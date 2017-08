Pavel Filip: Ne îngrijorează derapajele la nivel de discurs şi de acţiuni publice ale lui Igor Dodon

Într-un interviu pentru IPN, oferit cu ocazia celor 26 de ani de Independenţă, premierul a declarat că sistemul democratic nu lucrează cu unanimităţi – ar fi chiar foarte nesănătos, diversitatea de opinii fiind normală.



„M-ar bucura consensul pe temele importante, dar Moldova este încă o ţară cu foarte multe tensiuni şi clivaje, în care cu greu se găseşte numitorul comun pe temele de prim rang. Îmi menţin speranţa că, pe măsură ce eforturile de reformă pe care le facem vor consolida rezultatele pozitive, majoritatea pro-europeană va creşte substanţial. Guvernul este însă al tuturor în măsura în care are ca primă prioritate bunăstarea cetăţenilor fără niciun fel de discriminare şi lucrează în acest sens. Există un termen în engleză care îmi place – „to lead by example”, să conduci prin exemplu, să vorbeşti prin rezultatele pe care le ai şi prin felul de comportament public pe care îl impui. Aşa înţelegem noi sensul guvernării noastre şi aşa lucrăm pentru un Guvern al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova”, a opinat premierul.



Filip consideră că o coabitare dintre Guvern şi preşedinte este o realitate: există pe de-o partea legitimitatea Executivului, care se bazează pe încrederea Parlamentului, instituţia fundamentală a statului, şi, pe de altă parte, un preşedinte ales direct la sfârşitul anului trecut. „Ca mulţi alţii, observ şi eu această cacofonie, acest discurs pe două voci. În mod cert, unitatea şi coordonarea ar fi fost de preferat, cel puţin în ceea ce priveşte subiectele foarte importante, precum cele care ţin de integrarea europeană, de politica externă şi de apărare. Nu este cazul şi acest lucru nu este din vina Guvernului”, a declarat Pavel Filip cu referire la faptul că Republica Moldova transmite, prin autorităţile sale, mesaje distinct diferite, în interior, dar mai ales în exterior.



Şeful Executivului susţine că, totuşi, nu trebuie să uităm niciodată că Republica Moldova este un stat parlamentar şi că Legislativul este cel care are ultimul cuvânt. Potrivit premierului, coabitarea nu are cum duce la paralizie decizională, existând pârghiile pentru a conduce eficient statul şi pentru a adopta acele măsuri de care este nevoie. „Ca democraţie şi ca stat, ne consolidăm, învăţăm din această practică de zi cu zi a exercitării partajate a puterii. Nu este cel mai fericit scenariu, iar derapajele la nivel de discurs şi de acţiuni publice ale preşedintelui Dodon ne îngrijorează. Cum spuneam, suntem la guvernare şi vom preveni cu înţelepciune ca această coabitare să devină toxică pentru Moldova şi pentru cetăţenii săi”, a menţionat oficialul.



Pavel Filip afirmă că vechii greci spuneau că lupta contrariilor aduce progresul, însă evident că acest lucru are limite. În opinia sa, este greu să vezi jumătatea plină a paharului când preşedintele se transformă în prim sabotor al eforturilor Guvernului şi Parlamentului. „Noi luăm o decizie, iar domnia sa se grăbeşte, de multe ori la nivel simbolic, să o invalideze – atitudinea faţă de domnul Rogozin este cel mai recent exemplu. Posibilitatea coabitării ţine de arhitectura constituţională, dar evident că gândim cu toţii la cât de mult serveşte ea intereselor pe termen lung ale ţării noastre”, a opinat şeful cabinetului de miniştri.



Premierul spune că îşi doreşte ca tensiunile şi incompatibilităţile care în mod cert există să afecteze cât mai puţin cetăţenii. Potrivit lui, bătăliile politice nu trebuie să aibă victime în societate. „Mergem mai departe cu integrarea europeană şi nu ne împiedicăm de capcanele plantate dinspre preşedinte”, a mai spus Pavel Filip.