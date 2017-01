Dodon, la Moscova: Cu România avem doar o problemă. Tentativele de a uni Moldova la România

„În privinţa României. Eu am condus comisia moldo-română vreo cinci-şase ani. Eu am mai spus că noi avem foarte multe proiecte şi programe bune care sunt implementate. Eu am de gând să prietenesc cu România. Eu lor nu o dată le-am spus şi încă o dată repet prietenilor noştri români: noi nu avem nicio problemă, cu excepţia uneia, este doar o problemă. Această problemă sunt tentativele de a uni Moldova la România. Asupra celorlalte nu avem nicio întrebare. Şi pe economic, umanitar, energetică, totul la noi e corect. Dar atunci când în România la nivel politic vorbesc despre faptul că statalitatea Moldovei nu există şi în general trebuie lichidată, o să le dăm peste mâini, la figurat sau la direct. Eu nu întâmplător am spus că aceste mişcări unioniste, care duc o luptă deschisă de lichidare a Moldovei, trebuie interzise prin lege (...) Apropos, astăzi, Vladimir Vladimirovici mi-a dăruit un suvenir interesant, Harta Moldovei istorice a secolului XVIII”, a declarat Igor Dodon.

Şeful statului a subliniat necesitatea semnării Tratatului de frontieră dintre Moldova şi România, arătându-se îngrijorat că România nu vrea să recunoască frontiera cu Moldova.

În acest context, Dodon a afirmat că următoarea vizită după Moscova şi Bruxelles, ar putea fi la Bucureşti.

Amintim că preşedintele Republicii Moldova se află în perioada 16-18 ianuarie într-o vizită oficială la Moscova. Cea mai aşteptată întrevedere a fost cea dintre Igor Dodon şi Vladimir Putin. Părţile au discutat despre problema conflictului din Transnistria, problema migranţilor moldoveni aflaţi la muncă în Rusia, despre perspectivele parteneriatului strategic moldo-rus şi altele.

Dodon l-a asigurat pe liderul de la Kremlin că dacă socialiştii obţin majoritatea parlamentară în 2018, ei vor rezilia Acordul de Ascoiere UE-Republica Moldova.