). Îmi rezerv dreptul la tăcere urmând să dau declaraţii ulterior“.

* 24 august 2015: „Menţionez că doresc să dau declaraţii la o dată ulterioară“.

* 25 august 2015: „Solicit un termen pentru a da declaraţii cu privire la toate aspectele“.

* 23 septembrie 2015: „Cu privire la dinamica producerii accidentului arăt faptul că, deşi am vizionat imaginile video din intersecţia în care s-a produs evenimentul rutier, la acest moment nu pot da o declaraţie în cunoştinţă de cauză şi am nevoie de mai mult timp pentru a mă gândi la modul în care s-a produs accidentul“.

Ce a spus în timpul procesului

În timpul procesului, Atas a susţinut că în noaptea în care l-a luat pe capota maşinii pe poliţistul Gheorghe Ionescu a încercat să evite doi poliţişti, care ar fi sărit în faţa maşinii. “Regret că a decedat un poliţist în urma accidentului. Am făcut tot posibilul să-i evit pe cei doi agenţi de circulaţie care au sărit în calea mea. Când am văzut un poliţist pe capotă şi alţii în urmărirea mea, m-am speriat. Când poliţistul de pe capotă şi-a îndreptat mâna spre armă, am intrat dintr-un şoc în altul. Mi-am pierdut cunoştinţa şi abia la spital am aflat ce s-a întâmplat”, a susţinut omul de afaceri în faţa judecătoarei Anamaria Trancă.



El a mai spus că accidentul a fost exploatat politic, iar el a devenit o victimă a mass-media, în condiţiile în care el este şi cetăţean român, soţia sa este româncă iar fiul lui nici nu ştie limba turcă. “Accidentul meu a fost folosit ca instrument politic. Mass-media m-a declarat ucigaş, am fost folosit. Ce vină are familia mea, soţia, mama? Copilul meu nu înţelege de ce nu vin acasă. Sunt cetăţeaan român, băiatul meu nu ştie limba turcă. Sunt judecat ca un terorist. Nu am nicio problemă cu poliţia”, a declarat în instanţă Abdullah Atas, asistat de un translator de limbă turcă.