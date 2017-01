Dodon, pentru presa rusă: Susţinătorii lui Clinton pregăteau în Moldova „o revoluţie galbenă“. Le-am spus să nu se joace cu focul

„Oponenţii mei politici speriau lumea, în timpul campaniei electorale, că dacă noi (socialiştii) câştigăm alegerile, vom organiza un „maidan” la Chişinău. Ei chiar au început a pregăti lucuri specifice, precum aceste panglici galbene, aşa cum a fost în Ucraina. Noi vedeam că scenariul spre asta merge, dar de ce a eşuat? Fiindcă eu îndată după alegeri am ieşit şi am spus: „Băieţi, nu vă jucaţi cu focul! Dacă va fi nevoie noi vom apăra această victorie cu orice preţ”. Acesta este primul argument, iar al doilea, nu mai puţin important, este momentul geopolitic. În Statele Unite, de obicei au pierdut acei care au susţinut astfel de revoluţii colorate în diferite ţări, iar oponenţii mei nu ascundeau faptul că ei acţionează în comun şi sunt susţinuţi de echipa Clinton, din SUA. Eu sunt convins că dacă aveam altă situaţie în SUA, (referindu-se la rezultatele alegerilor) am fi avut o lună foarte fierbinte”, a declarat Igor Dodon, pentru NTV.