Gabriela Firea anunţă construirea unui spital metropolitan cu 2.000 de paturi, care va costa 300 de milioane de euro: „Acest spital este foarte necesar”

"Primăria Capitalei doreşte să preia în administrare Centura Capitalei, să o finanţeze, să o finalizeze. De asemenea, (...) ca şi proiecte, municipiul Bucureşti împreună cu judeţul Ilfov intenţionăm, şi am inclus deja primele sume în bugetul actual, construirea unui spital metropolitan, care să deservească pacienţii din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, care să conţină circa 2.000 de paturi şi care va costa circa 300 de milioane de euro", a spus Firea cu ocazia depunerii jurământului de către noul prefect al Capitalei, Adrian Petcu, şi cel al judeţului Ilfov, Marius Cristian Ghincea, potrivit Agerpres.



Firea a precizat că acest spital este foarte necesar, deoarece în judeţul Ilfov există un singur spital, care este subdimensionat.



"Acest spital este foarte necesar, deoarece pentru pacienţii din Ilfov există un singur spital, care are un număr mic de paturi şi întotdeauna este sufocat şi foarte aglomerat, iar la Primăria Capitalei sunt în administrare 19 spitale, care de asemenea au secţii suprasolicitate şi foarte încărcate. Am făcut această evaluare cu cei mai buni specialişti în domeniu şi avem mare nevoie de un spital metropolitan. (...) Cu forţe proprii, pentru a rezolva o necesitate stringentă, vom construi un spital metropolitan pentru metropolă", a subliniat Firea.

Noii prefecţi au depus jurământul

Noul prefect al municipiului Bucureşti, Adrian Petcu, şi cel al judeţului Ilfov, Cristian Ghincea, au depus, marţi, jurămintele de învestire în funcţie la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la eveniment fiind prezente şi ministrul de Interne, Carmen Dan, şi primarul Capitalei, Gabriela Firea, potrivit News.ro

"Am depus astăzi jurământul şi am marcat instalarea mea ca al 13-lea prefect de Ilfov. Mulţi se sperie de acest număr, nu este şi cazul meu. Am învăţat că vechii egipteni considerau că acest număr este chiar norocos. Ca o ironie, am început administraţie cu primarul oraşului Voluntari, Florin Pandele, iar până acum câteva momente am colaborat cu doamna primar general, Gabriela Firea. Vreau să vă asigur că îmi doresc foarte mult să avem orelaţie strânsă, bazată pe legislaţie şi încredere reciprocă în interesul cetăţeanului”, a declarat noul prefect al judeţului Ilfov, Cristian Ghincea.

La rândul său, Adrian Petcu, noul prefect al Capitalei, a spus că vede ca pe "o provocare şi o mare responsabilitate” poziţia sa. La ceremonia de învestitură au fost prezente şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan şi primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar şi primarii de sectoare.

Cine este noul prefect al Capitalei

Adrian Petcu, în vârstă de 43 de ani, a fost prefect al judeţului Ilfov, funcţie în care a fost numit în urmă cu doi ani. Anterior, el a fost, pentru un an, consilier superior în Prefectura Ilfov. În iulie anul trecut, presa a relatat că Adrian Petcu a fost filmat fumând chiar în sediul Prefecturii, de faţă cu jandarmii, filmuleţul care a surprins incidentul fiind postat pe Facebook.

Conform celei mai recente declaraţii de avere, completate în iulie 2016, Adrian Petcu deţine, împreună cu soţia sa, cote părţi din trei terenuri intravilane în Sectorul 2 şi un teren intravilan în Mogoşoaia, toate achiziţionate în anul 2004, precum şi o casă de 150 mp. în Mogoşoaia. El are şi două autoturisme, VW Golf şi BMW X1. În anul 2015, el a vândut un autoturism pentru 7000 de euro.Petcu are şi datorii: un credit la BRD scadent în 2034 de 15.000 de euro şi un împrumut de la o persoană fizică, Paula Raluca Soare, scadent în acest an, de 138.500 de euro.

El încasase în precedentul an fiscal următoarele venituri: 46.744 lei din salarii, 9.470 lei norma de hrană, 98.223 lei din chirii. Soţia lui obţinuse: 126.056 lei din salariu de la CSM, 8.025 lei din plata cu ora, 47.965 lei din diurnă de detaşare şi 41.376 lei diferenţe salariale prin titlu executoriu de la Tribunalul Bucureşti. Din anul 1997, când a absolvit Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, şi până în anul 2012, el a lucrat la S.C.BALKAN RO TRADE& CONSTRUCTION S.R.L.