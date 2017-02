Preşedintele îşi va prezenta iniţiativa de modificare a Constituţiei în zilele următoare

FOTO Igor Dodon via Facebook

„Rămân ferm pe poziţii şi pledez pentru alegeri parlamentare anticipate, aşa cum şi-o doresc majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova”, a declarat Igor Dodon.





Potrivit şefului statului, sunt două posibilităţi de modificare a Constituţiei: „una prevede doar dreptul la dizolvarea Parlamentului, iar a doua, mai radicală, ţine de schimbarea conceptuală a Constituţiei şi crearea statului prezidenţial”.



Cu referire la un eventual referendum de modificare a Constituţiei, amintit de şeful statului, preşedintele legislativului, Andrian Candu, a declarat că acesta ar fi „inutil şi inoportun”.