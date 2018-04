Elevii din clasa întâi vor studia educaţia digitală

„Industria IT, educaţia, reprezintă viitorul Republicii Moldova. În epoca informaţională, scopul educaţiei este nu doar de a genera cunoştinţe, ci de a oferi posibilităţi pentru ca un copil să se inventeze, să se descopere, astfel încât să producem generaţii capabile să creeze, generaţii care dau dovadă de creativitate, ingeniozitate şi gândire out-of-the-box”, a spus Pavel Filip, citat într-un comunicat de presă al Guvernului.

În acelaşi timp, pentru pregătirea profesorilor, la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va fi lansat proiectul pilot „Clasa viitorului”, care presupune crearea unui centru de perfecţionare dotat cu echipamente de ultimă generaţie.

Şeful Executivului s-a referit şi la obiectivele Strategiei Moldova Digitală 2020 – dezvoltarea infrastructurii IT, a conţinutului digital, a competenţelor digitale şi asigurarea securităţii cibernetice. De asemenea, un alt document important este Strategia de creştere a competitivităţii industriei IT. În acest scop, a fost creat primul parc IT din Moldova şi deschis Centrul de excelenţă Tekwill. Pe viitor, se planifică deschiderea unor centre similare la Bălţi şi Cahul şi Chişinău.

În acest an, Moldova ICT Summit 2018 a reunit peste 400 de participanţi. Evenimentul este organizat de către Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, cu sprijinul Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională şi al Guvernului Suediei.