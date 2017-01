PNUD va achiziţiona medicamente pentru Moldova în anul 2017

Medicamentele vor fi procurate în cadrul mai multor programe naţionale şi speciale de sănătate, inclusiv Programul Naţional de Prevenire şi Control HIV/SIDA şi ITS.

PNUD Moldova va sprijini, de asemenea, modernizarea condiţiilor de depozitare a medicamentelor, în conformitate cu bunele practici de distribuţie (BPD). Proiectul va fi implementat în parteneriat cu UNAIDS (Programul Comun al Naţiunilor Unite privind HIV/ SIDA).

În noiembrie 2015, PNUD a devenit prima agenţie ONU care a procurat metoda cea mai răspândită de tratament HIV, pentru mai puţin de 100$ per pacient pe an, pentru câteva ţări. Acesta a fost un progres istoric, în comparaţie cu suma de 10.000$ pe an, costul aceluiaşi tratament cu 10 ani în urmă. Indicele Transparentei din 2016 a recunoscut PNUD în calitate de cea mai transparentă organizaţie de dezvoltare, printre alte 46 de agenţii internaţionale, ceea ce reprezintă 98% din asistenţa oficială pentru dezvoltare.