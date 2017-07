Iurie Chirinciuc, eliberat din arest la domiciliu şi plasat sub control judiciar. Fostul ministru se declară nevinovat

Iurie Chirinciuc a criticat jurnaliştii pentru modul în care a fost reflectată evoluţia evenimentelor în dosarul său. El a comentat şi imaginile filmate cu camera ascunsă, prezentate de Centrul Naţional Anticorupţie, în care apare în biroul său primind o pungă despre care se crede că ar fi cu bani.



„Este strigător la cer, vai şi amar de cei care au avut posibilitatea să urmărească acele cadre. Aţi muşcat din mărul otrăvit. Aţi luat momeala... Acel pachet sau acele poze pe care le-aţi preluat de la CNA, şi domnul procuror va atenţionat din start că există prezumţia nevinovăţiei, dar voi le-aţi transmis şi le-aţi comentat aşa cum aţi vrut voi. Acele secvenţe nu au nimic cu acest dosar. Eu mă aştept la o decizie prin care să fie declarat nevinovat. Eu nu mi-am recunoscut vina, dar am recunoscut că am construit drumuri, nu pentru mine, dar pentru cetăţeni ”, a declarat Iurie Chirinciuc.



Procurorul care instrumentează cazul lui Iurie Chirinciuc a declarat că pe 2 august, Iurie Chirinciuc şi-ar putea afla sentinţa, până atunci se va afla sub control judiciar.