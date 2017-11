Sergiu Mocanu: Renato Usatîi şi Vlad Plahotniuc sunt implicaţi în asasinarea lui Gorbunţov. Singurul care îl poate denunţa pe Plahotniuc este Usatîi VIDEO

„Singurul care îl poate denunţa pe Plahotniuc de implicarea lui în asasinarea lui Gorbunţov este Usatîi. De aceea, eu mă adresez lui Usatîi acum într-un limbaj, poate mai puţin înţeles pentru dânsul, românesc, să meargă şi să se predea Scotland Yard-ului. Să facă autodenunţ şi să spună cine a fost complicele lui în asasinarea lui Gorbunţov. Şi în cazul ăsta, Plahotniuc poate ajunge foarte degrabă la puşcărie şi Plahotniuc ştie de chestia asta”, a declarat Sergiu Mocanu joi, 8 noiembrie, la emisiunea „Important” de la TVC21.

Potrivit lui, Plahotniuc se teme de un singur lucru: „Din momentul în care Scotland Yard, foarte curând, începe acţiunile procedurale împotriva lor, Plahotniuc ştie că Usatîi are un avantaj în faţa lui. Usatîi rămâne condamnat de către justiţia britanică, dar rămâne liber pe a şasea parte a globului pământesc, de la Doneţk până la Vladivostok poate să meargă şi să se plimbe. Plahotniuc nu are unde să se ascundă”.

Mocanu consideră că Scotland Yard în cel mai scurt timp o să-i citeze pe rând pe cei care ar fi implicaţi în asasinarea lui Gorbunţov, fiind vorba de Valeriu Halupa, Vlad Plahotniuc şi Renato Usatîi.

„Primul pe Halupa, care eu am toată banuiala rezonabilă că a fost băgat sub acoperire în banda lui Vanea Pisateli (Ion Druţă) (...) O să-l citeze pe Usatîi al doilea, pe Plahotniuc al treilea. O să-i citeze de câteva ori, dacă nu o să se prezinte, o să emită mandate de arest, care o să fie date spre executare Interpolului. Da, Usatîi e sub protecţia FSB-ului. Da, Usatîi este sub protecţia lumii criminale. Plahotniuc unde-i? O să-l scoatem noi din buncăr, dacă o să ajungă la chestia asta Scotland Yard. Este o cale mult mai rapidă, să meargă şi să depună depoziţii „fraierocul” ăsta (referindu-se la Usatîi). El ştie foarte exact cum au făcut ei împreună această crimă”, a menţionat politicianul.

Tot în acest context, fostul deputat e de părere că, de fapt, Vitalie Proca a fost anterior eliberat din puşcărie pentru a-i asasina pe oamenii de afaceri Victor şi Viorel Ţopa.

„Uitaţi-vă după evenimente, când au ieşit Victor şi Viorel Ţopa alături de mine într-o conferinţă de presă şi l-au denunţat pe Plahotniuc şi când a fost eliberat Proca”, a precizat Sergiu Mocanu.

Referindu-se la interviului killerului Vitalie Proca oferit pentru JurnalTV, Mocanu a notat că „Usatîi a comandat filmul fiindcă ştia că se apropie investigaţia Scotland Yard”.

Asasinul moldovean Vitalie Proca, condamnat la 21 de ani şi 8 luni de închisoare în România pentru tentativă de omor, a oferit un interviu postului de televiziune JurnalTVîn care a afirmat că trebuia să-l asasineze pe bancherul rus Gherman Gorbunţov la comanda liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Igor Dodon a comentat în dimineaţa de vineri, 3 noiembrie, interviul realizat de JurnalTV cu interlopul Vitalie Proca. Preşedintele ţării afirmă că regretă faptul „că cetăţenii trebuie să fie martorii unor reglări de conturi, în public, între grupări care sunt departe de agenda socială şi economică a oamenilor simpli”.

Tot în contextul acestui interviu, liderul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, i-a sugerat procurorului general, Eduard Harunjen, că ar trebui să se autosesizeze după interviul oferit de asasinul Vitalie Proca, în care acesta a dezvăluit că uciderea bancherului rus Gherman Gorbunţov trebuia să fie executată la comanda lui Vlad Plahotniuc.

Pe de altă parte, bancherul rus Gherman Gorbunţov respinge informaţia lansată de către asasinul Vitalie Proca, potrivit căreia în martie 2012, la Londra, killerul a atentat asupra vieţii sale la comanda lui Vlad Plahotniuc. Omul de afaceri susţine că nu existau motive ca liderul PDM să fi avut nevoie de moartea sa. În schimb, Gorbunţov susţine că există multe semne care duc spre Renato Usatîi.

Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a comentat acuzaţiile aduse de către asasinul Vitalie Proca, care susţine că democratul ar fi comandat omorul bancherului rus Gherman Gorbunţov. Preşedintele PDM respinge învinuirile şi afirmă că acestea seamănă cu „scenarii de Hollywood”. De asemenea, Plahotniuc l-a criticat pe Igor Dodon, dar şi pe Maia Sandu, pentru faptul că ei ar fi dat dreptate declaraţiilor lansate de către Proca.