Comisia pentru bugete a Parlamentului European a aprobat condiţionarea asistenţei financiare oferite Moldovei

Potrivit unui comunicat de presă al echipei de comunicare a eurodeputatului roman, a fost stabilit faptul că banii vor fi alocaţi pe parcursul anului 2017 şi 2018 în trei tranşe şi înainte de fiecare tranşă Guvernul de la Chişinău va trebui să implementeze pe etape măsurile pe care cetăţenii moldoveni le cer şi care sunt necesare pentru consolidarea economiei şi a democraţiei în Republica Moldova.



„Această asistenţă macrofinanciară are rolul de a ajuta Republica Moldova să-şi finanţeze cheltuielile curente, să-şi stabilizeze economia. Însă am vrut să mă asigur că sprijinul financiar pe care Uniunea Europeană îl oferă Republicii Moldova este bine folosit, că se implementează reformele pe care oamenii le aşteaptă şi că rezultatele vor fi resimţite de cetăţeni. De aceea, am cerut ca acordarea acestor bani să fie strict condiţionată de rezultate concrete pe care să le vedem din partea Republicii Moldova”, a spus Siegfried Mureşan, citat de către echipa sa de comunicare.



Votul final al Parlamentului European pe propunerea de acordare a asistenţei macrofinanciare în valoare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova în funcţie de rezultate este programat să aibă loc în plen în sesiunea din luna mai.